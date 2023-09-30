Масова затримка потягів, велика пожежа біля Вінниці і тривога в Румунії: наслідки удару Росії шахедами

Автор фото, Краматорська ОВА Підпис до фото, Наслідки російського обстрілу Краматорська

1 година тому

У ніч проти суботи росіяни здійснили черговий обстріл території України безпілотниками. На Вінниччині спалахнула велика пожежа, через яку планували евакуацію людей, а також затримували потяги.

За повідомленням Повітряних сил України, з південного напрямку запустили близько 40 дронів, 30 з яких збили сили ППО в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях.

На Вінниччині росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури Калинівської громади, внаслідок чого спалахнула потужна пожежа. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, оперативно проведено підготовчі заходи для евакуації", - написав він у телеграмі і додав, що після локалізації пожежі потреби в евакуації населення більше немає.

За словами Борзова, інформації про постраждалих наразі немає.

У 2017 році у Калинівці вибухнули військові склади, тоді довелось евакуювати частину населення.

Тим час в "Укрзалізниці повідомили" про затримку через російські обстріли низки потягів, зокрема Одеса - Ковель, Перемишль - Київ, Херсон - Львів, Чернігів - Івано-Франківськ, Суми - Івано-Франківськ, Чоп - Київ, Ворохта Київ, Одеса - Київ та Київ - Кишинів.

Згодом рух усіма ділянками залізниці відкрили.

Також уночі росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську.

Були пошкоджені 37 автомобілів на автостоянці, СТО, автомийка та гуртожиток. Одна людина отримала поранення.

Тривога в Румунії

Тим часом у Румунії під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня оголосили повітряну тривогу для мешканців громад Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни, повідомляють румунські ЗМІ.

У відомстві повідомили про порушення повітряного простору країни.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", - цитує повідомлення румунського міноборони "Українська правда".

За інформацією видання, мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті.