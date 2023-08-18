Чому рейтинг Трампа лише зростає з кожною новою справою проти нього

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21 хвилин(и) тому

Проти колишнього президента США Дональда Трампа розслідуються вже чотири кримінальні справи. За деякими пунктами звинувачення йому загрожує до 20 років ув'язнення, але його рейтинг продовжує неухильно зростати.

Трамп із величезним відривом випереджає всіх потенційних кандидатів від Республіканської партії, які готові піти на вибори-2024.

Загальної перемоги Трампу це не гарантує: серед демократів і виборців, що не визначилися, його антирейтинг високий.

Але й до виборів 2016 року Трамп теж не підходив у статусі беззаперечного фаворита.

Як Дональд Трамп став "тефлоновим Доном"

У серпні 2015 року американське видання Politico випустило текст, у якому звернуло увагу на аномально стабільну популярність Дональда Трампа у соціологічних опитуваннях — хоч би що він робив, він зберігав свій рейтинг.

Стиль спілкування Трампа журналісти тоді схарактеризували як "пихатий і прямолінійний".

Вони нагадали, що Трамп називав "злочинцями та ґвалтівниками" всіх нелегальних іммігрантів. Відмовився визнавати героєм війни сенатора Джона Маккейна — попри всі його бойові нагороди та п'ять років у в'єтнамському полоні.

Його висловлювань, що принижували жінок, було так багато, що глянцеві журнали об'єднували їх у добірки.

"Якщо Гілларі Клінтон не може задовольнити свого чоловіка, з чого вона вирішила, що вона зможе задовольнити Америку", - так казав Трамп про свою головну суперницю, кандидата від Демократичної партії.

"Якби (опонент Трампа в Республіканській партії) Джеб Буш, Гілларі Клінтон чи будь-який інший кандидат говорили те, що говорить Трамп, і робили те, що він робить, їхні кампанії вже померли б у купі негативних заголовків. Але Дональд Трамп живий і очевидно, що звичайні правила на нього не поширюються", — писало Politico.

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Тоді журналісти дійшли висновку, що така стійкість пояснюється тим, що Трамп не є кар'єрним політиком. Він великий бізнесмен, який прийшов у світ політики ззовні; він ненавидить уже існуючі правила, ЗМІ, політичні інституції, і виборцям це подобається.

З того часу Дональд Трамп виграв президентські вибори, провів на своїй посаді один термін і настільки сильно не хотів йти, що спровокував організацію заколоту.

У рамках кожної з кримінальних справ проти нього — звинувачення у кілька десятків пунктів, за деякими з них покарання становить до 20 років ув'язнення. Серед звинувачень: той самий заколот, спроба скасувати результати виборів, незаконне зберігання секретних документів — і багато іншого.

А тепер Трамп упевнено прямує до того, щоб знову стати головним кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Вірте не лише справам

Ще навесні 2023 року понад 85% демократів та 55% безпартійних виборців вважали, що кримінальні звинувачення проти Трампа мають позбавити його права знову балотуватися на пост президента у 2024 році.

Але серед республіканців, як свідчать опитування, проведені соціологічною службою Quinnipiac, так думали лише 23% виборців, а ще 75% були впевнені, що він має балотуватись у президенти.

65-річний Річард Холтон зі штату Огайо був одним із тих, кому соціологи надали можливість дати більш розгорнуту відповідь. Він сказав: "Все, в чому будь-коли звинувачували Трампа, виявилося брехнею".

Станом на весну 2023 ще не всі нинішні звинувачення на адресу Трампа були навіть пред'явлені. І по жодній із вказаних справ ще не було рішень суду.

Згідно з іншим опитуванням, яке в ті ж дні проводила ще одна соціологічна служба, Marist Poll, дві третини республіканців проголосували б за Трампа, навіть якби його визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів (у законодавстві США жодних обмежень щодо цього немає).

Потрібно більше звинувачень

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Дональд Трамп оголосив про висунення на пост президента у листопаді 2022-го. На початку січня 2023 року проєкт FiveThirtyEight (це підрозділ телекомпанії ABC, він спеціалізується на обробці масивів даних) зафіксував його рейтинг на рівні понад 40%. У його, як вважалося, основного конкурента з Республіканської партії Рона Десантіса в ті дні було трохи менше 40%.

У графіку, який фіксує рейтинг кандидатів, Трамп з того часу стабільно йшов угору, а Десантіс — вниз.

У травні 2023-го Десантіс офіційно оголосив про своє висування, але поки що немає жодних підстав говорити, що він може обійти Трампа. Більше того, розрив між ними збільшився приблизно з 5% у січні до 37,8% у серпні.

Кожне нове звинувачення Трампу оберталося тим, що той ще більше збільшував відрив від Десантіса, а його рейтинг стрімко піднімався вгору.

Єдиний раз, коли цього не сталося, був після пред'явлення Трампу в червні 2023-го звинувачень у несанкціонованому зберіганні секретних документів. У короткостроковій динаміці рейтинг навіть упав.

Автор фото, DOJ Підпис до фото, В серпні 2022 року ФБР знайшло в маєтку Трампа у Флориді сотні секретних документів

Керівник відділу аналізу даних в ABC News Елліотт Морріс звертає увагу на дві причини, через які це могло статися.

По-перше, звинувачення у неналежному зберіганні документів було несподіваним — на відміну від решти, про які було відомо заздалегідь.

По-друге, тема національної безпеки, каже Морріс, є дуже важливою для середньостатистичного американського виборця. У списку національних пріоритетів її, за опитуваннями, ставлять на третє місце після економіки та охорони здоров'я.

Дональд Трамп навіть хвалиться своїми кримінальними справами. У серпні під час промови на вечері Республіканської партії в штаті Алабама він сказав: "Щоразу, коли вони висувають звинувачення, ми піднімаємося в опитуваннях. Нам потрібне ще одне звинувачення, щоби закрити ці вибори. Ще одне звинувачення, і ні в кого (проти нас) не буде навіть шансу"

Державний самозахист

Водночас важливо пам'ятати, що на цьому етапі до завершення праймеріз для Дональда Трампа мають значення лише рейтинги всередині партії.

Щойно він офіційно стане головним кандидатом у президенти від республіканців, ситуація зміниться.

Еліотт Морріс з ABC пише, що наслідки судових процесів — а вони можуть стартувати вже в січні 2024-го — можуть бути значно вагомішими, ніж ефект від пред'явлення звинувачень.

По-перше, Трампу вже просто через свій статус обвинуваченого явно доведеться більше захищатися, ніж атакувати.

По-друге, суди, безумовно, заберуть у Трампа всі можливі ресурси, включаючи фінансові.

Політичний оглядач CNN Стівен Коллінсон пише, що одночасна участь Трампа у виборах і в судових процесах завдасть великих збитків Сполученим Штатам як таким.

На його думку, республіканські виборці глибоко і щиро вірять у те, що влада під управлінням демократів використовує державну машину, щоб звести з Трампом рахунки, і переслідує його з політичних мотивів. Трамп же підігріває цю віру тими ж методами, якими намагався переконати виборців у тому, що результати президентських виборів 2020 року були підтасовані.

"Його прагнення зобразити себе жертвою уряду і використовувати свою кампанію як засіб власного захисту означає, що попереду може бути неоднозначний і навіть небезпечний період", - пише Стівен Коллінсон.

Проєкт FiveThirtyEight щодня підсумовує дані всіх основних соціологічних служб США. Згідно з ними, рейтинг довіри Дональду Трампу на 17 серпня становив 39,3% (не довіряють йому 56,4% опитаних).