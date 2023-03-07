"Небезпечний гібрид". Навіщо РФ поєднала тягач з корабельною гарматою і відправила на фронт

Автор фото, Telegram "Военкоры русской весны" Підпис до фото, Так виглядає "новітня російська розробка". До старого тягача приварили ще старішу корабельну зенітну установку

49 хвилин(и) тому

Росія створила нову зброю для своїх військ. Нею виявилась партія багатоцільових броньованих тягачів (на військовому жаргоні "мотолиги"), до яких зверху приварили корабельну артилерійську установку. Ця "чудо-зброя" відразу привернула увагу експертів.

На початку березня російські ЗМІ і провладні телеграм-канали оприлюднили відео і фото відправки на фронт нової партії зброї для військ РФ в України.

Техніка, яку вдалось зафільмувати, мала доволі чудернацький вигляд.

Це були звичайні броньовані тягачі (МТ-ЛБ) – транспорт, який ще 60 років тому розробили в СРСР для перевезення людей та вантажів на полі бою.

Але ці "мотолиги" мають одну суттєву відмінність – до них зверху приварені корабельні зенітні установки 2М-3. Ці гармати були розроблені в Радянському союзі 70 років тому.

Такими зенітними гарматами можна збивати як невеликі повітряні цілі (зокрема дрони), та і вражати живу силу і техніку противника на землі.

Офіційне видання уряду РФ "Російська газета" пише, що цей "незвичайний гібрид" не вперше використовується на війні в Україні. Там також зазначаються, що росіяни використовують "мотолиги", наповнені вибухівкою, як безпілотні машини-камікадзе.

"Російська газета" також запевняє, що такі МТ-ЛБ з гармати – не кустарна розробка, а виробляються в РФ серійно.

Автор фото, Telegram "Военкоры русской весны" Підпис до фото, Ешелон з російськими "гібридами" їде на фронт

Реакції експертів. Від насмішок до занепокоєння

Українські й іноземні військові аналітики вже відреагували на майбутню появу на полі бою нової російської "диво-зброї".

З одного боку, вона може нести серйозну загрозу на полі бою, а з іншого - через свою форму і помітність сама вона буде чудовою ціллю для українських військових.

Профільне видання Defense Express вважає, що виробництво такого "гібриду" вказує на проблеми з бронетехнікою в РФ.

"Поява таких виробів означає те, що брак бронетехніки у росіян дійсно набирає обертів, а виробництво та відновлення серійних машин не встигає за втратами. І ніяких інших варіантів, окрім початку виробництва "шушпанцерів", у РФ немає".

Завідувач кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, професор Андрій Харук висміює новий витвір російської інженерної думки.

Він пише, що спочатку, коли побачив цю техніку, подумав, що це фотошоп.

Автор фото, Андрій Харук Підпис до фото, Так жартують над "винаходом" РФ

Азербайджанський військовий аналітик Агіл Рустамзаде закликає не нехтувати небезпекою цієї зброї.

"У деяких ресурсах зустрів посмішки з приводу цього російського ноу-хау. Добре сміється той, хто сміється останнім.- пише він на фейсбуці. – Це швидке та ефективне рішення. І, при насиченні бойових порядків такими системами, використання дронів українською армією зійде нанівець".

Військовий експерт і керівник фонду допомоги ЗСУ "Повернись живим" Тарас Чмут каже, що Україна раніше також встановлювала різне озброєння на "мотолиги". Тому що це швидке і дешеве рішення в умовах дефіциту бронетехніки.

Він вказує, що встановлена росіянами артустановка 2М-3 може працювати по повітряних цілях і навіть, теоретично, із закритих позицій. Вона може вражати ціль на відстані до 4 км в два рази важчими снарядами, ніж стандартна зенітна установка, наприклад, ЗУ-23-2.

За його словами, схожу артустановку українці також ставили на платформу "Камазу" й працювали як ППО.

"Чи є це якоюсь супер-зброєю? Точно ні. Але я впевнений, що в росіян таких артустановок величезна кількість, тому що вони розраховувались під мобілізаційне дооснащення цивільних і торгових суден", – сказав він в ефірі передачі "Фронтова поплава".

Чмут також запевняє, що в РФ є величезна кількість боєприпасів до цих артустановок. Саме тому росіяни вирішили створити цей "гібрид" і відправити його на фронт.

"Тому, щоб добро не пропадало, намагаються використовувати це так, як можуть".

"Ця будка здоровезна буде дуже помітна, її легко буде помітити, але це вогнева потужність, воно рухається і стріляє. Це буде проблемою", - вважає ще один аналітик фонду Антон Муравейник.

Український військовий Олександр Карпюк (Serg Marco) вказує на суттєвий недолік нового творіння - доволі висока башта з бронюванням всього 4 мм.

“Щоб ви розуміли, що це значить - бронепластина 4 класу у бійців має товщину 7 мм. Тобто у вас бронежилет має майже у два рази більше бронювання, ніж ця річ”, - вказує він.

Він вказує, що коли такій техніці потрібно працювати по наземних цілях, то треба піднятись вище рельєфу.

“Ось тільки коли на полі бою з'явиться над рельєфом така башта, то в неї буде летіти усе. Тому що виглядає цей стімпанк доволі лячно”, - вважає Карпюк.