Як чоловікам допомагають виїхати за кордон. П'ять найгучніших скандалів із системою "Шлях"

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Правоохоронні органи постійно затримують організаторів корупційних схем, але зловживання не припиняються

1 година тому

Близько 19 тисяч військовозобов’язаних чоловіків виїхали за кордон і не повернулися, скориставшись корупційними схемами ухиляння від мобілізації за допомогою системи "Шлях". Такі дані озвучив минулого місяця Сергій Козир - голова спеціальної комісії ВР, яка розслідує порушення.

Систему "Шлях" запровадили понад рік тому для волонтерів, які привозять з-за кордону гуманітарну допомогу для Збройних сил України.

Проте перевірки правоохоронних органів майже одразу після появи нової системи показали, що вона стала лазівкою для уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку.

"Шляхом" також користуються політики, депутати різних рівнів для виїзду за кордон у приватних цілях – бізнесу чи на відпочинок.

Чоловік призовного віку може потрапити у реєстр цієї системи як волонтер чи як водій, який перевозить гуманітарні вантажі. Включають до системи "Шлях" мінінфраструктури, обласні військові адміністрації, а також підприємницькі структури, які займаються міжнародними перевезеннями. Це відбувається за клопотанням громадських організацій, але таке право надається також депутатам парламенту.

Ми зібрали п’ять найвідоміших скандалів, пов'язаних із системою "Шлях", і які також є найпоширенішими прикладами зловживань у цій сфері.

Хабар за парканом

Останній гучний скандал стався з депутаткою парламенту фракції "Слуга народу" та її помічницею. 11 липня їм оголосили підозру в отриманні хабаря за допомогу виїхати за кордон чоловікові призовного віку.

За версією НАБУ, жінки обіцяли отримання дозволу військової адміністрації. Якої саме – НАБУ не називає, як і назву благодійної організації, яка мала подати на чоловіка документи як на волонтера.

Правоохоронці минулого тижня обшукували помешкання жінок, а потім оприлюднили відео їхніх розмов про вартість "послуги". Також у мережі з’явився фрагмент відео з дрона, на якому, як твердять правоохоронці, зафіксована передача грошей у заміському будинку депутатки на Тернопільщині і момент, як вона викидає гроші за паркан.

Автор фото, НАБУ

Сама членкиня парламенту цей скандал не коментувала, а НАБУ не називає її прізвища. Однак у пресі його оприлюднили - Людмила Марченко.

Також стало відомо, що Тернопільська організація партії "Слуга народу" виключила депутатку з партії.

Жодної гуманітарки не привезли

Схожу корупційну схему правоохоронці виявили у Чернігові. Вони підозрюють депутата міськради, який обирався з командою партії "Рідний дім" тепер вже колишнього мера міста Владислава Атрощенка.

Депутат разом зі спільниками оформлював військовозобов’язаних чоловіків як "водіїв-волонтерів" через громадську організацію, яку він очолював. За це брали хабарі у розмірі від трьох до п’яти тисяч доларів. Їх затримали безпосередньо під час отримання грошей від одного з військовозобов'язаних, твердять у прокуратурі Чергінівщини.

Автор фото, СБУ

За даними пресслужби Офісу генпрокурора, депутат впродовж липня-грудня 2022 року надсилав від імені громадської організації листи з недостовірними відомостями про військовозобов'язаних, яких вносили у систему "Шлях" і надавали дозвіл на виїзд за кордон.

"Призовники, ухиляючись від мобілізації, їхали за кордон як водії, які нібито здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів для потреб ЗСУ. Водночас жодної гуманітарної допомоги вони не доставили та до України до цього часу не повернулися", – повідомляють у пресслужбі.

Поєднують приємне з корисним?

Проєкт "Наші гроші. Львів" твердить, що деякі депутати Львівської обласної та міської рад регулярно відпочивають за кордоном, використовуючи систему "Шлях".

У квітні журналісти оприлюднили розслідування, з якого випливає, що "десятки" депутатів разом із сім’ями виїздили за межі України на тривалі терміни, користуючись пільгою для волонтерів.

Розслідувачі наголошують, що серед депутатів місцевих рад дійсно є багато волонтерів, але відомі випадки, коли волонтерська мета поїздок виглядала сумнівною.

Зокрема, "Наші гроші. Львів" розповідали про депутата Львівської міськради від фракції "Європейська солідарність", який щонайменше сім разів виїздив за кордон через систему "Шлях", причому подання давали п’ять різних організацій. В рамках цих поїздок депутат відвідував, зокрема, морський курорт у Хорватії.

Інший депутат цієї фракції використав систему "Шлях" для відпочинку у п'ятизірковому готелі в Дубаї.

У Хорватії на морі разом з дружиною і донькою бував минулого року і депутат Львівської облради від фракції "Слуга народу".

Ще один депутат фракції "Голос" тричі минулого року виїздив за межі України із сім’єю - двічі влітку, а також у період новорічно-різдвяних свят.

У більшості випадків депутати запевняли журналістів, що їздили за кордон з конкретною волонтерською метою, проте не могли надати достатніх документальних доказів, зазначають у "Наші гроші. Львів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільше за кордон їдуть чоловіки-військовозобов'язані, котрі мають документи волонтера-перевізника

Сини і племінники

У квітні минулого року поліція відкрила кримінальне провадження стосовно депутата парламенту, закарпатця Василя Петьовки, який тричі звертався до керівника Закарпатської обласної військової адміністації щодо надання дозволу для виїзду за межі України своєму сину Андрію. Мета знайома - отримання і доставка гуманітарних вантажів для потреб армії.

Однак, як вказувало Національне агентство із запобігання корупції, хоча у період з квітня 2022 року Андрій Петьовка виїздив за межі України п'ять разів, тричі такі поїздки здійснював у власних цілях, а не з метою перевезення гуманітарної допомоги. Окрім того, Василь Петьовка звертався за дозволом для свого свата та для двоюрідного брата, Івана Балоги.

НАЗК складало протокол на політика через конфлікт інтересів, проте суд, як і сам депутат, не побачив у цих діях зловживань.

А син Василя Петьовки після цього неодноразово бував за кордоном, тільки вже клопотав про це перед ОВА не батько, а громадська організація "Народна паляниця".

Випадки клопотань депутатів про своїх рідних і близьких фіксувалися з самого початку дії системи "Шлях".

Приміром, у березні 2022 року залишили Україну як волонтери і не повернулися назад син і племінник Андрія Портнова, колишнього діяча команди Януковича. Журналісти проєкту "Схеми" встановили, що до системи їх внесла Львівська військова адміністрація на підставі звернення громадської організації.

Водії, вони ж - експосадовці

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера Петра Порошенка неодноразово "бронювали" обласні військові адміністраії як водія гуманітарних, медичних вантажів та вантажів для потреб ЗСУ.

За період з березня по червень 2022 року він тричі перетинав державний кордон на автомобілях різних марок, зареєстрованих на різних осіб і кожного разу повертався в Україну пішки, тверять у НАЗК.

За цією ж схемою водієм гуманітарних вантажів став колишній депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, котрий кілька років тому скоїв ДТП і, як згодом сам підтвердив, пропонував хабар патрульним. Дозвіл на його поїдки санкціонувала Закарпатська ОВА.

За даними Державної прикордонної служби, серед тих чоловіків, які перетинають державний кордон, найбільше саме водіїв - 45%. Такими є дані на кінець червня 2023 року.

Вишукані методи

Хоча правоохоронні органи періодично викривають корупційні схеми переправлення чоловіків за кордон за участі посадових осіб, зловмисники винаходять різні способи обійти спілкування з органами влади.

Один з них поліція викрила у Тернопільській області. Схема, що її втілив житель Кременця, не потребувала участі чиновників. Чоловік використовував чужі електронні ключі і вносив неправдиву інформацію до системи "Шлях". За винагороду він відправив за кордон десятки ухилянтів, повідомляє поліція Тернопільської області.

Чоловік працював у фінансовій установі і мав безперешкодний доступ до електронних ключів підприємців, котрі здійснюють міжнародні перевезення.