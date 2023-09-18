Про що свідчать фото пошкодженого в Севастополі підводного човна "Ростов-на-Дону"

Автор фото, CIT

Author, Павло Аксьонов

Role, ВВС

1 година тому

В інтернеті з'явилися фото значних пошкоджень підводного човна, що, імовірно, стоїть в сухому доці. Їх опублікувала розслідувальна група Conflict Intelligence Team. Як стверджують розслідувачі, на фото — підводний човен "Ростов-на-Дону", що зазнав ракетного удару вночі 13 вересня.

"Ростов-на-Дону" - дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшав'янка". Його спустили на воду 2014, а вже наступного року він брав участь у воєнній операції у Сирії. Цей тип субмарин має універсальне призначення: як для атак на надводні та підводні кораблі, так і для ударів по наземних об'єктах. Має ракетне озброєння, зокрема, чотири установки для запуску крилатих ракет 3М14К "Калібр-ПЛ".

Під час української атаки човен стояв у сухому доку Севастопольського морського заводу разом з великим десантним кораблем. Вважають, що це був "Мінськ", але обидва човни ідентифікували за даними з відкритих джерел — офіційно міністерство оборони Росії визнало лише факт їх удару та пошкодження.

На двох знімках, опублікованих CIT, видно, що субмарина перебуває в сухому доці, але простір навколо прихований піксельним фотофільтром.

На самому підводному човні видно пошкодження. Перше розташоване на рівні ватерлінії, за рубкою, приблизно в районі відсіку, де міститься дизель-генератор. Друге - перед рубкою, де є відсік з торпедами.

Судячи з фото, в обох випадках пробиті обидва корпуси човна (російські субмарини традиційно будуються з двома корпусами — міцним внутрішнім та легким зовнішнім), причому в обох випадках у деяких місцях краї пробоїни вигнуті назовні.

Найімовірніше, це результат влучення двох ракет. Як стверджували українські військові, вони використали для удару авіаційні крилаті ракети Storm Shadow. Вибух у районі торпедного відсіку навряд чи могли спричинити боєприпаси, оскільки під час відправки в сухий док їх з підводного човна знімають і здають на берегові склади — цього вимагає корабельний статут російського ВМФ.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Фото пожежі на судноремонтному заводі виклав у мережу очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв

Оцінити пошкодження підводного човна за знімками складно, але оскільки ракети явно вибухнули всередині, руйнування можуть бути дуже серйозними. Вибухи спричинили пожежу, що тривала щонайменше кілька годин. На обох знімках видно дим, що йде з пробоїн.

Наскільки сильно вигорів підводний човен зсередини, сказати важко, оскільки невідомо, чи були закриті його відсіки. Якщо ні, то пожежа могла перекинутись з одного відсіку на інші. Оскільки підводний човен стояв у доці, є ймовірність того, що на його борту могли бути лакофарбові матеріали та інші горючі речовини, що могло сприяти горінню.

Крім того, внаслідок вибухів та пожежі міг постраждати і сам сухий док та його обладнання. Оцінити його стан по фото неможливо через піксельне зображення навколо субмарини. Однак на знімках супутникових доків, зроблених після удару, сліди пожежі навколо обох кораблів помітні.

Міністерство оборони Росії після ракетного удару заявило, що обидва кораблі відремонтують і повернуть в дію. Більшість коментаторів схиляються до того, що відновлення підводного човна, якщо таке можливо, буде надто дорогим і складним. У CIT припустили, що субмарину для цього довелося б везти на завод-виробник – "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурзі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У ніч на 13 вересня 2023 року Україна атакувала крилатими ракетами Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують та ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії