Іспанське містечко шокували фейкові фото голих дітей

Підпис до фото, Оголені фото доньки Марії Бланко Райо поширювалися у соцмережах

Author, Гай Хеджко

Role, ВВС

Reporting from Альмендралехо

46 хвилин(и) тому

Альмендралехо, маленьке містечко на півдні Іспанії, переживає велике потрясіння - нещодавно з’ясувалося, що у соціальних мережах поширювалися оголені фото місцевих дівчат, які створив штучний інтелект.

Дівчатам від 11 до 17 років. Вони про ці фото не знали.

Оголені знімки створені за допомогою фото з соцмереж, де дівчата були повністю одягнутими. Їх обробили у спеціальній програмі, яка створює уявне зображення людини без одягу.

"Одного разу моя донька прийшла зі школи і сказала: "Мамо, хтось поширює мої фотографії топлес", — розповідає Марія Бланко Райо, мати 14-річної дівчинки.

"Я запитало її, чи фотографувала вона себе оголеною, і вона відповіла: "Ні, мамо, це підроблені фото дівчат, і в моєму класі є інші дівчата, з якими це трапилося.'"

Вона каже, що батьки 28 постраждалих дівчат створили групу підтримки у місті.

Триває розслідування. За даними поліції, ідентифікували щонайменше 11 місцевих хлопців, можливо причетних до створення зображень чи поширення їх у WhatsApp і Telegram.

Слідчі також перевіряють інформацію про те, що з дівчат вимагали гроші за допомогою її фейкового оголеного фото.

Вплив появи цих фото на дівчат різний. Пані Бланко Райо каже, що її дочка тримається добре, але деякі дівчата " просто не виходять з дому".

Автор фото, Getty Images

Альмендралехо — це мальовниче місто з населенням трохи більше 30 тис., яке відоме виробництвом оливок і червоного вина. Тут не звикли до раптової уваги цілої країни. Через цей випадок місто потрапили у загальнонаціональні новини Іспанії.

Про історію з фейковими оголеними фото заговорили завдяки зусиллям матері однієї з дівчат - Міріам Аль Адіб. Вона - гінеколог, яка використала свій уже відомий профіль у соціальних мережах, щоб привернути увагу до цього випадку.

Хоча вважається, що оголені фото створили ще влітку, про справу стало відомо лише нещодавно. Після того, як лікар Адіб опублікувала відео, де заспокоювала постраждалих дівчат та їхніх батьків.

"Ми не знали, про яку кількість дітей на фото йдеться, чи завантажили їх на порнографічні сайти – у нас були всі ці страхи", – каже вона.

"Коли ви стали жертвою злочину, якщо вас, наприклад, пограбували, ви подаєте скаргу і не ховаєтеся, тому що інша людина вас скривдила. Але під час злочинів сексуального характеру жертва часто відчуває сором і ховається і відчуває відповідальність. Тож я хотіла вам сказати: це не ваша вина".

Автор фото, GUY HEDGECOE/BBC Підпис до фото, Лікар Міріам Аль Адіб привернула до цієї історії увагу цілої Іспанії

Підозрюваним у справі від 12 до 14 років. Створення таких фото, де зображені неповнолітні вважається дитячою порнографією.

Ще одне можливе звинувачення проти хлопців - порушення законів про конфіденційність. В Іспанії неповнолітніх можуть притягнути до кримінальної відповідальності лише з 14 років.

Справа викликала занепокоєння навіть у багатьох місцевих жителів.

"Ті з нас, у кого є діти, дуже хвилюються", — каже Джема Лоренцо, місцева жителька, у якої є 16-річний син і 12-річна дочка.

"Ви турбуєтеся про дві речі: якщо у вас є син, ви хвилюєтеся, що він міг зробити щось подібне; і якщо у вас є дочка, ви хвилюєтеся ще більше, тому що це насильство", - каже вона.

Франциско Хав'єр Герра, місцевий художник і декоратор, вважає, що винні батьки цих хлопців. "Їм слід було щось зробити раніше, наприклад, забрати телефони чи встановити програму, яка повідомляє, що їхні діти роблять зі своїм телефоном".

Подібний випадок не перший в Іспанії. На початку цього року в соціальних мережах опублікували фотографії співачки Розалії, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

"Жінки з усього світу писали мені, що це сталося і з ними теж, і вони не знають, що робити. Зараз це відбувається всюди. Єдина різниця полягає в тому, що в Альмендралехо ми підняли з цього приводу галас", - каже Міріам Аль Адіб.

Програми, подібні до тих, які використали в Альмендралехо, стають все більш поширеними.

Хав'єр Іск'єрдо, керівник відділу захисту дітей у департаменті боротьби з кіберзлочинністю національної поліції, сказав іспанським ЗМІ, що такі злочини більше не обмежуються "тим хлопцем, який завантажує дитяче порно з Dark Web або з якогось прихованого інтернет-форуму".