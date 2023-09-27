Оргія священників у Польщі? Що відомо про гучний скандал і відставки у церкві

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11 хвилин(и) тому

У Польщі стався гучний секс скандал, пов'язаний з католицькою церквою. В одній із єпархій у службовому приміщенні священники, як випливає з низки повідомлень преси, поліції та самої церви, влаштували вечірку за участі секспрацівника. Під час дійства йому стало зле. Втрутилися медики й поліція.

Першою про інцидент ще 20 вересня написало впливове польське видання Gazeta Wyborcza. Після цього стало відомо багато нових деталей оргії. Про неї пишуть світові ЗМІ, а католицька церква проводить розслідування.

Церква у низці своїх заяв та вчинків опосередковано підтверджує обставини інциденту й публічно не заперечує версії, які викладені у ЗМІ. Деяких причетних до історії вже звільнили від роботи у церкві.

Подія сталася в одному з будинків, що належать церкві, у місті Домброва Гурнича, розташованому неподалік Кракова на півдні Польщі.

"Подія, організована священнослужителями, мала суто сексуальний характер. Її учасники вживали таблетки для потенції", – розповіло джерело Gazeta Wyborcza.

За даними газети, секспрацівник за викликом під час вечірки втратив свідомість. Тоді один з учасників вечірки викликав швидку допомогу. Утім, коли медики прибули, їх не хотіли пускати всередину.

Медикам довелося викликати поліцію. Лише після втручання правоохоронців непритомному чоловіку надали медичну допомогу.

"Невідомо, чи дав він згоду на секс з багатьма людьми – але точно був дорослим", – розповіло джерело видання.

Через ненадання допомоги людині почали розслідування.

Поліція направила матеріали до прокуратури міста Домброва Гурнича.

"Ми розслідуємо ненадання допомоги особі, яка опинилася в ситуації, коли є загроза смерті чи шкоди для здоров’я. Це передбачає покарання до 3 років позбавлення волі", - розповів прокурор Вальдемар Лубнєвський, речник окружної прокуратури в Сосновці, яка контролює роботу підрозділу в Домброві-Гурничі.

Поліція фактично підтвердила місце та час події, хоча не надала інформації щодо обставин зібрання священнослужителів чи сексуального характеру вечірки.

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Сосновецька єпархіальна курія проводить власне розслідування.

Отець Пшемислав Лех, прессекретар курії в Сосновці, надіслав до Gazeta Wyborcza заяву у відповідь на запитання про події в парафії в Домброві-Гурнмчі.

У ній йдеться, що 12 вересня Єпархіальну курію повідомили про "втручання швидкої допомоги та поліції" у будівлі, що належить парафії. У католицькій церкві пообіцяли після завершення розслідування "вжити відповідних заходів, передбачених канонічним правом".

Він прямо не заперечив обставини події, викладені журналістами.

Через деякий час ЗМІ назвали людину, ймовірно причетну до оргії. За даними Gazeta Wyborcza, вечірка відбувалась у квартирі вікарія отця Томаш З., який очолював у Сосновці видання Niedziela.

Niedziela – це католицький тижневик з осередками по всій Польщі, який видається з 1920-х років. Вікарія з тижневика після інциденту звільнили.

За словами Маріуша Бакаляржа, голови правління інституту Niedziela, який видає тижневик, з отцем Томашем розірвали контракт. Утім священник відправився у відпустку ще до того, як про скандал стало відомо. Релігійний тижневик продовжує виконувати свою роботу. Отця Томаша позбавили всіх церковних посад.

21 вересня, наступного дня, коли стало відомо про скандал, хтось підпалив двері Домбровської базиліки в Домброві-Гурничі.

Згодом Сосновецька курія випустила заяву, у якій сказано, що комісія проводить перевірку, але "її висновки відрізняються від інформації, представленої деякими ЗМІ". Що це означає, не пояснили.

Коментуючи пожежу отець Пшемислав Лех, речник Сосновської курії, сказав: "Нам дуже шкода. Підпал – це не шлях до суспільної дискусії на важкі теми. Сподіваємося, що подібне більше не повториться".

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Під час недільної служби 24 вересня отець Анджей Стасяк, парафіяльний священник Базиліки Святого Павла, згадав про скандал у його парафії.

Він назвав ім’я вікарія, який організував захід, і заявив, що засуджує його вчинок. Але деталей вчинку він не надав.

Анджей Стасяк пояснив парафіянам, що отець Томаш З. займався у парафії архівами, проповідував і брав участь у причастях.

Священник закликав не сіяти ненависть і не реагувати на скандал актами вандалізму.

Мешканці Домброви-Гурничої у розмові з журналістами описали вікарія Томаша З. як "комунікабельну, усміхнену та спонтанну" людину. Деякі також підкреслювали, що він "красивий чоловік".

Тим часом єпископ Гжегож Кашака, у підпорядкування якого входить місце, де могла статись секс-вечірка, закликав парафіян молитися "за присоромлених та засмучених священників".

"Цей лист був би навіть смішним, якби не той факт, що він свідчить про те, що єпископ не хоче або не може зрозуміти, що відбувається в його єпархії", - розкритикував листа єпископа до парафіян публіцист Томаш Терліковський .

На його думку, єдиний вихід з цієї ситуації для єпископа – піти у відставку, а інцидент має бути розслідуваний.

Католицький священник Казімєж Сова, якого цитує видання Wprost, заявив, що "це не перший сексуальний скандал, зокрема гомосексуальний, у цій єпархії".

Про оргію священників написала британська "Daily Mail", німецьке видання T-online та італійський портал Leggo.

Католицьку церкву часто сколихують сексуальні скандали, іноді пов'язані навіть зі злочинами проти дітей.

Оглядачі вказують, що такі інциденти у тому числі спричинені правилами целібату у католицькій церкві, коли священники не можуть мати дружин, а відповідно - жодних сексуальних зв'язків.