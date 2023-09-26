Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі

Автор фото, Одеська ОВА Підпис до фото, Наслідки атаки Росії на Одещину

12 хвилин(и) тому

Вночі 26 вересня росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами, а зранку вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу.

Найбільше знову дісталось Одещині - "шахеди" по портовій інфраструктурі на Дунаї біля Ізмаїлу та прикордонному пункту пропуску з Румунією.

Також є влучання в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

Наразі відомо про кількох поранених, проте інформації про загиблих немає.

З8 "Шахедів" запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ), та мису Чауда (Крим), повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Вони летіли різними маршрутами маневруючи, намагаючись заплутати систему ППО.

Українським захисникам вдалося знищити 26 ударних безпілотників - частину на півдні, а частину на Кіровоградщині та Черкащині.

По маршруту слідування "Шахедів" працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

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Автор фото, Одеська ОВА Підпис до фото, Наслідки атаки Росії на Одещину

Внаслідок нічної атаки на Одещині постраждали об'єкти портової інфраструктури біля Ізмаїлу на Дунаї, дві людини отримали поранення, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, атака тривала протягом двох годин.

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з тяжкою травмою руки госпіталізували", – написав Кіпер у телеграмі.

Кіпер каже про пошкодження будівлі пункту пропуску на кордоні, складських приміщень, близько 30 вантажівок та шести фур, які зайнялися.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, біля Дунаю загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення пункту пропуску.

Вона твердить, що був також ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону.

"Також пошкоджена прикордонна інфраструктура в міжнародному пункті пропуску", - додала Гуменюк.

Минулої ночі Одеська область також зазнала атаки з використанням дронів, а також ракет "Калібр" та "Онікс". Цілями атаки став Морвокзал в Одесі та привокзальний готель.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Біля Ізмаїлу є пункт пропуску до Румунії через Дунай

Автор фото, АНДРІЙ СТАВНІЦЕР Підпис до фото, Зруйнований внаслідок російської атаки готель в Одесі, 25 вересня

"Шахеди" вночі дістались центру України. Зокрема, як повідомив керівник Черкащини, тут збили чотири повітряні цілі, але є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранених немає, триває ліквідація наслідків.

На світанку російські сили вдарили ракетою по Кривому Рогу, повідомив очільник ОВА Олександр Вілкул.

За його словами, попередньо, то була балістична ракета.