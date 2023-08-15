Вчитись в українській і закордонній школі одночасно. Влада має план для школярів-біженців

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1 година тому

Уряд з осені запроваджує нову дистанційну форму навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном. Учням пропонують вивчати не всі предмети, а "український компонент шкільної програми".

Таке навчання забиратиме усього 6-8 учбових годин на тиждень.

Решту предметів діти вивчатимуть у школах країн, де вони зараз перебувають, і цю частину навчання їм наприкінці року зарахують автоматично.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що запровадження скороченої дистанційної програми має на меті зменшити навантаження на школярів, які змушені "тягти" дві школи – українську та закордонну. А також зберегти зв'язок дітей з Україною.

Таке навчання пропонують запровадити не у рідних для дітей школах, а у спеціалізованих освітніх дистанційних закладах у кожній області. Це означає, що більшість учнів, які перебувають за кордоном, втратять можливість навчатися серед своїх однокласників і зі своїми вчителями.

Чому так сталося і як виглядатиме таке навчання, ми дізнавалися в експертів та у батьків дітей, які постануть перед вибором, що робити з навчанням в Україні.

Мільйон українських школярів за кордоном?

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Багато українських школярів навчаються в школах за кордоном разом з місцевими учнями, як от у польському Кракові

За даними прем’єра Дениса Шмигаля, за межами України навчається близько мільйона українських школярів. Скільки з них вчились і в закордонній школі, і в українській одночасно, точно невідомо.

Ця статистика охоплює тих, хто перебуває у країнах Заходу. Даних про дітей, які навчаються в Росії, немає.

Ще на початку літа з’явилася інформація про те, що міносвіти настійливо рекомендує управлінням освіти в регіонах, які розташовані далеко від зони бойових дій, у новому навчальному році відмовитися від навчання онлайн і повернутися до звичайних уроків.

Там, де досі немає укриттів, школа зруйнована чи розташована близько до зони бойових дій, дистанційне навчання збережеться.

Багато шкіл оголосили, що з 1 вересня уроки повертаються в офлайн, і такі наміри позитивно сприйняла більшість батьків в Україні.

Але за таких умов учні за кордоном втратять можливість навчатися онлайн у своїй рідній школі. І для багатьох така перспектива – це подальше віддалення дітей від свого рідного середовища на батьківщині.

"Вони й так зараз стають новими німцями-британцями-канадцями-поляками. Єдине, що тримало їхній зв'язок з Україною, з її культурою та її кодами - це шкільні онлайни. І тільки вони давали шанс нехай не щодня, але бачитися з рідними вчителями та однокласниками", - пише у фейсбуку політологиня і журналістка Яніна Соколовська.

Її два сини, а також донька-студентка навчалися дистанційно в українських освітніх закладах з-за кордону.

"Український компонент"

Як пояснюють експерти, "український компонент" передбачає, що учні вивчатимуть базові для української освіти предмети. Передусім це історія, українська мова та література, які є необхідними для вступу в українські виші. Але офіційного переліку міносвіти поки що не оприлюднювало.

Оскільки кожна школа може самостійно обирати форми навчання, то теоретично і вони можуть організувати навчання за "українським компонентом" для дітей з-за кордону.

Але чи будуть вони це робити? Співзасновниця ГО "Смарт освіта" Оксана Макаренко вважає, що досвід попереднього навчального року показав, що дистанційка у звичайній школі не була ефективною.

"Окрім того, у звичайній школі організація такого процесу буде складною. Бо як можна організувати навчання, коли охочих буде по кілька дітей в різних класах молодшої і старшої школи? Це буде неефективне витрачання часу і ресурсів вчителів", - пояснює вона ВВС Україна.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Дистанційне навчання лишатиметься там, де школи зруйновані чи розташовані близько до зони бойових дій

За словами Макаренко, такі навчальні послуги мали б надавати спеціалізовані заклади дистанційної освіти. Особливо коли йдеться про учнів старших класів.

"Український компонент" цілком прийнятний для дітей молодшого віку, але для старших цього буде недостатньо. Бо для вступу у вищі навчальні заклади потрібні будуть знання не лише з тих предметів, що увійдуть до програми з "українським компонентом", - додає експертка.

Більше деталей про те, як функціонуватиме новий формат навчання дітей-біженців в українських школах онлайн профільне міністерство ще не надало, хоч вже і середина серпня.

Проте Денис Шмигаль сказав коротко, що запровадити нову форму навчання планується у "вибраних дистанційних школах кожної області".

Інна Совгар, мама трьох дітей з Вишгорода, двоє з яких школярі, каже, що хотіла б, аби вони і далі навчалися у своїй школі дистанційно і паралельно - в Німеччині, куди вони виїхали понад рік тому.

"Звісно, ми б хотіли, щоб дистанційна платформа була у нашій рідній школі, але якщо цього не буде, ми перейдемо в іншу школу. Головне, що я взагалі не розглядаю варіанта не вчитися дистанційно в Україні. А вже як повернемося додому, знову підемо в наш клас", - каже Інна в коментарі ВВС Україна.

Згідно з останнім опитуванням УВКБ ООН, більшість біженців з України у майбутньому сподіваються повернутися додому, але поки що залишатимуться там, де вони є зараз.

У найближчі три місяці планують повернутися близько 15%.