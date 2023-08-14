"Ренгав" проти "Вагнер". Як Польща бореться з російськими найманцями на кордоні з Білоруссю

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

59 хвилин(и) тому

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вирішив створити військову оперативну групу "Підляшшя" для проведення операції "Ренгав" біля кордону з Білоруссю, повідомляє польський канал TVN 24.

Ця інформація з'явилася після повідомлень про затримання у Польщі російських шпигунів "Вагнера", а також на тлі загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Метою операції, назва якої є прочитаним ззаду наперед словом "Вагнер", є тренування Війська Польського в Підляському воєводстві, поблизу кордону, і формування резервів на випадок погіршення ситуації, пояснив він.

Міністр також повідомив, що в місті Чарна-Білостоцька на Підляшші створять військову частину, яка буде центром підготовки для потреб новоствореної 1-ї дивізії піхоти легіонів.

У суботу глава міноборони відвідав Яриловку Підляського воєводства, де розташований тимчасовий табір армії, дислокованої на кордоні з Білоруссю.

"Немає сумніву, що польський кордон під загрозою. Ми спостерігаємо постійний тиск на нього, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких заохочує до цього білоруський режим", - зазначив міністр і додав, що немає сумнівів у тому, що білоруський режим співпрацює з Кремлем.

Він нагадав, що під керівництвом Прикордонної служби Польщі триває операція "Гриф", метою якої є перекриття кордону з Білоруссю.

"У цій операції братимуть участь до чотирьох тисяч солдатів Війська Польського, які підтримують Прикордонну службу, але я також вирішив створити військову оперативну групу для участі в операції під кодовою назвою "Ренгав", - повідомив голова польського міноборони.

Блащак зазначив, що однією з цілей нової операції є навчання польських військових у Підляському воєводстві, "біля кордону з Білоруссю", а іншою - "створення резерву на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні".

"Характер цієї військової оперативної групи - навчально-оборонний, – сказав міністр про операцію "Ренгав". – Пам’ятаймо про це, коли чуємо кремлівську пропаганду, яка каже, що Військо Польське скупчене на кордоні з Білоруссю. Воно справді збирається, але для стримування агресора і для зміцнення кордону".

Командир новоствореної оперативної групи "Підляшшя" (яка проводитиме операцію "Ренгав") полковник Аркадіуш Миколайчик повідомив, що група діятиме на території шириною 400 км і глибиною 150 км від кордону.

"Ми будемо діяти дуже часто вночі, матимемо у своєму розпорядженні найкращі – з точки зору підготовки – підрозділи Війська Польського з досвідом, набутим під час виконання багатьох місій як у Польщі, так і за кордоном", – сказав він.

Пізніше, на заході з нагоди Дня Війська Польського у місті Чарна-Білостоцька, Блащак згадав про історичну Варшавську битву 1920 року та перемогу польської армії над більшовицькою армією і сказав, що "вторгнення червоної Росії тоді зупинили".

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається за східним кордоном, Путін намагається відбудувати імперію – цього разу імперію Путіна – але незалежно від того, була це біла, червона чи путінська Росія, вона однакова з точки зору методів, які вона використовує, коли йдеться про агресію, яку вона чинить, тому у відповідь на ці загрози ми зміцнюємо Військо Польське", – сказав Блащак.

Російські шпигуни та вихід "Вагнера" з Білорусі

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У понеділок міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив про те, що Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві пропагандистські листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер".

Він додав, що їх звинуватили у шпигунстві та заарештували.

Раніше з'явилися повідомлення про те, що Польща відправляє на кордон з Білоруссю 10 тисяч своїх військовослужбовців на тлі прибуття найманців російської ПВК "Вагнер" в Білорусь.

Перед цим МЗС Польщі заявило, що два білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір країни. Через це очільник міноборони країни наказав збільшити кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю.

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) писав, що російське інсайдерське джерело 8 серпня стверджувало, що ПВК "Вагнер" проводить перший етап виведення військ з Білорусі.

За інформацією джерела, виведення відбувається шляхом автобусних перевезень груп із 500-600 людей з Білорусі до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей Росії.

Другий етап, за їхніми даними, мав розпочатися після 13 серпня.

Такі повідомлення передбачають, що деякі аспекти угоди між президентом Росії Володимиром Путіним та лідером групи Євгеном Пригожиним після збройного повстання Вагнера 24 червня були порушені, пише ISW.