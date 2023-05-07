Загадка неандертальської культури

Автор фото, Getty Images

Author, Ребекка Врегг Сайкс

Role, BBC Future

1 година тому

Десь 50-135 тисяч років тому забруднені кров’ю тварин руки занесли у вузьку і темну печеру 35 величезних рогатих голів. Серед валунів на підлозі печери запалили крихітні вогнища, незабаром тісний простір заповнив глухий стукіт і тріск черепів бізонів, благородного оленя та носорогів, які розбивали об камінь.

Це не початок історії жахів часів льодовикового періоду, а місце дії захопливої таємниці неандертальців.

На початку 2023 року дослідники оголосили, що в іспанській печері Куева-де-Кубʼєрта (буквально "розкрита печера"), зберігається багато черепів великих тварин. Усі вони були розбиті, але їхні роги залишилися цілими. Деякі з них виявили поблизу слідів вогнища.

Печери у верхній частині долини Лозоя, за годину їзди на північ від Мадрида, були відомі вченим ще з XIX століття. Але печеру Куева-де-Кубʼєрта відкрили лише у 2009 році.

Коли археологи почали повільно знімати шари ґрунту всередині печери, вони побачили приголомшливу картину. Вчені впевнені, що черепи вказують на дещо більше, ніж сліди звичайного полювання.

Вони вважають черепи символічними.

Якщо все так, це відкриває спокусливу перспективу – неандертальці були здатні до складних символічних концепцій і поведінки, яка характеризує наш вид.

Але чи можемо ми дійсно припускати, що неандертальці, вид гомінідів, який вимер приблизно 40 000 років тому, проводили ритуали з черепами своєї здобичі?

Про різноманітні аспекти їхньої культури свідчать і інші відкриття. Деякі з них навіть припускають, що неандертальці створювали те, що ми можемо назвати мистецтвом. Але відповіді далеко не однозначні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Антропологи вважають, що кігті орла, знайдені у хорватській печері, могли носити як намисто чи використовувати як брязкальце

Проникнути у свідомість стародавніх людей, а людей іншого роду - і поготів, є одним із великих викликів археології.

Відколи у XIX столітті ідентифікували перші рештки неандертальців, питання про те, як вони жили і про що думали, було фундаментальним для вчених.

Утім, попри величезні стрибки в археології за останні 160 років, відповідь на ці питання залишається складною, частково і через наші упередження.

Неандертальці завжди мали філософське значення для Homo sapiens – тобто для нас.

Спочатку вони були єдиним іншим видом людей, про існування якого ми дізнались. Але коли стало відомо більше стародавніх видів гомінідів, неандертальці зберегли своє особливе місце. Вони стали своєрідним дзеркалом, з яким ми можемо порівнювати себе.

Усі ці порівняння спочатку були на нашу користь. Той факт, що неандертальці зникли близько 40 000 років тому, проіснувавши сотні тисячоліть у західній Євразії, довгий час вважали доказом того, що є якесь раціональне пояснення їхнього вимирання, що вони його певною мірою "заслужили" (у науковому, якщо не в моральному сенсі) .

Свідомо чи ні, дослідники шукали докази того, що неандертальці були менш успішними, такою собі бета-версією людства, яку замінив наш більш просунутий вид.

Цей підхід насамперед ґрунтувався на ідеї, що наш вид від усіх інших живих істот на Землі відрізняла здатність до пізнання.

Що таке пізнання? Простіше кажучи, це те, як ми мислимо – наші розумові процеси та здібності, від розвʼязання проблем до уяви. Пізнання також включає здатність наповнювати символічним значенням дії, предмети чи місця.

Якщо дослідники, які проводили розкопки у печері Des-Cubierta, мають рацію, то неандертальці, схоже, були здатні принаймні до деяких із цих вищих форм пізнання.

Звичайно, ми не можемо спитати неандертальців, про що вони думають, але археологія і наука XXI століття допомагають нам в усе більших подробицях реконструювати життя неандертальців.

Почнемо з основ. Неандертальці є одними з наших найближчих відомих родичів, і востаннє у нас був спільний предок десь 550 000 - 800 000 років тому, що насправді зовсім недавно в еволюційному плані.

Виходячи лише з цього, можна очікувати, що неандертальці багато в чому мають бути схожими на нас, у тому числі й у розумових здібностях. Їхні черепи вказують, що їхній мозок був не менший з наш.

Утім, розум залежить не лише від розміру мозку. Попри великий розмір, мозок неандертальця, очевидно, був дещо іншим. Його загальна форма – судячи з внутрішньої форми черепа – була іншою.

Таким чином, це може означати, що функціонував він дещо інакше. Адже різні ділянки мозку пов’язані з певними функціями, як-от аналітичне мислення чи пам’ять.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Племʼя мисливців-збирачів - сучасна реконструкція

Дещо нам розповідає і генетика. Так, нещодавні дослідження показали, що крихітні зміни в двох генах, які беруть участь у неврологічному розвитку, помітно впливають на мозок людини.

Один, який називається NOVA1, впливає на те, як ростуть нейрони та їхню електричну активність, тоді як інший, TKTL1, здається, значно збільшує кількість нейронів і кількість складок у мозку.

Неандертальці мали дещо інші версії цих генів. Коли дослідники вставили неандертальський ген NOVA1 у стовбурові клітини людини, вони виявили, що зростання нейронів і зв’язків між ними змінився.

Так само неандертальська версія гена TKTL1, яка відрізняється від нашої однієї амінокислотою, могла привести до того, що неокортекс у них менший, ніж у сучасних людей.

Неокортекс - це ділянка мозку, яка бере участь у вищих когнітивних функціях мозку, як-от міркування та мова. Проте деякі дослідники припускають, що мільйони сучасних людей також можуть бути носіями "неандертальської версії" цього гена. І це ставить питання про те, як сильно насправді відрізнявся мозок цих вимерлих родичів від нашого.

Останні дослідження слуху неандертальців також підтвердили ідею, що вони спілкувалися голосом у повсякденному житті.

І саме археологія, найближча наука до машини часу, може показати нам, чим вони займалися і про що могли розмовляти.

За останні три десятиліття знахідки археологів практично зруйнували упереджене уявлення про те, що неандертальцям чогось бракувало у розвитку.

Сьогодні залишилось відносно небагато сфер, в яких між неандертальцями і людиною розумною є чіткі відмінності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До останнього часу ключовою відмінністю людини від усіх інших живих істот на Землі вважали здатність до символічного мислення

Одним з аспектів поведінки, де дослідники довго шукали відмінності, є здатність неандертальців до абстрактного, естетичного та символічного мислення.

З середини XIX століття ми знаємо, що прадавні люди, які населяли Землю незабаром після зникнення неандертальців, створювали приголомшливі картини тварин у печерах, витончені різьблені фігурки. Вони також ховали своїх мерців із різними предметами, як-от мушлі, що свідчить про їхню віру у загробне життя.

Попри те, що за понад сторіччя археологічних відкриттів, ми ще не виявили нічого схожого, створеного неандертальцями. Однак знахідки археологів також свідчать, що їхнє життя виходило за рамки простого виживання.

Одним із прикладів цього є гравіювання. Дослідники виявили, що на багатьох предметах, переважно кістках, крім природних подряпин є позначки, явно зроблені навмисно.

Так у печері на півдні Франції виявили невеликий фрагмент стегнової кістки гієни, на якому були дев’ять паралельних зарубок кожна довжиною п’ять міліметрів.

Цій знахідці 70 000 років, а ретельне мікроскопічне дослідження виявило, що для нанесення рисок використовували той самий кам’яний інструмент. Причому його творець працював зліва направо, поступово збільшуючи натиск, можливо через те, що змінював кут або пересував руку.

Знизу двох ліній були ще кілька крихітних надрізів, зроблені тим самим інструментом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Червоний пігмент на стінах печери Ардалес біля Малаги в Іспанії, напевно, створили неандертальці

Що означають ці позначки, незрозуміло. Дослідники припускають, що їхній автор таким чином щось записував чи вів підрахунок. Але можливо ним також керувало естетичне почуття - додаткові позначки були такі крихітні, що відчувати їх на дотик було, вочевидь, так само важливо, як і бачити.

На цей час найскладніша "гравюра", вочевидь вироблена неандертальцями, походить з німецького місця Einhornhöhle (печера Єдинорога).

Це - кістка вимерлого оленя з різьбленим геометричним орнаментом. Її вік датується більш ніж 50 тисячами років, що робить її одним із найстаріших відомих витворів мистецтва. І хоча зрозуміти точне значення малюнку неможливо, твір з печери Єдинорога не схожий на прості позначки підрахунку.

Вчені виявили не менше 10 зразків різьблених кісток серед неандертальських артефактів. Але також є багато доказів того, що неандертальці цікавилися кольором.

На місці понад 70 їхніх стоянок виявили мінеральні пігменти різного кольору від чорного до червоного, помаранчевого, жовтого і навіть білого.

Вони також поєднували та змішували фарби: червону з жовтою, щоб отримати оранжевий колір.

Хоча ми можемо лише здогадуватися, для чого вони використовували більшість з цих кольорів, існують декілька дивовижних знахідок "пофарбованих" предметів.

Серед них - мушля, вкрита сумішшю помаранчевої фарби і блискучого залізного піриту ("дурного золота"), а також залишки червоного пігменту на маленькій скам’янілій раковині.

Іншу суміш пігменту також знайшли на одному з кігтів орла у хорватській печері. Вочевидь, також є докази того, що неандертальці, які мешкали в різних частинах Європи, надавали перевагу різним кольорам.

І хоча складно повʼязати з доступністю місцевих мінеральних джерел, існує груба кореляція з різницею у типах кам’яних знарядь. Це може вказувати на різні культурні традиції у використанні пігменту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інша форма черепа неандертальців може свідчити про деякі відмінності у функціях мозку

В останні роки також з'явилися нові дані про те, що неандертальці наносили червоний пігмент на стіни печер.

Нещодавно шматки червоного пігменту виявили в одній із печер Іспанії біля Малаги у шарах, як містять типові для неандертальців кам’яні артефакти, датовані приблизно від 55 000 до 64 000 років.

Утім, дослідникам ще належить знайти хімічну відповідність між пігментом і картинами.

Звичайно, застосувати слово "мистецтво" до цих виробів неандертальців складно, адже їх можна тлумачити дуже по-різному.

Утім, ми можемо припустити, як вони насправді взаємодіяли з матеріалами, і поговорити про "естетику".

Спільним для гравюр і фарб неандертальців є намір змінити сприйняття поверхонь візуально чи тактильно. Кігті орла, наприклад, мають крихітні відполіровані ділянки.

Як припускають, їх могли носити як намисто, але з них також могли виробляти щось типу брязкальця, створюючи візуальний і звуковий естетичний досвід.

Але такі припущення вимагають обережності. Ми ніколи не дізнаємося, чи їх зробили просто для себе, чи вони були призначені для демонстрації та використання багатьма іншими.

Утім, деякі знахідки свідчать і про те, що неандертальці могли виробляти речі для взаємодії спільноти.

Про це свідчить приголомшливо відкриття, зроблене у 2018 році поблизу Брунікеля на півдні Франції.

На початку 1990-х років підліток, який захопився спелеологією, виявив у печері дивовижну споруду. Те, що спочатку здавалося якоюсь дамбою зі сталагмітів, виявилося спорудою, складеною з відламаних шматків, яку вочевидь створили люди.

У середині 1990-х радіовуглецеве датування вказало на надзвичайно давній її вік, який перевищує тодішню межу технологій у 45 000 років.

І лише у 2016 році вчені зʼясували, що споруду із фрагментів сталагмітів створили приблизно 174-176 тисяч років тому. Єдиний висновок, який можна зробити, це те, що творцями були неандертальці.

Споруда у Брунікелі вражає: понад 400 секцій сталагміта загальною вагою близько двох тонн відібрані за розміром і скомпоновані у два кільця, найбільше з яких має понад шість метрів у діаметрі.

Дві купи сталагмітів лежать всередині, ще дві зовні. Також є сліди горіння, що вказує на те, що автори інсталяції за допомогою вогню намагалися розломити великі шматки сталагмітів.

У деяких місцях всередині стін є кілька частин, збалансованих одна до одної, схожих на крихітні колони та перемички.

Автор фото, Luc-Henri Fage/SSAC Підпис до фото, Вважають, що дивовижні сталагмітові кільця у печері Брюнікель були старанно побудовані неандертальцями

Брунікель, безсумнівно, містить щось, створене неандертальцями, але що?

Це не схоже на житло. Печера зі сталагмітами розташована глибоко у пагорбі, набагато далі від поверхні, ніж будь-які інші місця проживання неандертальців.

Віддаленість печери також означає, що там мало б бути постійне освітлення, що означало б не тільки надзвичайну витрату часу та енергії під час холодів, коли дерев було мало, але й призвело б до постійного диму.

І що вражає найбільше, там немає залишків кам'яних знарядь.

Відбитки лап свідчать, що через багато років тут жили печерні ведмеді, які могли знищити сліди неандертальців. Але якби це було місце постійної стоянки, там мало б залишатися хоч щось, що нагадувало б про їхнє повсякденне життя.

Але крім 18 вогнищ та шматка спаленої кістки, жодних артефактів чи будь-яких інших решток вчені не виявили.

Місце все ще вивчається, і, можливо, артефакти можуть бути заховані під кам’яною підлогою, яка утворилася, коли вода повільно капала на підлогу печери.

Магнітні сигнали вказують на те, що під нею приховані інші вогнища. Але наразі важко зрозуміти, яке практичне призначення мали ці сталагмітові кільця.

Проте ця складна споруда могла мати інше значення для неандертальців, які невтомно її зводили.

Повернемося до таємниці черепів у печері Куева-де-Кубʼєрта, які так само непросто інтерпретувати.

Після років копіткої роботи вчені почали припускати, що печера могла бути місцем ритуальних поховань. Утім, на думку інших дослідників, колекція черепів не має іншого пояснення, крім "повсякденної" поведінки.

З відкриттів у інших місцях ми знаємо, що неандертальці розділяли різні етапи своїх занять. Наприклад, патраючи тварин і птахів, вони могли обробляти різні частини тіла, як-от крила чи голови, у різних місцях.

Щось дуже схоже відбувалось і у печері Куева-де-Кубʼєрта. Але це також свідчить про те, що неандертальці вміли ретельно організовувати свій час і діяльність.

Це не означає також, що полювання і тварини не мали соціального значення для неандертальців. Цікавий момент, на який дослідники звертають увагу, полягає у тому, що неандертальці могли будувати стосунки з живими істотами навколо, а не сприймати їх лише як ресурси.

Схожу поведінку можна побачити у шимпанзе, коли іноді замість полювання вони тримають маленьких тварин, мабуть, як "домашніх улюбленців", хоча зазвичай ці тварини не виживають довго.

Неандертальці, наші найближчі еволюційні родичі, які були у багатьох аспектах цікавими та високорозвиненими, могли сприймати вбитих тварин як собі подібних.