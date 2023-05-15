15 мільйонів виплати за загиблого військового. Як їх отримати?

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17 хвилин(и) тому

Сім'я кожного військовослужбовця, який загинув на війні, може отримати від держави одноразову компенсацію в 15 мільйонів гривень.

Пояснюємо, хто саме має право на цю виплату, як її оформити та яким чином ці гроші нараховують.

Що це за компенсація

Через бойові дії щодня на фронті гинуть українські військові. Аби підтримати родини загиблих держава вирішила виплачувати компенсацію – 15 мільйонів гривень.

Регулює це питання постанова уряду №168 від 28 лютого 2022 року. Цей документ описує, хто, як і за яких умов може отримати ці гроші.

Хто має право на виплату

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень розподіляється рівними частками на всіх членів сім'ї першого ступеню спорідненості.

Право на її отримання мають:

батьки

один з подружжя, який не одружився вдруге

діти, які не досягли повноліття

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття

утриманці загиблого.

При цьому діти вважаються членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.

Українське законодавство чітко не визначає термін "член сім’ї", тому навколо цього поняття точиться найбільше суперечок.

Юристи стверджують, що сюди треба зараховувати і тих, хто постійно мешкає з військовослужбовцем та веде спільний побут. Це можуть бути не лише близькі родичі, як рідні брати та сестри, онуки, дідусі та бабусі, але і близькі родичі дружини. Але на практиці це довести непросто, тому радять звертатися в суди.

Якщо хтось з членів родини відмовляється від виплати, або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію.

Не виплачується ця допомога громадянам Росії та Білорусі, а також тим, хто постійно проживає на територіях цих країн. Також компенсацію не сплатять засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність або пособництво державі-агресору.

Виходячи з цього роз'яснення, держава виплачує таку компенсацію не лише громадянам України, а й іноземцям, окрім росіян та білорусів.

Як отримати цю допомогу

У січні 2023 року Міністерство оборони опублікувало наказ, який передбачає порядок і умови оформлення допомоги членам сім’ї загиблого військового.

Родині військового після сповіщення про загибель військкоматом або військовою частиною мають видати свідоцтво про смерть.

Далі варто звернутися до військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі військовослужбовця додаткової винагороди.

Після отримання цих документів члени сім’ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Там подають заяву про призначення виплати і документи, які підтверджують загибель військового та обставини, особу члена родини, яка претендує на виплату, та її родинні зв’язки із загиблим.

Якщо є судові рішення про опіку чи батьківське піклування – їх теж варто подати.

Районний територіальний центр комплектування відправляє документи на перевірку в обласний військкомат, а той своєю чергою – до Міноборони. Там документи опрацьовують відповідні підрозділи і подають на розгляд спеціальній комісії, яка протягом місяця приймає рішення про призначення виплат.

Районний військкомат має про це рішення повідомити заявників. Гроші мають перерахувати спочатку на рахунок командування Сухопутних військ, а уже звідти - на рахунки членів сім'ї загиблого.

Якщо комісія Міноборони відмовляє у виплаті цієї допомоги, то це можна оскаржити в суді.

Як нараховують гроші

15 мільйонів діляться по рівну між кожним членом сім'ї, який має право на цю виплату.

Але гроші не виплачують одним платежем. Спочатку держава виплачує 20% цієї суми, а залишок розбивають щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Також важливими є обставини загибелі військового – це впливає на розмір допомоги.

Якщо він загинув у бойових діях на фронті, то його рідні мають право на виплату в обсязі 15 млн гривень. У такому разі в довідці про обставини загибелі має бути чітко зазначено, що смерть пов'язана з бойовими діями.

Якщо ж військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях, то обсяг компенсації буде меншим - 500 прожиткових мінімумів (приблизно 1,3 млн гривень).

Також українське законодавство передбачає грошову допомогу родині загиблого військового на похорон - 5 прожиткових мінімумів (близько 13 тис.грн).

Враховуючи складність самої процедури – термін оформлення компенсації може становити місяці. А якщо все відбувається через судові суперечки – то й роки.

Скільком родинам вдалося оформити цю компенсацію за час війни - інформація засекречена.