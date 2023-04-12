Вечеряти у повній темряві. Як це змінює смак і чому стимулює з'їсти більше

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Author, Вероніка Грінвуд

Role, BBC Future

43 хвилин(и) тому

У стильному фоє ресторану чоловік пояснює правила. Всередину заборонено проносити пристрої, що можуть світитися - наприклад, розумні годинники чи телефони. Їх усі треба скласти у шафки біля вхідних дверей. Там же треба залишити і верхній одяг.

У ресторані "Сліпа корова" у Цюриху ваші очікування - це ваші обмеження. У звичайному житті можете, наприклад, без проблем підібрати сумочку, яка впала на підлогу. Тут, за чорними як сажа шторами, що закривають зал ресторану, панує інша реальність.

У вестибюль заходить рудоволосий офіціант. Він каже йти за ним - спочатку через тьмяний передпокій, крізь оксамитові штори… а потім - нічого.

У темній кімнаті чути людей, які розмовляють і сміються, стукіт столового наряддя. Але перед очима - повна темрява. Насправді неважливо, відкриті у вас очі чи ні - це не має жодної різниці.

Темні ресторани, такі як "Сліпа корова", пропонують цікавий досвід – трапезу у повній темряві - у цьому випадку її обслуговують офіціанти, які є незрячими або мають вади зору. Для них темрява - не перешкода. Вони рухаються у ній легко та впевнено, тоді як зрячі гості залишаються прикутими до своїх стільців, не в змозі орієнтуватися у темному довкіллі.

Наразі існує безліч таких місць по всьому світу, однак "Сліпа корова" була піонером у цій галузі - цей ресторан заснував у 1999 році незрячий священник.

Ми прийшли до ресторану разом із сестрою, і поки я намацую спинку свого стільця, я задумуюсь про те, чому зрячі люди зовсім інакше сприймають їжу в темряві. Чи гострішають за відсутності зору інші органи чуття? Ви їсте менше, коли не знаєте, що їсте? А що перебування в темряві робить з іншими аспектами вашого розуму?

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Від самого початку я розумію, наскільки дивним буде цей досвід - принаймні для мене. Голос офіціанта повідомляє, що перед нами - ложка з закускою. Я намагаюся її намацати, доки не відчуваю холодний метал, а потім підношу її до губ.

Я відчуваю безліч дрібних горбків і згустків, ніби я їм замшіле поліно, поросле грибами. Я не можу підібрати для цього доречну назву. У моїй уяві чорна форма предмета обведена білим - це замінює мені візуальну інформацію. Моя сестра каже, що там може бути яблуко; можливо, є трохи капусти. Але без зображення, до якого можна було б прив’язати мої враження, за мить після того, як я ковтаю, я майже нічого не можу згадати про цей ковток.

Багато психологів вивчали вплив зору на пам'ять. Людям, яких просять пригадати те, що вони чули – від записів жвавих більярдних залів до гавкоту собак – важче це зробити, ніж якщо їх просять пригадати те, що вони бачили. Інше дослідження виявило, що спогади, які згадують у той самий день, коли вони формуються, набагато чіткіші, якщо інформація візуальна; слухова інформація запам'ятовується більш загально, без особливої конкретики. Тож у повній темряві я усвідомлюю, наскільки добре мої очі зберігають спогади.

Ми з сестрою сповнені рішучості краще розпізнати наступну страву, покладаючись виключно на власний язик. Тут точно є шматочки хрусткої сирої капусти, терпкі сухофрукти і навіть, наполягає вона, виноград. Волоські горіхи? Раптово з’являється холодна заправка - наче йогурт чи м'який сир. Ми намагаємося прив’язати цю сенсорну інформацію, що супроводжується швидкоплинними проблисками спогадів із минулого – востаннє я їла щось схоже десь у полі, з кількома друзями – до назви.

Набагато менш складним є самий фізичний процес споживання їжі в темряві. Достатньо проводити виделкою по краю тарілки по колу, підносячи до губ, щоб перевірити, чи вдалося щось на неї підхопити.

Підходить черга основної страви – яловичина, а не баранина, вирішуємо ми, із якимось пюре. Ми перебираємо овочі, перш ніж нарешті в голові щось клацає: пастернак! Кубики кабачків і гарбузове насіння плавають в соусі, і несподівано виявляються хрусткими. Зрештою, я з'їдаю усе, що є на тарілці.

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Мій досвід узгоджується з одним із небагатьох досліджень харчування в темряві, яке виявило, що без участі зору люди можуть споживати набагато більше їжі, ніж зазвичай, не усвідомлюючи цього.

Деяким учасникам дослідження давали звичайні порції, а деяким - великі, а після їжі всім пропонували самостійно обрати десерт у добре освітленій кімнаті. Попри те, що представники другої групи спожили на 36% більше калорій, ніж першої, вони з’їли стільки ж десерту, а потім були такими ж голодними, як і інші.

Це свідчить про те, що фактичне спостерігання їжі перед нами може вплинути на наші очікування щодо того, наскільки голодними ми маємо бути. Що стосується мене, я їла усе, що могла вхопити виделкою, а азарт від гонитви за їжею притуплював будь-які сигнали від мого шлунка.

Однак усе це не означає, що така трапеза зовсім не викликає фізичних труднощів. Я замовила сухе червоне вино й відразу ж намагалася перехилити келих собі до носа замість рота - бо у темряві я не могла оцінити, якої він висоти.

Є історії про людей, які панікували у цілковитій темряві таких ресторанів, бо вона їх бентежила. У певному сенсі ці ресторани мають щось спільне з камерами сенсорної депривації, які використовували психологи, що першими досліджували відчуття - фундаментальну частину нашої особистості. Деякі люди погано реагують на відсутність стимуляції, інші вважають це заспокійливим, а треті починають співати, щоб згаяти час.

Голосом офіціанта через моє плече сповістив нас, що прибув десерт. Я занурюю туди ложку й не маю жодного уявлення, що це таке, окрім того, що це щось дуже, дуже знайоме. Кардамон… маленькі хрусткі солодкі шматочки… м’яка зерниста паста. Я їм і згадую про літні вечори в батьківському домі, про вуличні ярмарки, що пахнуть карамельними вафлями.

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Я бачу, що мої відчуття смаку, нюху та дотику не гостріші, ніж зазвичай. Основна відмінність полягає в тому, що у відсутності об'єднувальної сили бачення вони роз'єднані. Я їм щось дуже хрустке - наче жую жука - і раптом упізнаю каштановий крем або crème des marrons, посипаний хрусткими зернятками.

Останній шматочок я вгадую безпомилково - це карамельний попкорн, солодкий і палений.

Ми п’ємо чай і зовсім забуваємо з’їсти печиво на блюдцях, тому що ми його не бачимо. Насправді темрява приносить і полегшення - знімає обов’язок виглядати певним чином, їсти певним чином чи бути в усьому охайним. Можна горбитись. Можна просто сидіти, говорити й думати - бо ви лише голос у темряві, як і будь-який інший, нарешті вільний від свого тіла.

Тихо гукаємо офіціанта: ми готові йти.

Виходячи у вестибюль, запитуємо, котра година. Без телефонів і годинників нам здається, що ми пробули в темряві десь хвилин 45. Тож ми дуже вражені тим, що насправді минуло дві години. Без бачення, як все виглядає, зникла і наша здатність стежити за часом.

Через кілька місяців після цієї незвичної трапези я намагаюся відновити смак і відчуття, які я мала у темряві. І можу згадати лише дивні відчуття від першого укусу - сяючу порожнечу в моїй уяві.