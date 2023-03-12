Американський банк Silicon Valley зазнав краху. П'ять причин, чому це може бути поганий знак

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1 година тому

Великий американський "Банк Кремнієвої долини" (Silicon Valley Bank) збанкрутував. Експерти вже непокояться, що це може бути передвісником такої ж потужної фінансової кризи, як у 2008 році.

Наприкінці тижня фінансовий регулятор США оголосив про ліквідацію Silicon Valley Bank (SVB) і взяв під контроль депозити його клієнтів.

Цей банк з головним офісом в Каліфорнії відомий кредитуванням венчурних фондів і технологічних стартапів. В переліку найбільших банків Америки він займав 16 місце, але був на чолі фінансових установ за обсягами депозитів в "Кремнієвій долині".

BBC News Україна зібрала 5 ознак, чому банкрутство SVB може мати важкі наслідки не лише для США.

Не найбільший, але впливовий

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вкладники намагаються забрати свої заощадження у відділенні SVB

По-перше, це найбільший крах банку США з 2008 року. Тоді банкрутство Lehman Brothers спричинило ланцюгову реакцію і призвело до глобальної фінансової кризи.

Слід зауважити, що SVB – не молодий банк, а має 40-річну історію становлення та непогані показники діяльності. Він був заснований в 1983 році і станом на кінець 2022 року мав близько $209 млрд загальних активів і близько $175,4 млрд депозитів.

У банку працює понад 8500 людей по всьому світу.

Установа обслуговувала майже половину американських венчурних технологічних і медичних компаній, які минулого року котирувалися на фондових ринках.

Стрімке падіння

По-друге, крах банку був дуже стрімким. Проблеми почалися після того, як SVB заявив, що намагається залучити 2,25 мільярда доларів, щоб покрити збитки, спричинені продажем активів, головним чином державних облігацій США, на які вплинули вищі процентні ставки.

Ця новина змусила інвесторів і клієнтів покинути банк. У четвер 9 березня акції зафіксували найбільше падіння за один день за всю історію, впавши більш ніж на 60% і ще більше впавши під час продажів у позаурочний час, перш ніж торги були припинені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що "дуже уважно стежить" за подіями навколо збанкрутілого банку

Хаос і паніка вкладників

По-третє, чутки про проблеми банку призвели до паніки і хаосу черед вкладників. На фоні інформації про проблеми SVB вони почали стрімко забирати свої депозити.

"Я йду до відділення, щоб знайти свої гроші. Я вчора намагався переказати їх, але не вдалося. Ви знаєте є такі моменти, коли вас можуть по-справжньому обдурити, але ви в цьому не впевнені? Це один із тих моментів", - сказав ВВС один із засновників стартапу, вкладник банку.

Американський регулятор, Федеральна корпорація зі страхування вкладів, оголосила, що закриває SVB і застраховані вкладники отримують доступ до своїх коштів не пізніше 13 березня.

Втручання уряду і Ілона Маска

По-четверте, на проблему з банком був змушений відреагувати уряд США, а мільярдер Ілон Маск заявив, що може викупити Silicon Valley Bank.

Виступаючи у Вашингтоні 10 березня, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що "дуже уважно стежить за останніми подіями" в Silicon Valley Bank.

Пізніше вона зустрілася з провідними банківськими регуляторами. Міністерство фінансів заявило, що вона висловила "повну впевненість у тому, що банківські регулятори вживуть відповідних заходів у відповідь, і зазначила, що банківська система залишається стійкою".

Один з головних представників "Кремнієвої долини", мільярдер і власник Twitter Ілон Маск теж відреагував на крах банку. "Я відкритий до цієї ідеї", – написав він на пропозицію дописувача Twitter купити SVB і зробити з нього цифровий банк.

Автор фото, twitter Підпис до фото, Твіт Маска, в якому він каже, що "відкритий до ідеї" купити банк SVB

Британія вже "під загрозою"

По-п'яте. Падіння американського банку вже вплинуло на інші країни.

Насамперед на Велику Британію. Прем’єр-міністр Ріші Сунак, канцлер Джеремі Хант і голова Банку Англії Ендрю Бейлі "працювали протягом вихідних, щоб знайти рішення" для вирішення ситуації, заявив Хант.

Хоча фінансова система Великої Британії загалом не ризикує, "є серйозний ризик для деяких наших найперспективніших компаній у сфері технологій і науки", сказав Джеремі Хант в коментарі BBC.

У суботу понад 250 керівників британських технологічних компаній підписали листа на ім’я Ханта із закликом до втручання уряду.

"Цього понеділка принаймні 200 фірм, в яких працюють десятки тисяч людей, виявлять, що не можуть заплатити своїм співробітникам або постачальникам, оскільки банк, у якому вони мали рахунок, збанкрутував", — сказало джерело ВВС в одній технологічній компанії.

Від 30% до 40% британських стартапів, в яких працює до 50 000 людей, можуть постраждати від краху, додало джерело.