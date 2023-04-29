Контрнаступ буде успішним, але війна ще може тривати роками. Що сказав Зеленський в новому інтерв'ю

Автор фото, офіс президента Підпис до фото, Зеленський впевнений, що контрнаступ буде успішним, але конкретних термінів операції не називає

55 хвилин(и) тому

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. В ньому він заявив, що вірить в успішність контрнаступу української армії.

"По-перше, контрнаступ буде, ми готуємось. Я дуже вірю, що він буде успішним і ми зможемо деокупувати наші території", - заявив очільник держави.

Він зазначив, що багато залежить від України, але важлива також допомога від західних союзників.

Київ, за його словами, отримав майже все необхідне для контрнаступу. Але є деяке озброєння, якого треба ще дочекатись, щоб не наражатись на ризик. Також є залежність від погодних умов.

"Те, що ми будемо йти вперед і деокуповувати - тут немає жодних питань і жодних вагань, ми це будемо робити. Але ризик в тому, що якщо, наприклад, недостатньо броньованої техніки, то ми розуміємо, що буде більше жертв і це страшна історія".

Зеленський сказав, що українська влада "людиноцентрична", а це значить, що необхідно мати більше зброї, щоб зберегти більше особового складу під час контрнаступу.

Президент вважає, що наступ буде "дуже важливим", але росіяни його вже бояться.

"Їх військо демотивовано...Ми чуємо, що вони бояться нас".

Водночас Зеленський не виключає, що війна в Україні буде тривати десятки років. Він зауважив, що жодна українська територія, зокрема і Крим, не має залишитись під російською окупацією.

"Іншим країнам дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни", - заявив президент.

Зокрема, Київ просить скандинавські країни надати бойову авіацію.

Жодних переговорів із нинішнім російським президентом бути не може, стверджує він. "З цією людиною, президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Для нас усіх він терорист".

Зеленський також розповів про свій душевний стан та стійкість, зазначивши, що просто так відпочити від війни він не може. "Я переживаю всі трагедії. Я не маю права говорити, що ми звикли до війни", - сказав він.

На питання, що б він робив під час цієї війни, якби не був президентом, Зеленський відповів, що залишився б в Україні і був би солдатом.

В очікуванні контрнаступу

Автор фото, EPA Підпис до фото, Українська армія вже "глобально готова" до контрнаступу, каже міністр оборони

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська "майже готові" до контрнаступу. Практично вся обіцяна західна бронетехніка вже надійшла в ЗСУ.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові (до контрнаступу, – Ред.), далі питання за генеральним штабом, за командуванням, починаючи від генерала Залужного. Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо".

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Вашингтоні повідомляли, що українська армія готується почати контрнаступ у травні.

"Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ уже наступного місяця (тобто у травні, - Ред.), кажуть американські чиновники", - написав The New York Times.

Однак видання зауважило, що українська армія має суттєві проблеми із запасами боєприпасів, координацією підрозділів і радіозв'язком.

Ймовірно, сказано в статті NYT, контрнаступ буде відбуватися на півдні України, а саме біля узбережжя Азовського моря і поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Російська сторона на цьому напрямку готується до оборони, зокрема заміновує територію. В неї також є проблеми, зокрема з особовим складом і компетентністю командирів.

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов назвав очікуваний контрнаступ ЗСУ "вирішальною битвою" цієї війни. Але не назвав точної дати, коли вона почнеться.

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось".