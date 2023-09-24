Атака дронів на Курськ. Там скасували святковий салют

Автор фото, Осторожно, новости Підпис до фото, Скрін з відео атакаи на Курськ

1 година тому

У неділю, 24 вересня, відбулося кілька атак дронів на Курську область в Росії.

У Курську сьогодні відзначають день міста, через обстріл влада скасувала святковий салют.

"Вважаю, це буде розумно з погляду спокою та безпеки мешканців", — написав у телеграм-каналі мер міста Ігор Куцак.

Українські ЗМІ з посиланнями на свої джерела та російські телеграм-канали пишуть, що у місті атакували дві цілі – будівлю місцевого управління ФСБ та нафтопереробний завод.

Російська влада цього поки не підтверджувала.

Голова Курської області Роман Старовойт повідомив лише, що український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Курську.

За словами губернатора, внаслідок атаки постраждав дах.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео, на яких звук вибуху чути у різних частинах міста.

Роман Старовойт повідомляв про обстріл Глушківського району області. За його словами, було шість прильотів по фермах.

"На щастя обійшлося без постраждалих. Також п'ять прильотів зафіксовано у селищі Тьоткіно, постраждалих та пошкоджень немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Міноборони Росії повідомляє, що системи ППО збили два безпілотники над Курською та Білгородською областями.

Українські атаки по регіонах Росії тривають з початку року і з кожним місяцем збільшуються.

Сили оборони України і далі будуть завдавати ударів по тилу Росії, аби знищувати військові об’єкти і виснажувати протиповітряну оборону, заявив нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов.

За більше ніж пів року Україна, імовірно, здійснила понад 120 атак безпілотниками. До тилу Росії долітали і ракети.

Поранені і загиблі на Херсонщині

Автор фото, Telegram/Reuters Підпис до фото, Квартира у Херсоні після обстрілу. Архівне фото, серпень 2023. Херсон росіяни обстрілюють щодня

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