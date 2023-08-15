Епопея майора Томова. Як ЗСУ захопили у полон комбата

Автор фото, "Николаевский Ванек" Підпис до фото, Командир російського батальйону Юрій Томов під час допиту в українському полоні

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

27 хвилин(и) тому

На початку серпня українським військовим вдалося провести цікаву операцію. Десант ЗСУ висадився на лівому березі Херсонщини та захопив у полон командира ворожого батальйону.

Вдень 8 серпня в російських провоєнних телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про висадку українського десанту на лівому березі Херсонщини біля села Козачі Лагері.

Цей населений пункт на березі притоки Дніпра – річки Конки - розташований рівно посередині між найбільшими окупованими містами лівобережжя Херсонської області: Олешками і Новою Каховкою.

Першими про це написали російський "воєнний кореспондент" Володимир Романов і колишній бойовик так званої ДНР Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий"). Вони заявили, що частина Козачих Лагерів вже захоплена українцями.

Неочікуваний десант

Автор фото, Google Maps Підпис до фото, Селище Козачі Лагері розташоване за 20 км від Олешок, на лівому березі Херсонщини

За їхніми даними, українські військові не просто висадилися біля Козачих Лагерів, але й створили там плацдарм, утримуючи західну частину селища. Таким чином, це вже буде другий плацдарм на лівому березі Херсонської області, який змогли створити бійці Збройних сил України з початку літа.

Перший розташований між Херсоном і Олешками біля зруйнованого Антонівського мосту. Попри заяви російської влади, вибити з нього українські війська так і не вдалося.

Що стосується Козачих Лагерів, то це місце оптимально підходить для подальшого просування українських військ.

По-перше, північна частина населеного пункту впритул підходить до заболоченої місцевості, де є велика кількість маленьких островів, озер, річечок і густої рослинності.

На південній околиці Козачих Лагерів лежить траса Т2206, що сполучає Олешки та Нову Каховку і вочевидь є важливою логістичною артерією для російських військ на Півдні.

А ще за 15 км на південний захід розташована траса Е97, що веде до Криму.

Українська влада всі ці дні зберігала мовчанку. Лише заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 12 серпня, що на лівобережжі Херсонщині "певні підрозділи виконали певне завдання":

"Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно".

Окупаційна російська влада поспішила заявити, що ситуація біля Козачих Лагерів під контролем. Призначений Москвою губернатор Херсонської області Володимир Сальдо повідомив 8 серпня, що український десант на двох катерах дійсно "намагався висадитись" у тому районі.

Але російські війська буцімто завчасно помітила його, знищили та не допустили висадки на берег.

Водночас в російських ТГ-каналах почало ширитися відео, що також мало б підтвердити "невдачу ЗСУ".

На ньому видно, як чоловік, що на камеру називає себе командиром батальйону розвідки 1822, майором ВС РФ Юрієм Томовим допитує полонених, що лежать зв'язані на землі.

Томов на відео каже, що це українські військові, які висадилися біля Козачих Лагерів і потрапили в полон.

Цей запис мав би розставити всі точки на "і" – десантування ЗСУ не вдалося, українські бійці знищені, частина - в полоні і жодного плацдарму немає. Але виявилося, що це не так.

Автор фото, RUvoenkory

Автор фото, RUvoenkory Підпис до фото, Кадри з першого відео, де майор Юрій Томов звітує про "перемогу", тобто розгром українського плацдарму біля Козачих Лагерів і захоплення бійців ЗСУ. Згодом виявиться, що це відео було постановкою, коли російський комбат сам потрапив у полон

Зниклий майор

Майже відразу після заяв окупаційної влади Херсонщини провоєнні блогери РФ, наприклад, уже згаданий "Тринадцятий", почали звертати увагу на деякі суперечності.

Зокрема, навіщо офіцеру-розвіднику показувати своє обличчя на камеру і називати ім'я та посаду.

Найголовніше, комбат Томов, що начебто успішно виконав завдання з "ліквідації українського плацдарму", зник і не виходив на зв'язок.

Вже 9 серпня бойовик Гузенко припустив, що російський майор і його група з 16 бійців потрапили в український полон. Спочатку їх начебто заманили в засідку, а потім скористалися їхніми мобільними телефонами, щоб викликати підмогу і захопити в полон ще більше військових РФ.

Декілька днів у російському сегменті ТГ-каналів "шукали" майора Томова. Одна частина провоєнних блогерів запевняла, що українці не просто захопили комбата, але й розширюють свій плацдарм біля Козачих Лагерів, інша – звинувачувала перших в панікерстві і роботі на ворога, а також заперечувала існування плацдарму і полон російського офіцера.

Однак невдовзі в соцмережах почали з'являтися нові відео з майором.

Спочатку телеграм-канали, зокрема Grey Zone, близький до ПВК "Вагнера", 13 серпня опублікували відео, як Томов стоїть на колінах і показує на карті розташування російських позицій на Херсонщині. За кадром чути українську мову. Вочевидь, запис зробили відразу після того, як майор потрапив в український полон 7 або 8 серпня.

Вже за пару годин проукраїнський телеграм-канал "Николаевский Ванёк", який збирає розвідінформацію для ЗСУ, опублікував повний відеозапис допиту комбата Томова в полоні.

Автор фото, Grey Zone Підпис до фото, Томов - в українському полоні

Таке ж відео 14 серпня опублікував канал державного проєкту "Хочу Жить", який координується Головним управлінням розвідки і створений для заявок від російських військових, які хочуть здатися у полон.

На відео чоловік представляється Томовим Юрієм Анатолійовичем, 1977 року народження. За його словами, його мобілізували у вересні 2022 року, а до цього певний час він був задіяний на охороні об'єкта, де зберігають ядерні боєприпаси.

Потрапивши на окуповані території України в жовтні минулого року, Томов отримав посаду начальника батальйону номер 1822. Згодом обійняв посаду командира батальйону.

Судячи з того, що він називає втрати свого підрозділу станом на 6 серпня, можна припустити, що в український полон комбат потрапив 7 серпня.

На відео Томов розповідає про втрати свого батальйону (понад 20%), а також критикує його підготовку. Але варто врахувати, що це відео записане тоді, коли майор Томов уже перебував у полоні українських військ.

Автор фото, "Николаевский Ванек" Підпис до фото, Майор Юрій Томов під час допиту в українському полоні

"Ця війна буде програна, вона не несе нічого хорошого в наші домівки", – резюмує російський комбат.

Відео має ознаки монтажу, ВВС не вдалося верифікувати його станом на 14 серпня.

У Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими нам не підтвердили і не спростували, що російський офіцер Томов перебуває в українському полоні.

"На даний час ми утримуємось від коментарів", – сказав ВВС Україна речник центру Петро Яценко.

Водночас джерело в силових структурах повідомило, що Томов ще "не пройшов по всіх інстанціях" процедуру оформлення як полонений. "Думаю, найближчим часом ми зможемо дати більше інформації щодо нього", – сказав співрозмовник ВВС.

Виглядає, що Томов на цей час є одним з найбільш високопоставлених російських військових у полоні ЗСУ.

Проаналізувавши усі ці відео, російські воєнкори дійшли висновку, що бійцям ЗСУ вдалося перехитрити противника.

Ймовірно, що відеозапис про "розгром українського плацдарму" Юрій Томов записав уже перебуваючи в українському полоні. Метою було приховати сам факт успішного десантування ЗСУ і ввести в оману противника.

Воєнний кореспондент Роман Сапоньков як доказ наводить той факт, що на першому "переможному" відео є навіть залишки листя на футболці комбата, які присутні і на другому відео, де він вже у полоні українців.

"Виходить, ЗСУ було невигідно афішувати захоплення ділянки на лівому березі на околиці "Козачих Лагерів", і вони вкинули чудовий фейк", – зауважує Сапоньков.

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW) в своєму звіті за 13 серпня резюмує, що російські мілітарні блогери "продовжують обговорювати" українську активність на лівому березі Херсонської області і можливу наявність плацдарму ЗСУ біля Козачих Лагерів.