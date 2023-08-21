Україна успішно атакувала стратегічні аеродроми РФ. Що вдалось знищити

Автор фото, X (Twitter) Підпис до фото, Згорілий російський літак Ту-22М3 на авіабазі в Сольцях. ВВС Verify підтверджує, що на фото горить саме такий літак

Author, Грем Бейкер, Олег Черниш

Role, BBC

1 година тому

За минулі три доби Україна двічі атакувала аеродроми стратегічної авіації на території Росії. Це непересічна подія для цієї війни.

Останній раз потужного удару по російських стратегічних аеродромах Збройні сили України завдавали майже 9 місяців тому. В грудні 2022 року були атаковані авіабази в Енгельсі (Саратовська область) і біля Рязані.

Обидві вони розташовані в сотнях кілометрів від українського кордону. Вважалось, що українська армія не має настільки далекобійної зброї, щоб дістати на суттєво більші відстані.

Зараз ВВС підтверджує знищення щонайменше одного цінного російського літака.

Атака на Сольці

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Супутникові знімки аеродрому в Сольцях

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Палаючий російський бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі в Сольцях

Міністерство оборони РФ вранці 19 серпня повідомило про нову атаку. Під приціл потрапив військовий аеродром в Сольцях (Новгородська область) південніше Петербургу.

Він розташований за 650 км від українського кордону.

За даними міноборони Росії, аеродром атакував безпілотник коптерного типу. Тобто такий, що, на відміну від БПЛА літакового типу, рухається за рахунок обертання гвинтів, а не аеродинамічних властивостей крил.

Вважається, що коптери летять на значно меншу відстань, з меншою швидкістю і несуть не надто великий вантаж.

"Внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження отримав один літак, постраждалих внаслідок терористичного акту немає", - відзвітувало російське оборонне відомство.

Згодом в соцмережах з'явились зображення пошкодженого літака. Ним виявився флагманський російський бомбардувальник дальньої дії.

На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах і проаналізованих BBC Verify, видно, як Туполєв Ту-22 горить на авіабазі Сольці.

У Москві заявили, що безпілотник підбили зі стрілецької зброї, але він зумів "пошкодити" літак. Україна це питання не коментує.

Ту-22 може летіти вдвічі швидше за швидкість звуку і широко використовувався Росією для нападу на міста в Україні.

Зображення, опубліковані в соцмережі Telegram, показали велику пожежу, яка охопила реактивний літак із характерним носовим конусом Ту-22.

BBC Verify проаналізувала зображення та вважає їх достовірними.

Хоча знищення одного літака мало вплине на потужність нинішнього авіафлоту Москви, операція підкреслює зростаючу здатність Києва вражати цілі глибоко всередині російської території.

За останні місяці Київ запустив десятки безпілотних літальних апаратів, щоб атакувати Москву і інші російські міста.

Ту-22 — це надзвуковий бомбардувальник із поворотним крилом часів холодної війни, який в НАТО отримав кодову назву Backfire. Він широко використовувався для ракетних ударів по українських містах.

Сучасні версії, такі як Ту-22М3, можуть розвивати швидкість 2 Маха (2300 км/год або 1430 миль/год) і можуть перевозити до 24 000 кг озброєння, включаючи бомби та самонавідні ракети.

Їх використовували в конфліктах у Сирії, Чечні та Грузії, а останнім часом – і в Україні.

За даними прокуратури Києва, у січні ракета, випущена з Ту-22, влучила в житловий будинок у Дніпрі, тоді загинули 30 людей.

За словами українських правоохоронців, атаку здійснив російський 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Полк базується на Сольцях.

BBC Verify підтвердила місце атаки українського безпілотника на авіабазі Сольці, порівнявши візуальні підказки - такі як вигляд літаків і відсіків - з історичними супутниковими знімками авіабази.

Погодні умови в той час – вологість та хмарність – також відповідали погоді на зображеннях, а також на інших фотографіях свідків інциденту.

Залишки літака, які видно на кадрі, збігаються з Ту-22М3.

Історичні супутникові знімки, проаналізовані BBC Verify, показують, що літаки такого типу були раніше розміщені на базі.

Удар по Шайковці

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Шайковка

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Супутникові знімки аеродрому в Шайковці, що атакували українським безпілотником

Вдень 21 серпня російські і українські Телеграм-канали повідомили про ще один удар по російському аеродрому.

Мова йде про авіабазу "Шайковка" в Калузькій області. Він розташований за 200 км від українського кордону.

Там також базуються стратегічні літаки Ту-22МЗ, якими РФ регулярно завдає ударів по українських містах. Зазвичай мова йде про запуски надзвукових крилатих ракет Х-22, які українська ППО не може збити.

Остання на даний момент атака такими типами ракет, запущеними бомбардувальниками з "Шайковки", сталася 15 серпня. Тоді літаки Ту-22М3 випустили чотири ракети Х-22.

Під час того обстрілу влучання різних ракет зафіксували у Львові, Дніпрі і Луцьку.

Головне управління розвідки Міноборони України 21 серпня підтвердило атаку дрона на авіабазу в Шайковці.

Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що пошкодили щонайменше один російський літак.

"Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та пошкоджень", – сказав він у коментарі LIGA.net.

Юсов зазначив, що це завдання виконали диверсанти - "деякі люди з центральної Росії".

"Відпрацювали та успішно повернулися відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, у тому числі і на території держави агресора", - додав представник розвідки.