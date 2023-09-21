Україна прорвала російську морську блокаду. Перше судно із зерном уже в Босфорі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Resilient Africa - перше судно із зерном, яке пройшло новим коридором

Author, Олексій Калмиков

Role, ВВС

1 година тому

Перше судно з українським зерном прийшло з Одеси в Стамбул попри морську блокаду з боку Росії, яка в середині липня розірвала зернову угоду і почала майже щоночі бомбардувати українські порти та елеватори.

Турецький балкер під прапором Палау Resilient Africa у вівторок вийшов із порту "Чорноморськ" із невеликою пробною партією пшениці - три тисячі тонн. У четвер він підійшов до Босфору. Слідом має вирушити друге судно, Aroyat, уже з більшою партією - майже 20 тисяч тонн.

Новий морський коридор для головного експортного товару України не можна порівняти з колишнім ані за обсягами, ані за безпекою. Однак для України, яка переживає російську агресію, життєво важливе кожне судно, що пішло в Чорне море з кукурудзою або пшеницею. Їй потрібно продавати врожай, а маршрутів для експорту з кожним днем дедалі менше через російську агресію та незадоволення прикордонних країн ЄС припливом дешевого українського зерна.

Україна - другий найбільший експортер зерна в регіоні. А найбільший - Росія, і вона другий рік поспіль збирає рекордний урожай пшениці.

Спроби Кремля знищити український зерновий експорт, позбавити Україну доходів і позбутися головного конкурента на зерновому ринку загрожують ескалацією в Чорноморському регіоні та перебоями з поставками вже російського зерна. А це неминуче призведе до стрибка світових цін на продовольство, попереджають експерти.

Після виходу із зернової угоди Росія оголосила всі судна, що йдуть в українські порти, військовими цілями. Це, разом з мінною небезпекою, закрило чорноморський маршрут українського експорту для більшості морських перевізників. На початку вересня турецький лідер Реджеп Ердоган намагався переконати Володимира Путіна відновити безпечний коридор з Одеси до Стамбула, проте Путін передбачувано відмовився.

В результаті Україна погодила з Туреччиною альтернативний маршрут уздовж узбережжя, і в кінці серпня по ньому з українських портів вийшли п'ять суховантажів, заблокованих там з моменту російського вторгнення в лютому минулого року.

Зерна на них не було, та й ішли вони з Одеси, а не навпаки, а російська армія погрожувала лише тим, хто йде в Україну.

"Дуже важливий момент у війні"

"Для Києва політично важливо довести, що він здатний вивозити зерно морем з одеських терміналів навіть без зернової угоди та без участі Росії", - зазначає російська аграрна аналітична компанія Радекон.

"Москва напевно спробує зірвати постачання цим коридором, щоб показати свою силу в Чорному морі", - вважають вони.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через агресію Росії врожай зерна в Україні скоротиться майже вдвічі, а експорт - на третину

Військовий аналітик Філліпс О’Браєн вважає, що вихід двох балкерів з Одеси матиме далекосяжні наслідки.

"Незабаром ми дізнаємося, чи змогла Україна пробити російську зернову блокаду", - написав він перед тим, як друге судно вирушило до Туреччини новим коридором.

"Дуже важливий момент у війні на морі. А з урахуванням того, що Україна не має бойових кораблів, це ще й важливий момент у військово-морській історії", - зазначає О’Браєн, професор Університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Конфлікт у Чорному морі може загостритися будь-якої миті. Причому з обох сторін, попереджає провідний експерт Радекону Андрій Сизов.

Що може піти не так

"Після бомбардувань терміналів в Одеській області Росія почала атакувати безпілотниками порти на Дунаї. Інтенсивність цих атак невпинно зростає. Поки що трафік суден із зерном з українських портів помітно не знизився, хоча вартість фрахту зростає", - написав Сизов у статті для американського аналітичного центру Карнегі.

"Але ситуація може змінитися, якщо атаки триватимуть нинішніми темпами або в результаті буде пошкоджено торгове судно", - каже він.

Хоча в України немає флоту, вона довела здатність топити російські кораблі, підривати Кримський міст і руйнувати інфраструктуру на території Росії.

У відповідь на російську блокаду Україна тоді в липні заявила, що так само вважатиме військовими цілями всі судна, що йдуть в російські або окуповані Росією українські порти на Чорному морі.

Сизов зазначає, що через чорноморські термінали (Новоросійськ та Тамань) Росія експортує 70% зерна. Решту 30% вивозять з портів Азовського моря.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки атаки дронів на дунайські порти 16 серпня 2023 року

"Ризиків не бракує. Якщо Київ зможе вплинути на судноплавство в Азовсько-Чорноморському басейні, це створить проблеми для російського експорту, - пише він. - На відміну від України, у Росії фактично немає альтернативних маршрутів експорту зерна".

Україна, крім чорноморської Одеси, може вивозити зерно через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, а також по землі через Молдову та західний кордон з ЄС.

Навіть без нового коридору в Чорному морі Україна потенційно здатна експортувати за іншими маршрутами понад 40 млн тонн зерна на рік, що приблизно відповідає її експортному потенціалу в поточному сезоні.

Приблизно стільки вона вивезла з травня 2022 року по землі та дунайським маршрутом - близько 40 млн тонн, що більше, ніж морем в рамках зернової угоди - 33 млн тонн, відзначають експерти Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Однак і тут не все гладко. Рішення влади Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт українського зерна всупереч зняттю обмежень на загальноєвропейському рівні викликало протести Києва і перейшло у суперечки та взаємні погрози.

Україна подала скаргу до СОТ, а президент Володимир Зеленський критично висловився в адресу європейських сусідів з трибуни ООН. Польща висловила протест українському послу.