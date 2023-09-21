Україна прорвала російську морську блокаду. Перше судно із зерном уже в Босфорі

Resilient Africa

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Resilient Africa - перше судно із зерном, яке пройшло новим коридором

  • Author, Олексій Калмиков
  • Role, ВВС

Перше судно з українським зерном прийшло з Одеси в Стамбул попри морську блокаду з боку Росії, яка в середині липня розірвала зернову угоду і почала майже щоночі бомбардувати українські порти та елеватори.

Турецький балкер під прапором Палау Resilient Africa у вівторок вийшов із порту "Чорноморськ" із невеликою пробною партією пшениці - три тисячі тонн. У четвер він підійшов до Босфору. Слідом має вирушити друге судно, Aroyat, уже з більшою партією - майже 20 тисяч тонн.

Новий морський коридор для головного експортного товару України не можна порівняти з колишнім ані за обсягами, ані за безпекою. Однак для України, яка переживає російську агресію, життєво важливе кожне судно, що пішло в Чорне море з кукурудзою або пшеницею. Їй потрібно продавати врожай, а маршрутів для експорту з кожним днем дедалі менше через російську агресію та незадоволення прикордонних країн ЄС припливом дешевого українського зерна.

Україна - другий найбільший експортер зерна в регіоні. А найбільший - Росія, і вона другий рік поспіль збирає рекордний урожай пшениці.

Спроби Кремля знищити український зерновий експорт, позбавити Україну доходів і позбутися головного конкурента на зерновому ринку загрожують ескалацією в Чорноморському регіоні та перебоями з поставками вже російського зерна. А це неминуче призведе до стрибка світових цін на продовольство, попереджають експерти.

Після виходу із зернової угоди Росія оголосила всі судна, що йдуть в українські порти, військовими цілями. Це, разом з мінною небезпекою, закрило чорноморський маршрут українського експорту для більшості морських перевізників. На початку вересня турецький лідер Реджеп Ердоган намагався переконати Володимира Путіна відновити безпечний коридор з Одеси до Стамбула, проте Путін передбачувано відмовився.

В результаті Україна погодила з Туреччиною альтернативний маршрут уздовж узбережжя, і в кінці серпня по ньому з українських портів вийшли п'ять суховантажів, заблокованих там з моменту російського вторгнення в лютому минулого року.

Зерна на них не було, та й ішли вони з Одеси, а не навпаки, а російська армія погрожувала лише тим, хто йде в Україну.

"Дуже важливий момент у війні"

"Для Києва політично важливо довести, що він здатний вивозити зерно морем з одеських терміналів навіть без зернової угоди та без участі Росії", - зазначає російська аграрна аналітична компанія Радекон.

"Москва напевно спробує зірвати постачання цим коридором, щоб показати свою силу в Чорному морі", - вважають вони.

зерно

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Через агресію Росії врожай зерна в Україні скоротиться майже вдвічі, а експорт - на третину

Військовий аналітик Філліпс О’Браєн вважає, що вихід двох балкерів з Одеси матиме далекосяжні наслідки.

"Незабаром ми дізнаємося, чи змогла Україна пробити російську зернову блокаду", - написав він перед тим, як друге судно вирушило до Туреччини новим коридором.

"Дуже важливий момент у війні на морі. А з урахуванням того, що Україна не має бойових кораблів, це ще й важливий момент у військово-морській історії", - зазначає О’Браєн, професор Університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Конфлікт у Чорному морі може загостритися будь-якої миті. Причому з обох сторін, попереджає провідний експерт Радекону Андрій Сизов.

Що може піти не так

"Після бомбардувань терміналів в Одеській області Росія почала атакувати безпілотниками порти на Дунаї. Інтенсивність цих атак невпинно зростає. Поки що трафік суден із зерном з українських портів помітно не знизився, хоча вартість фрахту зростає", - написав Сизов у статті для американського аналітичного центру Карнегі.

"Але ситуація може змінитися, якщо атаки триватимуть нинішніми темпами або в результаті буде пошкоджено торгове судно", - каже він.

Хоча в України немає флоту, вона довела здатність топити російські кораблі, підривати Кримський міст і руйнувати інфраструктуру на території Росії.

У відповідь на російську блокаду Україна тоді в липні заявила, що так само вважатиме військовими цілями всі судна, що йдуть в російські або окуповані Росією українські порти на Чорному морі.

Сизов зазначає, що через чорноморські термінали (Новоросійськ та Тамань) Росія експортує 70% зерна. Решту 30% вивозять з портів Азовського моря.

Наслідки атаки дронів на дунайські порти 16 серпня 2023 року

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Наслідки атаки дронів на дунайські порти 16 серпня 2023 року

"Ризиків не бракує. Якщо Київ зможе вплинути на судноплавство в Азовсько-Чорноморському басейні, це створить проблеми для російського експорту, - пише він. - На відміну від України, у Росії фактично немає альтернативних маршрутів експорту зерна".

Україна, крім чорноморської Одеси, може вивозити зерно через дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, а також по землі через Молдову та західний кордон з ЄС.

Навіть без нового коридору в Чорному морі Україна потенційно здатна експортувати за іншими маршрутами понад 40 млн тонн зерна на рік, що приблизно відповідає її експортному потенціалу в поточному сезоні.

Приблизно стільки вона вивезла з травня 2022 року по землі та дунайським маршрутом - близько 40 млн тонн, що більше, ніж морем в рамках зернової угоди - 33 млн тонн, відзначають експерти Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Однак і тут не все гладко. Рішення влади Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт українського зерна всупереч зняттю обмежень на загальноєвропейському рівні викликало протести Києва і перейшло у суперечки та взаємні погрози.

Україна подала скаргу до СОТ, а президент Володимир Зеленський критично висловився в адресу європейських сусідів з трибуни ООН. Польща висловила протест українському послу.

Україна сподівається, що пристрасті скоро вщухнуть, а до кінця тижня вдасться досягти якогось компромісу, який дозволить їй збільшити постачання залізницею та вантажівками до ЄС. Поки що це, нехай і найдорожчий, але єдиний відносно безпечний спосіб для України продавати за кордон зерно і заробляти гроші на відбиття російської агресії.