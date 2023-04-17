Кулеба у Багдаді. Чому Ірак теж захотів стати посередником між Україною та Росією

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час зустрічі з Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн повідомив про готовність країни стати посередником між Росією та Україною

41 хвилин(и) тому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні перебуває з візитом у Багдаді. Попри те, що в Україні повідомили, що візит в основному буде зосереджений на розвитку двосторонньої співпраці з Іраком, на Близькому Сході лунають розмови про те, що ця країна буде посередником у перемовинах України та Росії.

"Поїздка голови МЗС України на Близький Схід продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко напередодні візиту.

Для України Ірак є важливим торговим партнером. Напередодні повномасштабної війни, у 2021 році, український експорт до країни, за даними держстату, становив майже 700 млн доларів – сюди експортували чорні метали, олію, зернові, курятину та фармацевтичну продукцію.

Загалом до Іраку йшов понад 1% українського експорту, і російський напад створив для нього великі труднощі.

Тож перший за 11 років візит міністра закордонних справ України до Іраку цілком можна було б розглядати як спробу дати імпульс економічній співпраці в умовах війни, але деякі іракські ЗМІ надали візиту значення, пов’язаного з майбутнім світової безпеки.

Іракське видання Shafak News Agency напередодні візиту повідомило з посиланням на "добре обізнане джерело в уряді", що Кулеба прибуде в Багдад, щоб обговорити потенційне посередництво Іраку між Росією та Україною.

Це джерело розповіло, що посередництво пропонував іракський прем’єр Шіа аль-Судані у нещодавній розмові з Володимиром Зеленським, а Росія за схвалення Китаю також погоджується на подібне посередництво Іраку.

"Очікується, що після перебування Кулеби російські емісари відправляться до Багдада, щоб узгодити деталі, пов’язані з посередницькою пропозицією", - писало видання з посиланням на власні джерела.

Багдад останнім часом був майданчиком для перемовин між давніми суперниками у регіоні Близького Сходу – Іраном та Саудівською Аравією.

Врешті-решт це посередництво принесло плоди після долучення Китаю. 10 березня Іран та Саудівська Аравія після перемовин в Пекіні оголосили про відновлення дипломатичних відносин, розірваних 2016 року, та відкриття посольств протягом 2 місяців. Тож в Багдаді вирішили розвинути успіх і стати посередником ще й між Україною та Росією.

Під час спільної пресконференції з Кулебою віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн підкреслив бажання Іраку бути частиною контактної групи щодо припинення вогню та перемовин між Росією та Україною.

"Ірак прагне бути невід'ємною складовою у врегулюванні триваючого конфлікту. Цей візит важливий, і світ уважно стежить за його розвитком", - цитує керівника МЗС Іраку Shafak News.

Натомість Кулеба під час виступу зосередився на бажанні розвивати співпрацю з Іраком в торгівлі, освіті та діджиталізації, згадав, що попри війну вдалося поставити до Іраку понад 100 тисяч тонн зерна.

Кулеба подякував Іраку за підтримку під час голосувань в Генасамблеї ООН резолюцій на підтримку цілісності України, назвав дружньою країною, а також наголосив на важливості реалізації формули миру Зеленського, виведення російських військ з усієї української території та повного відновлення цілісності України.

"Різниця між Україною та Росією досить проста – Україна хоче миру, Росія хоче війни. Нема країни в світі, яка б більше хотіла миру більше, ніж Україна, але як і будь-яка інша країна у світі, Україна не готова поступитися жодним квадратним кілометром своєї території іноземному агресору", - відзначив він.

Кулеба має також провести перемовини з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані.

Для України могла б бути цікавою для обговорень ще тема поставки західних та радянських озброєнь, бронетехніки з Іраку, які там накопичилися під час довгих війн з джихадистами. Але, враховуючи офіційну нейтральну позицію Іраку, його близькі стосунки з Росією та Іраном, навряд чи варто очікувати такого кроку.

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Чому так багато охочих стати посередником

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Бразилії Лула да Сілва пропонує створити "велику двадцятку" країн для посередництва між Україною та Росією

Посередницькі послуги Україні зараз пропонує принаймні кілька країн.

Туреччина виступила посередником під час перемовин Кулеби та Лаврова у березні 2022 року, у створенні зернового коридору у липні 2022 року, який уможливив український зерновий експорт, в обміні полоненими.

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати були посередниками під час обмінів полоненими.

Хоче стати посередником президент Бразилії Лула да Сілва, який нещодавно відвідав Китай та Емірати і оголосив, що разом з цими країнами бажає виступити посередником у війні Росії та України.

Ба більше, він запропонував створити нову "велику двадцятку", щоб "покласти кінець цій війні та забезпечити мир", повідомив, що обговорював цю ідею з Німеччиною, Францією, лідерами країн Латинської Америки.

Щоправда, в Україні критично сприйняли заклики Лули да Сілви до США припинити постачання зброї Україні і зосередитися на мирних перемовинах. І розкритикували фразу в інтерв’ю Le Figaro про те, що "президент Зеленський не може хотіти всього" в контексті визволення територій.

"Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі", - відповів 7 квітня речник МЗС Олег Ніколенко.

Пропозиції деяких країн щодо посередництва можна пояснити не лише бажанням зменшити негативний вплив війни на економічну ситуацію у світі, але й намаганням підвищити власний міжнародний престиж.

Бразилія приблизно до 2015 року була важливим гравцем на міжнародній арені, поки внутрішні корупційні скандали, економічна криза та політичне протистояння, що розділило країну на два табори, не підважили її позиції у світі.

Тож Лула да Сілва намагається повернути ту міжнародну роль Бразилії, до якої він звик під час свого першого президентства у 2003-2010 роках.

Інший приклад - Емірати та Саудівська Аравія в останні роки приміряють на себе роль регіонального лідера, і теж хочуть здобути більший авторитет на міжнародній арені.

Для Іраку ж важливо після кількох війн, боротьби з джихадистами та економічних криз домогтися покращення іміджу на міжнародній арені і заодно вирішити ризики, пов’язані з нестабільністю у поставках продовольства.

Для України така велика кількість бажаючих стати посередниками не становить якоїсь проблеми.

Кулеба під час візиту до Іраку відзначив якість іракської дипломатії щодо досягнення примирення між Саудівською Аравією та Іраном.

"Ірак знає, як будувати мости. Але питання в тому, чому цей міст звели зараз… Відповідь проста: тому що настав зручний момент. Ми бачимо в Іраку країну, спроможну будувати мости, але Росія наступає, хоче війни, і це найбільша перепона, проблема на шляху до миру", - сказав керівник МЗС України.

Тож це означає, що в Україні самостійно обиратимуть доречний момент для того, щоб залучити таку велику кількість бажаючих стати посередниками і розпочинати перемовини з Росією.

Тим більше розвиток відносин і з Еміратами, і з Саудівською Аравією, і з Іраком, і з Бразилією є зараз пріоритетним для Володимира Зеленського та української дипломатії.