Таурин: добавка в енергетиках, що подовжує життя. Але чи варто їх пити?

Автор фото, Alamy

1 година тому

Вчені виявили, що таурин подовжує життя ссавців. Як ця добавка опинилась в енергетичних напоях і чи означає це відкриття, що нам треба пити більше енергетиків?

В останньому рекламному ролику компанії Red Bull немолодий вже пес, який спирається на паличку, ковтнувши енергетик, вправно виконує трюк на скейтборді.

Реклама Red Bull, представлена на початку цього року, є на подив пророчою.

Цього тижня вчені виявили, що амінокислота таурин, яку часто додають в енергетичні напої, має приголомшливі властивості. Вона здатна подовжувати життя та покращувати здоров’я деяких ссавців. Хоча вчені ще не перевірили ці висновки стосовно людей, є надія, що це станеться незабаром.

Але чому цю добавку взагалі додають до енергетичних напоїв? І чи буде корисним для здоровʼя пити їх більше?

Забутий герой

Таурин - це амінокислота, яка зазвичай міститься в м'ясі, рибі та яйцях. Вона рідко трапляється в рослинах, але у невеликих кількостях вона є у водоростях, бактеріях і грибах.

Таурин - це також біодобавка, популярна серед бодібілдерів і спортсменів. Вони вважають, що вона допомагає контролювати температуру тіла та зменшувати втому мʼязів під час тренувань.

Хоча таурин фактично не бере участі у створенні білків в організмі, як інші амінокислоти, він виконує низку ролей, зокрема в центральній нервовій системі, де регулює кількість кальцію в нервових клітинах і контролює запалення.

Насправді таурин становить близько 0,1% маси тіла тварин. Вперше його виявили у 1820-х роках із жовчі європейської великої рогатої худоби (Bos taurus). Звідси він і отримав свою назву.

Але нещодавно міжнародна група дослідників перевірила вплив щоденної дози таурину на мишах і макаках-резус. На момент тесту їм було 14 місяців і 15 років відповідно.

Вміст таурину в крові мишей, мавп і людей природним чином зменшується з віком, тому команді було цікаво, чи може додаткова доза амінокислоти бути корисною.

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Результати були дивовижними. Тварини, які отримували таурин, виглядали значно здоровішими та молодшими – їхні м’язи, мозок, імунна система та інші органи функціонували краще, ніж у тих, хто не приймав добавку з цією амінокислотою.

Крім цього, таурин збільшив тривалість життя мишей, які отримували його, на 10-12%. Схожий результат був і у мавп.

Якщо прийом додаткової кількості таурину у старшому віці матиме такі ж переваги для людей. Це може дорівнювати ще одному десятиліттю життя.

"Я подумав, що це надто добре, щоб бути правдою", - каже ВВС Геннінг Ваккерхаге, старший викладач Мюнхенського технічного університету та один із 50 співавторів дослідження.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, У мавп середнього віку щоденний прийом таурину подовжив життя та омолодив органзім

Перший енергетичний напій випустили у США в 1949 році. Він називався "Dr Enuf" і вважався здоровішою альтернативою безалкогольним напоям. "Dr Enuf" мав лимонно-лаймовий смак і містив вітаміни групи В та кофеїн.

Лише через 35 років, коли австрійський менеджер з маркетингу випадково натрапив на тайський бренд – Krating Daeng – під час відрядження, і на сцені зʼявився таурин.

Крім типових інгредієнтів, у цьому негазованому напої був інозит, різновид цукру, який міститься у мозку, і таурин.

Krating Daeng продавали як засіб від похмілля. Тоді виробники напою "Dr Enuf" змінили його оригінальну формулу та додали бульбашки. Так зʼявився Red Bull.

Навіщо взагалі вирішили додавати таурин, неясно. Сьогодні багато компаній також не мають чіткого обґрунтування, окрім доволі неточного припущення, що таурин корисний для серця, мозку та м’язів.

Утім, деякі дослідження показали, що комбінація інгредієнтів Red Bull, зокрема таурину, покращує аеробну та розумову працездатність людей.

Але чи можуть енергетичні напої дійсно подовжити життя людей?

У дослідженні на мишах найбільші переваги для здоров’я та довголіття показав прийом 1000 мг таурину на кг ваги тіла щодня.

Якщо цю дозу перерахувати на людей, вона становить близько 6 г на день для дорослої людини, що еквівалентно кількості цієї амінокислоти у шести банках Red Bull.

Але не поспішайте бігти в магазин. По-перше, ще не встановлено, чи має таурин такі ж переваги для людей і чи не завдасть він шкоди здоровʼю. Провідний автор дослідження не став розповідати BBC, чи приймає він сам таурин, щоб не вплинути таким чином на рішення інших.

До того ж, енергетик містить інші речовини, споживання яких у великих кількостях може бути шкідливим.

Так, шість банок Red Bull містять 32 чайні ложки цукру, що втричі більше рекомендованої добової норми.

Управління з контролю за якістю продуктів і ліків США радить дорослим споживати не більше 12 чайних ложок на день у стандартній дієті на 2000 калорій.

Тож запасатися енергетиком поки що зарано. Хоча таурин у напої може дати вам невеликий імпульс, потрібно дочекатися додаткових досліджень.