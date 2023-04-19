"Я народилась від зґвалтування, але не дозволю цьому визначати мене і моє життя"

Автор фото, SLATER KING

Author, Емма Ейліс

Role, BBC News

1 година тому

Уряд Англії та Уельса незабаром визнає дітей, зачатих в результаті зґвалтування, жертвами злочинів.

BBC зібрала історії людей, які народилися від зґвалтованих матерів. Вони пояснюють, чому не дозволили минулому диктувати і визначати їхнє життя.

Люба Тас,

Тобі зараз 10 днів, але коли ти це прочитаєш, ти будеш набагато старшою.

Я так тебе кохаю.

Таснім відчуває, як її очі наповнюються слізьми, коли вперше читає щоденник своєї мами Люсі. Дівчина не знала про його існування і навіть уявити не могла, що він пережив пожежу, в якій загинула Люсі. Тасім тоді була немовлям.

Маленький слід опіку на щоці Таснім - єдине, що нагадує про події тієї ночі. Коли полум’я охопило будинок, тато Таснім загорнув її у ковдру та виніс під яблуню у саду.

Він врятував їй життя, але саме він вилив бензин і підпалив будинок, в якому загинули також тітка і бабуся Таснім.

Таснім завжди знала, що її батько відбуває довічне ув'язнення за вбивство.

Але щоденник, який 18 років пролежав у поліцейських сховищах, поки Таснім не попросила надати докази у справі її матері, містить ще одне жахливе відкриття.

Читаючи його Таснім дізнається, що вона народилася в результаті сексуального насильства батька над її матір’ю.

Підпис до фото, Люсі з Телфорда було лише 15 років, коли вона померла

Поряд зі сподіваннями та мріями Люсі про майбутнє, щоденник містить детальні описи її таємних страждань. Батько Таснім, таксист Азхар Алі Мехмуд, який був на 10 років старший Люсі, доглядав за нею та знущався з неї з 12 років.

Таснім важко усвідомити цю правду. Вона відчуває себе так, наче вона єдина людина в світі, яка переживає це. Але дослідження показують, що вона далеко не єдина.

Важко сказати, скільки людей у Великій Британії народилися в результаті зґвалтування та жорстокого поводження, але оцінки Даремського університету та Центру жіночої справедливості свідчать, що лише в 2021 році в Англії та Уельсі внаслідок зґвалтування могли завагітніти до 3300 жінок.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Майбутній закон, який планує ухвалити Англія та Уельс, офіційно класифікуватиме дітей, зачатих у результаті зґвалтування, як жертв злочину, повідомляє уряд.

За словами міністрів, це дасть їм право на додаткову підтримку, зокрема терапію та консультації, а також доступ до інформації про їхній випадок.

Їм також обіцяють "більше сприяння" в отриманні послуг, пов’язаних з алкогольною та наркотичною залежністю, освітою та пільгами на житло.

Але оскільки у Великій Британії немає благодійних організацій чи служб підтримки дітей жертв зґвалтувань, таким людям як Таснім часто доводиться справлятися зі складними емоціями без допомоги спеціалістів.

"Вам хочеться уявляти, що ваші батьки щасливо закохані", - каже вона.

"Ці знання змінюють те, як ви сприймаєте свою сім'ю та себе. Я родичка вбивці, а також ґвалтівника. Раніше у мене виникали жахливі думки, я боялась, чи не стану я такою як він".

Частину щоденника Таснім надто боляче читати. Вона намагається зосередитися на любові матері до неї.

Ніл робить глибокий вдих і відкриває конверт.

Він виріс у прийомній родині в Іклі у Західному Йоркширі, він використовує щодо себе займенник "вони", а не "я".

Ніл мав щасливе дитинство, але завжди цікавився своєю рідною матір’ю. Уявляв собі казкову принцесу і мріяв колись її зустріти.

Тепер у віці 27 років Ніл відкриває листа від приватного детектива, якого він винайняв, щоб знайти її. Але коли чоловік читає цей лист, він відчуває, що перед ним відкривається прірва, в яку він повільно падає.

Маму Ніла зґвалтував незнайомець у парку, коли вона була підлітком. Так він і народився.

Підпис до фото, Ніл

"Ніщо не може підготувати вас до такого", - каже Ніл.

"Ти відчуваєш сором, ти відчуваєш горе, ти відчуваєш розгубленість. І я просто зламався".

Усе, що Ніл думав, що він знав про себе, вкрали. Він не може дивитися в дзеркало, побоюючись, що на нього дивиться обличчя невідомого нападника.

Що значить народитися від насильства, а не любові? І чи захоче рідна мати Ніла коли-небудь зустрітися?

Таснім відчуває, як її серце калатає в грудях, коли за нею зачиняються важкі двері в’язниці. Охоронець заводить її в маленьку холодну кімнату. Посередині стіл і два стільці.

Двері з іншого боку кімнати відчиняються, і Таснім вперше бачить свого батька. Одягнений у сірий тюремний спортивний костюм, він нижчий, ніж вона собі уявляла.

Автор фото, WEST MERCIA POLICE Підпис до фото, Азхар Алі Мехмуд ув'язнений у 2001 році за трьома звинуваченнями у вбивстві та замаху на вбивство

Але поводить він себе впевнено. Його впевненість заповнює кімнату. Він обіймає Таснім. Він купив їй шоколадний торт. "Відсвяткувати".

Це не те, чого хотіла Таснім. Вона хотіла контролювати ситуацію. Вона хотіла, щоб він усвідомив, що він зробив.

Але тепер вона бачить на власні очі чоловіка, який маніпулював і контролював її матір.

Таснім йде з в'язниці і більше не повертається. У неї є всі відповіді, які їй потрібні.

Ніл чекає на зустріч зі своєю рідною матір'ю біля залізничного вокзалу, у нього болить живіт від нервів. Він стільки разів уявляв собі цей момент, репетирував, що буде робити і що казати.

Як тільки вона з'являється, Ніл розуміє, що це саме вона.

Вони дивляться одне одному в очі. Ніл відчуває таку ж тривогу за неї.

"Якщо я нагадую тобі своєю зовнішністю чоловіка, який зробив це з тобою, каже Ніл, - я одразу піду геть".

"Ні, - каже його мати, і Ніл відчуває величезне полегшення.

Мати і син гуляють і розмовляють, невпинно ділячись історіями свого життя. Вона розповідає про свою сім’ю, зведених братів і сестер, яких Ніл не знав. У них схожа міміка, жести і сміх.

Ніл не питає про те, що сталося тієї ночі, коли його зачали. Йому не потрібно це знати. На його думку, у Ніла немає рідного батька.

У Ніла є рідна мати, і цього достатньо.

Підпис до фото, Менді

Перший спогад Менді про насильство був з часу, коли їй було 11 років. Її батько, якого шанували в суспільстві як поліцейського та члена Армії порятунку, роздягнувся та пішов з нею у ванну.

Відтоді це відбувалося щовечора. Він навшпиньках заходив до її спальні. Менді не наважувалася нікому розповідати. Вона боялась його і відчувала, що вона у пастці.

І ось одного дня вона зрозуміла, що вагітна.

"Це якби вам вводять отруту. Це мій батько зробив зі мною, він ввів у мене наші власні гени", - каже жінка. Вона не знала, що робити.

Але коли її батько дізнався, Менді не залишилося вибору. У неї буде дитина, і вона називатиме його татом.

Її батько був у пологовому залі, коли вона народжувала. Акушерки передали йому новонародженого сина Менді.

"Це мене просто знищило. Він першим тримав мою дитину, - каже Менді. - Я думала тільки: "Забери від нього руки, тримайся подалі".

"Мій син був моєю дитиною, він був безцінним. Я хотіла захищати його вічно".

Тому, коли Менді побачила шанс, вона зібрала підгузки та дитяче молоко в коляску, вийшла за двері й більше не поверталася.

Для Таснім і Ніла заплановані зміни у законодавстві також є підтвердженням того, що голоси, схожі на їхні, нарешті почуті.

Вони сподіваються, що їхні історії покажуть іншим, хто також народився через зґвалтування, що вони не самотні.

"Стигматизації багато, але її бути не повинно, - каже Таснім. - Справа не в тому, з ким ти пов’язаний, ти сам по собі. І це не моя провина. Це просто вплинуло на мене".

Відверта розмова - це її спосіб зберегти пам'ять про свою маму.

"Якби я могла поговорити зі своєю мамою, я би сказала їй, якою сміливою вона була", - каже Таснім.