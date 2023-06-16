Росія атакувала Київ ракетами - у день приїзду африканських лідерів- "миротворців"
Близько 11:30 в п'ятницю в небі над Києвом і столичним регіоном пролунали вибухи, передають кореспонденти ВВС Україна. Влада заявила, що відбила "дуже потужну" ракетну атаку Росії.
Перед цим, близько 10:50, Повітряні сили повідомили, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря.
Пізніше заявили й про загрозу удару балістичними ракетами.
Журналісти ВВС Україна повідомили, що чули одразу кілька гучних вибухів у столиці.
Мер Віталій Кличко підтвердив, що зафіксовані вибухи. Київська військова адміністрація уточнила, що працювала ППО.
"Вибух у столиці. У Подільському районі", - уточнив мер.
Низка телеграм-каналів повідомили, що українські сили ППО збили всі ракети і атака на цьому закінчилась.
Вже за декілька хвилин влада сповістила про відбій тривоги в Києві і області.
Кореспондентка ВВС Вікторія Жуган поділилась своїми враженнями, як кияни відреагували на чергову атаку.
"Я сиділа в квартирі і тільки почула літак або щось схоже на нього за звуком, та й усе".
"Під час тривоги лише спостерігала за випускниками у дворі. Там саме була жвава дискусія хлопців про те, хто з компанії може відкрити пиво оком. Дівчата в цей момент писали селфі-відео. Потім завила тривога, випускники і оком не зморгнули. А молодші без поспіху виходили з батьками зі шкільного подвірʼя, бо останній дзвоник саме завершився"
Звуки гучних вибухів були в районі Подолу, Петрівки, Оболоні і північного передмістя.
"За короткий проміжок часу, пару хвилин, недалеко від центру чув принаймні кілька вибухів. - каже журналіст ВВС Олесь Христюк. - Але їх не можна і близько порівняти з тим, що було, коли росіяни заявляли начебто про атаку балістикою на будівлю ГУР. І на цей раз все дуже швидко стихло".
Повітряні сили твердять, що, за попередніми даними, вдалось знищити 6 аеробалістичних ракет "Кинджал"; 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних БпЛА.
"Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
У Київські області через атаку є руйнування і жертви.
"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - заявив очільник обласної поліції Андрій Небитов.
На місці працює поліція, медики і ДСНС.
Це відбулося у Петрівській громаді біля Вишгорода на північ від столиці. Місцева влада повідомила, що за попередніми даними зруйновано 3 будинки, зазнали значних руйнувань 13 будинків і мають легкі руйнування 15 будинків.
Постраждало 2 дорослих і 1 дитина - вони мають легкі тілесні ушкодження.
Київська влада наголосила, що інформації про жертви чи руйнування в столиці немає.
"Існує велика ймовірність повторних ракетних атак в найближчий час", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Останній раз РФ атакувала своїми гіперзвуковими ракетами "Кинджал" у травні. Українська влада тоді заявила, що збила 7 ракет.
А Кремль, своєю чергою, стверджував, що це неправда і "Кинджали" змогли уразити американську систему ППО "Patriot" в Києві.
Візит африканців - "миротворців"
Вранці в п'ятницю до Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.
Він, а також керівники Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго очолюють "миротворчу місію", спрямовану на встановлення миру між Росією і Україною.
Reuters вказувало, що африканські лідери збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, щоб зустрітися і з Володимиром Зеленським, і з Володимиром Путіним.
Серед заходів, які можуть запропонувати політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій зацікавлена Африка.
На візит і обстріл відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці, - написав він. - Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру".