Росія атакувала Київ ракетами - у день приїзду африканських лідерів- "миротворців"

Автор фото, Andrii Nebytov Підпис до фото, Зруйнований будинок на Київщині через ракетну атаку 16 червня

1 година тому

Близько 11:30 в п'ятницю в небі над Києвом і столичним регіоном пролунали вибухи, передають кореспонденти ВВС Україна. Влада заявила, що відбила "дуже потужну" ракетну атаку Росії.

Перед цим, близько 10:50, Повітряні сили повідомили, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря.

Пізніше заявили й про загрозу удару балістичними ракетами.

Журналісти ВВС Україна повідомили, що чули одразу кілька гучних вибухів у столиці.

Мер Віталій Кличко підтвердив, що зафіксовані вибухи. Київська військова адміністрація уточнила, що працювала ППО.

"Вибух у столиці. У Подільському районі", - уточнив мер.

Низка телеграм-каналів повідомили, що українські сили ППО збили всі ракети і атака на цьому закінчилась.

Вже за декілька хвилин влада сповістила про відбій тривоги в Києві і області.

Кореспондентка ВВС Вікторія Жуган поділилась своїми враженнями, як кияни відреагували на чергову атаку.

"Я сиділа в квартирі і тільки почула літак або щось схоже на нього за звуком, та й усе".

"Під час тривоги лише спостерігала за випускниками у дворі. Там саме була жвава дискусія хлопців про те, хто з компанії може відкрити пиво оком. Дівчата в цей момент писали селфі-відео. Потім завила тривога, випускники і оком не зморгнули. А молодші без поспіху виходили з батьками зі шкільного подвірʼя, бо останній дзвоник саме завершився"

Звуки гучних вибухів були в районі Подолу, Петрівки, Оболоні і північного передмістя.

"За короткий проміжок часу, пару хвилин, недалеко від центру чув принаймні кілька вибухів. - каже журналіст ВВС Олесь Христюк. - Але їх не можна і близько порівняти з тим, що було, коли росіяни заявляли начебто про атаку балістикою на будівлю ГУР. І на цей раз все дуже швидко стихло".

Автор фото, Andrii Nebytov Підпис до фото, Наслідки ракетної атаки на Київщині

Повітряні сили твердять, що, за попередніми даними, вдалось знищити 6 аеробалістичних ракет "Кинджал"; 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних БпЛА.

"Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

У Київські області через атаку є руйнування і жертви.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - заявив очільник обласної поліції Андрій Небитов.

На місці працює поліція, медики і ДСНС.

Це відбулося у Петрівській громаді біля Вишгорода на північ від столиці. Місцева влада повідомила, що за попередніми даними зруйновано 3 будинки, зазнали значних руйнувань 13 будинків і мають легкі руйнування 15 будинків.

Постраждало 2 дорослих і 1 дитина - вони мають легкі тілесні ушкодження.

Київська влада наголосила, що інформації про жертви чи руйнування в столиці немає.

"Існує велика ймовірність повторних ракетних атак в найближчий час", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Останній раз РФ атакувала своїми гіперзвуковими ракетами "Кинджал" у травні. Українська влада тоді заявила, що збила 7 ракет.

А Кремль, своєю чергою, стверджував, що це неправда і "Кинджали" змогли уразити американську систему ППО "Patriot" в Києві.

Візит африканців - "миротворців"

Автор фото, скріншот з відео Підпис до фото, Президент ПАР Сіріл Рамафоса вважається одним з найближчих союзників Путіна у Африці

Вранці в п'ятницю до Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Він, а також керівники Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго очолюють "миротворчу місію", спрямовану на встановлення миру між Росією і Україною.

Reuters вказувало, що африканські лідери збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, щоб зустрітися і з Володимиром Зеленським, і з Володимиром Путіним.

Серед заходів, які можуть запропонувати політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій зацікавлена Африка.

На візит і обстріл відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.