"Коли ми обернулися, наш дім вже палав". Чому на Гаваях вирує вогняний апокаліпсис

Автор фото, Reuters

1 година тому

Щонайменше 53 людини загинули внаслідок лісових пожеж, які охопили Гавайські острови. Найбільше постраждав популярний серед туристів острів Мауї – один з найбільших на Гавайському архіпелазі. Віцегубернатор штату назвала пожежі безпрецедентними.

Пожежі спалахнули через надзвичайну спеку та посуху, а швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер від урагану "Дора", що вирує над Тихим океаном за сотні кілометрів на південь від островів.

Адміністрація президента Байдена в четвер оголосила пожежі на Гаваях "великою катастрофою". На боротьбу з вогнем та його наслідками кинуть федеральні сили та кошти.

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За даними влади, вогонь зруйнував понад 1700 будинків, 11 тисяч людей залишаються без електрики, понад 2 тисячі провели ніч в укриттях.

Кількість жертв може значно зрости, зазначає влада.

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Спека, викликана кліматичними змінами на планеті у поєднанні з іншими факторами, охопила цього літа багато американських штатів, а також Європу та Азію.

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Вчені також зазначають, що деякі частини Гавайських островів вкриті немісцевими травами, які легше спалахують, ніж місцеві рослини.

Це, у поєднанні з посушливими умовами, може призвести до швидкого поширення вогню.

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Найбільше від вогню постраждало історичне місто Лахайна (колишня столиця). Воно майже повністю знищене вогнем, від багатьох будівель залишились лише руїни.

"Ми ледве встигли [втекти]", – розповів агентству Associated Press мешканець Лахайни Кеаумоку Капу.

У вівторок близько 16.00 його дружина наполягла, щоб вони поїхали з міста.

Після цього, за його словами, "все пішло шкереберть" – вітер стрімко посилився.

Дим і полум'я було видно за два квартали від їхнього будинку, коли Капу з дружиною сіли в авто і поїхали.

"Коли ми обернулися, наш дім вже палав. Все сталося дуже швидко", – каже він.

Вони поїхали до Маалеа на південному узбережжі острова, де провели ніч у машині.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Супутникова фотографія в інфрачервоному діапазоні показує пожежі в місті Лахайна

Журналіст ВВС поговорив з матір’ю трьох дітей Ті Данг, яка стрибнула з дітьми в океан, щоб врятуватися від вогню в Лайхані.

Данг каже, що вони попрощались одне з одним у воді, оскільки були впевнені, що помруть.

Якоїсь миті її донька знепритомніла.

"І тут ми побачили, як приїхав пожежник і почав допомагати людям вибиратись, тоді я просто закричала: "У мене дитина. У мене дитина", - згадує жінка.

Пожежник зібрав групу з 15-20 людей і сказав їм: "Я навіть не знаю, чи ми виберемось. Просто робіть все, що я скажу. Якщо скажу, стрибати - стрибайте, якщо скажу бігти – біжіть".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ті Данг та її родина в аеропорту

У четвер влада почала масову евакуацію туристів із західної частини Мауї в аеропорт Кахулуї.

Авіакомпанія Southwest Airlines заявила, що збільшить кількість рейсів на Гаваї.

Автор фото, COPERNICUS SENTINEL-2/Reuters

Кілька пожеж спалахнули і на Великому острові, або острові Гаваї, від назви якого походить назва всього архіпелагу.

Мер округу Мауї Річард Біссен сказав журналістам, що влада "не очікувала одночасного спалаху такої кількості пожеж" і була змушена залучати ресурси з різних місць.

Автор фото, AIR MAUI HELICOPTERS/Reuters Підпис до фото, Так виглядає узбережжя Лахайни з гелікоптера

Віцегубернаторка Гаваїв Сільвія Люк високо оцінила дії рятувальників. "Це робить Гаваї дійсно особливим місцем", – сказала вона, маючи на увазі злагоджену роботу екстрених служб.

За її словами, на те, щоб повністю оцінити збитки, можуть знадобитися "тижні, а можливо, й місяці".