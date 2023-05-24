"Путін - воєнний злочинець". Що потенційний кандидат від республіканців Рон Десантіс думає про Україну

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рон Десантіс на виступі у травні 2023 року

Author, Мирослава Пеца

Role, BBC Україна

22 хвилин(и) тому

Рон Десантіс – зірка республіканської партії, яка може засяяти у Вашингтоні. 44-річний губернатор Флориди планує оголосити про похід у Білий дім на стрімі у твіттері разом із власником соцмережі Ілоном Маском.

І попри те, що соціологія станом на зараз віддає Десантісу 20% підтримки серед прихильників республіканської партії на тлі 58% Дональда Трампа, політик є міцним другим кандидатом у консервативному полі. А судові справи проти Трампа у разі його програшу роблять Десантіса потенційним номером один від республіканців.

У Флориді, якою керує Десантіс, його підтримує більшість місцевого населення. У приватному житті він виховує трьох дітей із дружиною, яка нещодавно поборола рак.

Критики закидали йому, що він прогулював роботу задля того, щоб бути поруч із дружиною на сеансах хіміотерапії. А прихильники полюбили Десантіса за це ще дужче.

Тож яких поглядів дотримується потенційний кандидат у президенти США Рон Десантіс щодо України?

Зміна риторики

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Америка - головний союзник і партнер України, її підтримку під час російського повномасштабного вторгнення неможливо переоцінити. Тож ставлення майбутнього президента до України гратиме ключову роль якщо не в перемозі Києва над Москвою (за умови завершення війни до виборів у США), то точно у відбудові України.

Автор фото, Getty Images

У березні в розмові з тоді ще ведучим Fox News Такером Карлсоном Рон Десантіс назвав війну Росії проти України "територіальною суперечкою" і розкритикував Байдена за надмірну, на його думку, допомогу Україні, яку він назвав "чистим чеком", тобто безперервних фінансових вливань.

За ці твердження на політика миттєво зійшла лавина критики. Тож уже за кілька тижнів Десантіс в інтерв’ю Пірсу Моргану назвав ситуацію неправильним вибором слів і заявив, що якби міг, то висловився би чіткіше.

В інших же питаннях Десантіс говорив навдивовижу прямолінійно.

Росія, на його думку, здійснила помилку, коли у 2014 вторглася в Україну, анексувавши Крим і захопивши частину Донбасу.

Українці, за словами Десантіса, мають право на ці території.

"Якби я міг клацнути пальцями, то стовідсотково повернув би це Україні", - каже політик. І додає: "Думка, ніби я вважаю, що Росія має виправдання [за війну в Україні] - нісенітниця".

І зараз те, що здійснює Росія щодо України, за словами Десантіса, - теж очевидне вторгнення.

Однак губернатор виступає проти відправки американських військових до України, чим віддзеркалює офіційну позицію адміністрації Байдена в цьому питанні.

Водночас політик висловлює занепокоєння можливою ескалацією між Вашингтоном і Москвою через дедалі більше постачання зброї Україні.

Десантіса також хвилює, на який термін може розтягнутися конфлікт Росії проти України на Донбасі та в Криму, зважаючи, що, за його словами, там живуть багато етнічних росіян. Політик переймається, що ситуація може зайти в глухий кут на довгі роки і коштувати багато життів цивільного населення.

На думку Десантіса, Росія демонструє відкриту ворожість щодо США. Тож губернатор з неприхованим полегшенням резюмує, що Росія послабшала на тлі війни проти українців, не показала здатності повалити владу в Україні, а відтак, на його переконання, вже не становить особливої загрози для НАТО.

Путін для Десантіса - воєнний злочинець. Він так його і називає, на відміну від Трампа, який після Бучі та Маріуполя продовжує компліментарно висловлюватися на адресу російського президента.

На думку ж Десантіса, Путін "має понести покарання" за скоєне в Україні.

Але є одне але. Путінська Росія – це, за словами Десантіса, "бензоколонка з купою ядерної зброї". Інших конвенційних можливостей реалізувати свої великі амбіції, на думку Десантіса, Путін не має. Та навіть з ядерною зброєю можливості Росії сильно переоцінені, каже політик. І визнає - він був серед багатьох, хто ще зовсім нещодавно вважав Путіна і його армію могутнішими.

Тепер же Десантіс каже, не бачить для Путіна шансу виграти війну в Україні. А це, на думку політика, поставить на кон власне життя і владу російського президента. Що Десантіс бачить - це те, що уряд в Україні не впаде під тиском росіян. І це, на його думку, добре.