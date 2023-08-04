Торги за закрите небо. Чи можуть цивільні літаки полетіти в Україну під час війни

Author, Оксана Тороп

Role, ВВС Україна

41 хвилин(и) тому

У липні 2023 року, в розпал українського наступу, до Києва приїхала делегація європейського бюджетного авіагіганта Ryanair. Вона не просто розвідувала ситуацію у країні, де триває війна, а привезла план відновлення авіації в Україні. І один з варіантів – ще до завершення війни.

Частина світових авіакомпаній перестала літати в Україну ще до повномасштабного вторгнення, а 24 лютого 2022 року повітряний простір над країною повністю закрили.

І от через півтора року, коли в українському небі і далі літають російські ракети, а лінія фронту на землі сягає близько тисячі кілометрів, Ryanair робить сенсаційну заяву – вони пропонують план відновлення польотів в Україні.

Ця новина швидко поширилася інтернетом, її жваво обговорюють в соцмережах та українських ЗМІ. А військові та авіаексперти міркують про умови та ризики.

То чи можуть цивільні літаки вже скоро знову полетіти в українському небі? В рамках підготовки цього матеріалу ми отримали ексклюзивний коментар європейського авіарегулятора.

Плани Ryanair

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", - розповів CEO Ryanair Майкл О’Лірі агентству "Інтерфакс-Україна" за результатами поїздки до Києва.

В українській столиці керівництво компанії провело переговори з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та представниками аеропортів Борисполя, Львова та Одеси.

"Ми представили міністру план відновлення авіації в Україні. Згідно з ним, ми взяли на себе зобов’язання, якщо EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки) підтвердить відкриття неба та в аеропортах буде конкурентоспроможна вартість, ми забезпечимо 5 мільйонів пасажирських місць на літаках в Україні в перший рік", - озвучив представник Ryanair амбітні плани.

"Протягом шести тижнів після відновлення неба ми вважаємо можливим з’єднати Київ із 25 європейськими містами", - додав він.

Вони не просто передали українській владі свої пропозиції з відновлення авіарейсів, а розробили детальний план з кількістю польотів, основними напрямками та даними пасажиропотоку. Зокрема, завдання максимум - отримати до 5 мільйонів пасажирів за перший рік, до 10 мільйонів протягом п’яти років.

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В українському уряді на такі гучні заяви Ryanair відреагували досить стримано. Міністр Кубраков лише сказав, що відновлення польотів можливе за безпекових умов. Без уточнення якихось термінів.

"Ключовим в умовах війни для нас залишається збереження придатності авіаційної інфраструктури та кваліфікації персоналу. У той же час відновлення польотів буде можливим як тільки дозволить безпекова ситуація", - так він прокоментував візит делегації Ryanair до Києва.

Надати додаткові коментарі ВВС Україна з цього приводу в міністерстві інфраструктури відмовились.

Що каже EASA

За поясненням Майкла О’Лірі, для відновлення польотів в Україні потрібно отримати дозвіл EASA і українська сторона нібито вже веде такі переговори.

"Якщо агентство скаже, що це безпечно, то, відповідно, немає причин не повернути авіаперельоти в Україну", - сказав він.

А після рішення EASA зміниться і позиція страхових компаній. Тобто позитивний висновок європейського авіарегулятора – це основний крок, який відкриває можливість здійснювати польоти в Україну.

Досі якихось сигналів від Європейського агентства безпеки польотів з цього приводу не було. Тому навіть якщо Україна самостійно відкриє повітряний простір, це не дозволить перевізникам одразу взяти і полетіти - це буде порушення європейських вимог.

ВВС відправила запит до європейського авіарегулятора і там нам досить однозначно відповіли, що Україна є активною зоною конфлікту, де цивільний авіаційний рух заборонений. EASA рекомендує європейським операторам "уникати польотів в українському повітряному просторі та в районах навколо нього".

"Тому наразі неможливо здійснювати комерційні операції в Україні", - йдеться в коментарі Європейського агентства безпеки польотів.

Разом з тим, в європейському авіарегуляторі пояснили, що окремі рішення про польоти до "специфічних зон" можуть ухвалювати компетентні органи держави-оператора. Якщо говорити про Ryanair - то це Ірландія, Мальта, Польща та Британія. І тут не потрібне рішення EASA. Але очевидною передумовою для цього має бути безпека повітряної навігації в цьому регіоні і агентство буде надавати консультації з цього приводу.

"EASA стежить за ситуацією в Україні, щоб бути готовим адаптувати свій Інформаційний бюлетень зони конфлікту (CZIB), якщо ситуація зміниться. Відкликання поточного CZIB вимагатиме стабільного миру, окрім звичайного припинення бойових дій, що усуне всі ризики, пов’язані з поточним активним конфліктом", - повідомили в регуляторі.

Тобто позиція EASA з цього приводу чітка: спочатку в Україні має закінчитись війна.

Досвід Ізраїлю

У своїх висловлюваннях представник Ryanair кілька разів згадує досвід Ізраїлю та наголошує: "Це можливо".

"Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми працюємо в Ізраїлі та за його межами. Летимо в аеропорт Тель-Авів. Час від часу із Західного берега лунають вибухи, а ХАМАС запускає ракети. Отже, все можливо. Але потрібно переконати європейські органи безпеки, що виконання польотів буде безпечним", - каже Майкл О’Лірі.

За його словами, якщо українська влада покаже, що зможе захистити рейси, які прямують до Києва та Львова, тоді європейці скажуть, що це безпечно, і літаки полетять буквально за шість тижнів.

Автор фото, Міноборони РФ

Українські військові на такі коментарі відповіли досить однозначно. "Ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинжал", всі прекрасно знають", - так відреагував на пропозицію відновити авіапольоти під час війни речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Також виникає питання щодо страхування бортів і пасажирів. На думку Ігната, доки триває війна, навряд цивільну авіацію вдасться відновити.

Скептичні з цього приводу і українських авіаексперти. Вони вважають, що ситуацію в Україні некоректно порівнювати з Ізраїлем.

"Ізраїль має свою систему, так званий "залізний купол", який здатен протидіяти в реальному часі в автоматичному режимі великій кількості цілей. Але, як правило, ці цілі є малопотужні, співмірні з умовними дронами-камікадзе або невеликими ракетами, схожими на РСЗО. І, звісно, ці засоби ураження летять на відносно невеликій швидкості. А засоби, які знищують ці цілі, розвивають більшу швидкість, і тому вони здатні ефективно виявляти і знищувати ці цілі", - пояснює в розмові з ВВС авіаексперт Богдан Долінце.

Крім того, за його словами, сама територія, яка прикривається "залізним куполом", є не настільки великою, як територія України. Адже навіть за мірками Європи Україна є дуже великою країною.

"Звісно, покрити всю Україну такою системою "залізний купол" – це буде дуже і дуже дорого", - каже Долінце.

З іншого боку – якщо організувати захист лише в аеропортах, то виникає питання, яким чином захищати літаки вже у повітряному просторі, коли вони виходять із зони дії "залізного куполу".

"А як діяти з балістичними ракетами, які летять на величезній швидкості та значно перевищують швидкість звуку?" - додає експерт.

Серед ідей звучить можливе відкриття для цивільних літаків аеропорту в Ужгороді, який розташований прямо біля кордону зі Словаччиною. Але за словами експертів, він має технологічні обмеження і не здатен приймати типові літаки більшості європейських авіакомпаній. А перебудувати його під великі літаки складно, оскільки для цього треба зносити частину житлового будинків.

До того ж, Росія завдає ракетних ударів в тому числі й по Західній Україні.

Чи можливо домовитись з Росією?

"Якщо Ryanair домовиться з Путіним, то реально, чому ж ні", - саркастично відповідає нам авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, вся територія України прострілюється російськими ракетами і жоден аеропорт не здатен забезпечити безпеку.

"Виходить російська рулєтка. Я не вірю, щоб розумна людина користувалася таким транспортом", - каже експерт і нагадує ситуацію зі збитим на Донбасі боїнгом МН17.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фрагмент збитого над Донбасом малазійського боїнга МН17

"Будь-які домовленості з росіянами - це договори ні про що. Зернова угода, іловайський коридор… Які можуть бути договори з росіянами?" - вважає Романенко.

До того ж, додає він, відновлювати польоти літаків під час війни не вигідно і з економічної точки зору.

"Навіть якщо, наприклад, буде один рейс невеличкого літака – але потрібно відновити аеропорт, потрібно відновити всі служби – навігаційну, технічного забезпечення, механіків, теплоенергетиків. Це все шалені гроші, вони ляжуть на перевізника. Аеропорт має компенсувати свої витрати. Якщо там буде один Ryanair, всі витрати ляжуть на нього, він збанкрутує моментально. Або ціна квитків буде більшою, ніж перший клас", - застерігає експерт.

А якщо це буде багато літаків з тисячними пасажиропотоками – це небезпечно.

"Прилітає ракета, добре, якщо не прямо в літак, набитий людьми. Це ж росіяни, вони ж уже били по вокзалах і торговельних центрах. Тобто практика в них така є", - додає пан Романенко.

Можна припустити, що сторони домовляться про гуманітарний авіакоридор за аналогом зернового. Але проблема в тому, що такі вантажоперевезення будуть дуже дорогими і тому невигідними.

"Якщо говорити про перевезення авіаційним транспортом, то їх перевага – це висока швидкість, але дуже висока вартість. І, звичайно, там зерно ніхто літаками возити не буде, тому що це зерно просто буде золотим. Це дуже дорого, це економічно недоцільно", - пояснює Богдан Долінце.

Та й складно уявити, як відбуватиметься контроль, в тому числі російською стороною, вмісту таких вантажів.

Конкуренція за ринок

Експерти кажуть, що авіакомпанії вже починають конкурувати за поки що закритий український ринок авіаперевезень і саме це може стояти за гучними заявами Ryanair. Саме тому ця компанія першою заявила про наміри відновити польоти з України і привезла до Києва відповідний план.

В цьому плані Ryanair пропонує 30 нових літаків Boeing 737 MAX вартістю понад 3 мільярди доларів США в 3 основних аеропортах України.

"Ми плануємо протягом 12 місяців розмістити літаки, пілотів, бортпровідників, запасні частини в Борисполі, Львові та Одесі. Ми могли б мати 10 літаків у Києві, можливо, п’ять літаків у Львові і, можливо, один-два літаки в Одесі та подвоїти їх число протягом наступних 2-4 роки, по мірі збільшення трафіку", - розповідає свої амбітні плани керівник Ryanair.

Ба більше, у своїх коментарях представники авіакомпанії вже говорять про те, що хочуть зниження авіаційних зборів в українських аеропортах, що дозволить їм пропонувати дешеві квитки на рейси з України.

Експерт Богдан Долінце каже: почалися торги за український авіаринок. "Тобто полетять вони чи ні – незрозуміло, але вже є таке очікування, що Україна має зі своєї сторони вже їм запропонувати, як будуть ці збори знижуватись. Тобто ми розуміємо, що це комерційна складова, це торги".