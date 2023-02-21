Що відбувається в Білорусі? Загроза вторгнення, підготовка ополчення і тиск РФ

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Білоруська влада заявляє, що її армія готується до оборони, а не до нападу. В української розвідки інші дані.

21 хвилин(и) тому

Українські військові почали навчання з відбиття можливого наступу ворога з півночі. Тим часом в Білорусі створюють своє "народне ополчення". Що відбувається?

З 21-го лютого і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводитимуть навчання із захисту столиці, повідомила Київська військова адміністрація.

Сценарій навчань: противник проводить наступальну операцію з північного напрямку, а сили оборони обороняють столицю.

Окрім того, в ході тренування військові ЗСУ планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій.

Але влада наголошує: зараз загрози для Києва майже немає.

"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована", - запевняє керівник столичної військової адміністрації генерал Сергій Попко.

Про відсутність на півночі ударного угруповання білоруських і російських військ заявляє також українська прикордонна служба.

"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою", - наголосив речник відомства Андрій Демченко 20 лютого.

В українській розвідці менш оптимістично дивляться на розвиток подій. Там вважають, що поки що білоруська влада стримує тиск РФ, але зрештою може піддатися йому і здійснить напад на Україну.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію, але водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне", - заявив представник головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі британському телеканалу “ITV news”.

"За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує".

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін

Тим часом в Білорусі

Представники влади Білорусі - північного сусіда України - заявляють, що готуються не нападати, а навпаки оборонятися.

В Мінську 20 лютого відбулось засідання ради безпеки під головуванням президента Олександра Лукашенка.

Головною темою було формування "народного ополчення".

Про цю ідею білоруська влада казала ще пів року тому, але тільки зараз намагається перейти до її практичної реалізації.

Міністр оборони РБ Віктор Хрєнін заявив, що відповідний законопроєкт вже готовий і розрахункова чисельність "ополченців" буде складати 100-150 тисяч осіб.

За словами Хреніна, завданням народного ополчення стане захист своєї місцевості та забезпечення правопорядку разом із міліцією, а також "допомога країні" у воєнний час.

"Загалом, вважаю, що народне ополчення, яке ми створюємо, доповнить та підвищить можливість тієї ж територіальної оборони", — сказав Хренін.

Слід зауважити, що Лукашенко постійно наголошує, що його країна не готується нападати, а сама є потенційним об'єктом для загроз з боку сусідніх держав, зокрема і України.

Жодних доказів цих своїх заяв білоруський лідер не наводить.

Однак, 16 лютого під час спілкування з іноземними ЗМІ він вперше допустив варіант, за якого білоруська армія вторгнеться в Україну.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зустріч Лукашенка і Путіна в Москві 17 лютого

План поглинання

Тим часом виявилось, що Білорусь дійсно може стати об'єктом агресії з боку свого сусіда. Але йдеться не про Україну чи Польщу, а про Росію.

Журналісти відразу кількох міжнародних ЗМІ (Delfi з Естонії, "Центр "Досьє" (Росія), Kyiv Independent (Україна), Belarusian Investigative Center (Білорусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Westdeutscher Rundfunk (Німеччина) та інші) отримали доступ до документу, який розробила адміністрація президента РФ.

Його назва "Стратегічні цілі РФ на білоруському напрямку".

Він являє собою проєкт стратегії "інтеграції Білорусі" до складу

Російської Федерації.

Згідно з ним, Москва спочатку збиралась адаптувати білоруське законодавство під російське, а потім - керувати зовнішньою політикою республіки в інтересах РФ, збільшити військову присутність в Білорусі, домогтися верховенства російської мови над білоруською і роздати білорусам російське громадянство.

Реалізувати вказані цілі планувалося до 2030 року.

Документ розроблявся в 2021 році і, за свідченнями джерел ЗМІ, Кремль планував спочатку військовою силою захопити Україну, а потім поступово поглинути Білорусь.

Це начебто мало відбуватись в ході побудови "Союзної держави". Проєкту, який був оголошений ще наприкінці 1990-х, але так і не втілився в життя.

Ні Мінськ, ні Москва поки що не відреагували на оприлюднений в ЗМІ документ.