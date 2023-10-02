Найтепліший вересень у житті. Чому в Україну так довго йде осінь

Автор фото, Уніан

Author, Ілона Громлюк

Role, кореспондентка ВВС Україна

42 хвилин(и) тому

Якщо вам здавалось, що це був найтепліший вересень у вашому житті – ви не помилились. Вересень 2023-го у Києві став найтеплішим за останні 142 роки, кажуть метеорологи.

Середньомісячна температура сягнула +18,8°C, що на 3,9°C вище норми, а температурні рекорди зафіксували тричі.

Останній рекорд у Києві стався 30 вересня, коли середньодобова температура була +19,2°C, побивши свій попередній рекорд для цього дня в 1942 році - тоді термометри показували +18,4°C.

Вересень видався аномальним не тільки в Києві.

У Рівному було аж п'ять температурних рекордів за місяць, у Луцьку – чотири, у Чернігові - два, і це, ймовірно, не вичерпний перелік.

"Така погода притаманна кінцю серпня", - підсумовує спостереження за вереснем Наталя Птуха, співробітниця Українського гідрометеорологічного центру.

Чи причина тільки в глобальному потеплінні, коли чекати справжньої осені, і чи може вересень нам щось сказати про те, якою буде зима?

Відповіді на ці питання шукала ВВС Україна.

Приготуйтеся до нових рекордів

Звичайно, клімат змінюється, і це яскраво можна побачити на прикладі України, каже синоптикиня Наталя Птуха.

Але цього року посилилося ще таке явище, як Ель-Ніньйо, додає експертка.

Ель-Ніньйо - це коли у південній частині Тихого океану спостерігають потепління поверхневих вод.

"Багато науковців сходяться на думці, що його посилення є однією з причин, які підсилюють і глобальне потепління, і додають ймовірності, що теплішими можуть бути будь-які сезони на Землі, не лише в певному регіоні", - пояснює Птуха.

Вода в Тихому океані нагрівається, теплова енергія йде в атмосферу - і стовпчики термометра прямують вгору.

Це циклічний процес, що раз на кілька років міняється, каже експертка. Води то теплі, то холодні.

Коли холодні – у силу вступає інше явище, Ла-Нінья.

Останні три роки у світі якраз панувала Ла-Нінья, каже синоптикиня. "А цієї весни, і в першій половині літа процес став перебудовуватися".

Автор фото, Уніан

Крім температурних рекордів, Ель-Ніньйо може проявитися у вигляді аномальних небезпечних явищ - повеней чи граду.

Останній приклад - Лівія, де кілька тижнів тому трапилася катастрофічна, історична повінь, яка за попередніми підрахунками влади могла вбити щонайменше 5000 людей.

А у липні в Італії, каже Птуха, зафіксували рекордні розміри градин діаметром 19 сантиметрів.

Науковці говорять, що Ель-Ніньйо впливатиме на погоду на планеті і наступного року, а також в 2025-му, тому можна чекати ще більше температурних рекордів.

Але осінь взагалі прийде?

За попередніми розрахунками, говорять в Українському Гідрометцентрі, температура в жовтні може бути на 1,5-2°C вище норми.

"Але, як бачимо, осінь в Україні уже потрошку вступає в свої права", - каже Наталя Птуха.

Стовпчики термометра потрохи опускаються і зараз "ми приблизно входимо у вересневу норму", додає синоптикиня.

До кінця тижня, каже вона, температура ще впаде.

Автор фото, Уніан

Але українські аграрії занепокоєні – дощів, притаманних для цієї пори року, немає уже більше місяця.

Для них Наталя Птуха немає втішних слів - разом зі зниженням температури, каже вона, дощі якщо і будуть, то невеличкі.

Можливо, посиляться наприкінці першої декади жовтня.

Це буде критично важливим для аграріїв, тому що вересень-2023, кажуть в Гідрометцентрі, став не тільки найтеплішим, а і найсухішим з 1891 року. Подекуди по країні випало тільки 14% кліматичної норми.

На 50-60% площ, де планували сіяти озимину, за даними метеорологів, посилюється ґрунтова посуха.

Наприкінці тижня на Одещині повідомили, що через дефіцит вологи на два тижні призупинили сіяти озиму пшеницю.

"Якщо не буде дощів, у другій декаді жовтня сенсу сіяти вже немає", - каже Птуха.

Коли стукнуть морози

Чи можна по погоді в вересні робити прогнози на зиму?

Синоптики кажуть - це неможливо.

Так, з одного боку є Ель-Ніньйо з теплими рекордними температурами.

І за останні десятиріччя, каже Птуха, науковці сходяться на тому, що зими стають теплішими, а морозні періоди – коротшими.

"Але завжди є винятки з правил", - каже експертка.

"Кілька років може бути так, а якийсь рік може стати винятком".

У 2019-2020 роках, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічної зими в Києві так і не сталося.

Таке було вперше за 140 років: температура довго не трималася нижче нуля, середньодобова - не опускалася нижче 5°C, а сніг, щойно випавши, починав танути.

Автор фото, Уніан

Натомість взимку 2021-2022 років було багато снігопадів.

"Коли Ель-Ніньйо посилюється, роки будуть рекордно теплі, - каже Птуха. - Але й сезонність на нашій території ніхто не скасовував".

Тому, на її думку, не варто недооцінювати можливість морозів.