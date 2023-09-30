Швецію накрила хвиля вбивств, на допомогу кличуть армію. Що відбувається в країні?

Автор фото, SWEDISH ARMED FORCES Підпис до фото, Армія Швеції офіційно почне допомагати поліції у четвер

35 хвилин(и) тому

Шведська армія допомагатиме поліції у боротьбі зі збройною злочинністю, заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон після екстреної зустрічі з головним воєначальником країни, що відбулася у п'ятницю.

Про ці заходи прем'єр-міністр Швеції оголосив на тлі різкого зростання кількості нападів із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.

Лише минулого тижня протягом 12 годин у Стокгольмі застрелили двох молодих чоловіків.

Крім того, в одному з населених пунктів на північ від столиці 24-річна жінка загинула внаслідок вибуху в її будинку. За інформацією ЗМІ, жінку звали Соха Саад, і вона нещодавно отримала кваліфікацію вчителя. Поліція припускає, що людина, яка мала стати ціллю вибуху, була її сусідом, а сама вона не мала жодного відношення до бандитської діяльності.

У вересні через дії озброєних банд у країні загинули 12 людей.

За даними газети Dagens Nyheter, це найвищий показник із грудня 2019 року.

За рішенням влади, наступного тижня армія почне допомагати поліцейським з аналізом даних, логістикою, криміналістичною експертизою та роботою з вибуховими речовинами.

Крістерссон також заявив про необхідність законодавчо розширити повноваження армії.

Автор фото, AFP Підпис до фото, 24-річна вчителька Соха Саад загинула рано вранці у четвер внаслідок вибуху в її будинку

"Я не можу не визнати, наскільки серйозною є ситуація. Швеція ніколи раніше не бачила нічого подібного. Жодна інша країна Європи зараз такого не переживає", - сказав прем'єр-міністр Крістерссон, звертаючись до мешканців країни у четвер увечері.

Крістерссон очолює правоцентристський уряд, який не має більшості в парламенті. Він прийшов до влади минулого року за підтримки антиемігрантської Шведської демократичної партії, але так і не зміг приборкати злочинність - одну з головних проблем країни, яка викликає особливе невдоволення виборців.

Свою заяву про залучення армії до боротьби зі злочинністю Крістерссон зробив після екстрених переговорів у п'ятницю з головою шведської армії Мікаелем Байденом, керівником поліції Андерсом Торнбергом та міністром юстиції Гуннаром Штроммером.

Прем'єр-міністр пояснив, що уряд попросить армію допомогти поліції "у тих випадках, коли можуть стати у пригоді особливі навички збройних сил".

Банди залучають дітей

Шведські ЗМІ пов'язують зростання кількості вбивств у країні з внутрішнім конфліктом у кримінальній банді, відомій як мережа "Фокстрот". Відомо, що вона розкололася на два угруповання, що конкурують між собою, й між ними регулярно відбуваються зіткнення.

Шведська поліція вважає, що місцеві банди все частіше використовують для скоєння злочинів дітей, оскільки діти віком до 18 років часто отримують легкі вироки в судах або взагалі залишаються без покарання.

За даними правоохоронних органів, до торгівлі наркотиками залучаються дедалі молодших дітей (деяким лише 10 років), і серед них зростає кількість тих, хто у конфліктах використовує зброю зі смертельними наслідками.

У Швеції відносно легко можна купити нелегальну зброю, яка надходить переважно з балканських країн, вважає поліція.

Як підкреслив у своєму зверненні Крістерссон, жертвами внутрішніх конфліктів банд дедалі частіше стають діти та перехожі.

Минулого року в результаті перестрілок у Швеції загинули понад 60 людей - це найвищий показник за всю історію ведення статистики. Очікують, що за підсумками 2023-го року ситуація буде такою ж поганою або навіть гіршою.

В офіційному урядовому звіті, опублікованому в 2021 році, йдеться, що щороку внаслідок перестрілок у Швеції гинуть четверо з мільйона жителів - порівняно з 1,6 на мільйон у середньому в Європі.

Поліція пов'язує насильство з поганою інтеграцією мігрантів, також збільшується розрив між багатими та бідними та вживанням наркотиків.

Прем'єр-міністр пообіцяв посилити поліцейський нагляд, покарання за порушення законів про зброю, а також повноваження держави щодо депортації мігрантів.