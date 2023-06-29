Рада обмежила право на відстрочку від мобілізації. Кого це торкнеться

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1 година тому

Верховна Рада звузила коло осіб, що зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Зміни переважно торкнуться тих, хто опікується або доглядає за людьми з інвалідністю першої та другої групи.

Така поправка міститься у законопроєкті №9342, який схвалили 28 червня. Його ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Що змінилося

Автор фото, AP

Поправка №146, яка змінює правила відстрочки від мобілізації, стосується абзацу 11, частини І статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Станом на зараз цей абзац визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі військовозобов’язані:

- опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Зараз же до цього абзацу додають такі слова: "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Тобто відтепер, якщо військовозобов'язаний є офіційним опікуном людини з інвалідністю, його зможуть мобілізувати. Це буде можливо у разі, коли в людини з інвалідністю є інший працездатний родич, який не підлягає мобілізації.

І не важливо, чи той близький родич має бажання опікуватись людиною з інвалідністю.

Як пояснила під час обговорення проєкту заступниця комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, співавтор цієї поправки до закону Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), ця зміна "ліквідує дуже поширений схематоз, який, на жаль, має місце, коли на одну людину з інвалідністю записують для догляду десять осіб, щоб не мобілізуватися".

При цьому у розмові з ВВС Україна інша співавторка поправки Соломія Борбровська визнала, що можуть бути випадки, що мобілізують реального опікуна, а інші близькі родичі доглядати людину не схочуть чи не зможуть, б перебувають за кордоном.

Проте депутати наполягають, що схема з опікунами була досить поширеною для уникнення мобілізації.

Автори поправки у розмові з ВВС Україна наголосили, що вона стосується виключно 11 абзацу першого пункту статті 23 закону.

Адже низка ЗМІ повідомили, що обмеження стосуватиметься дітей інвалідів першої та другої групи.

Проте право на відстрочку для дітей інвалідів прописане в абзаці 10, частини першої статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Там вказано, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину чи чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Проте, як запевняють автори поправки, саме цього положення їхнє додаткове обмеження не стосується.

Тож, якщо ухвалений 28 червня закон підпишуть саме в такі редакції, зміни щодо мобілізації дітей та чоловіків інвалідів першої та другої групи можуть не стосуватись.

Хоча у розмові з ВВС Україна автори нинішньої поправки і вказували, що у них є наміри зробити так, щоб при наявності у людини з інвалідністю кількох синів, тільки один з них мав би право на відстрочку.

Проте наразі не зрозуміло, коли такі плани будуть втіленні в життя.

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Нагадаємо, у травні Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.