Скандального американського адвоката Алекса Мердо визнали винним у вбивстві дружини і сина

Author, Кайла Епштейн, Південна Кароліна, і Джуд Шерін, Вашингтон

Role, BBC News

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Впливового адвоката з Південної Кароліни визнали винним у вбивстві дружини та сина, яке він скоїв, щоб відвернути увагу від багатомільйонних фінансових афер.

Присяжним знадобилося менше трьох годин, щоб визнати 54-річного Алекса Мердо винним у подвійному вбивстві. Усього процес тривав шість тижнів.

За кожне звинувачення у вбивстві йому загрожує від 30 років до довічного ув'язнення без права звільнення.

7 червня 2021 року Меггі та Пола Мердо застрелили з близької відстані біля собачого розплідника в їхньому родинному маєтку.

Під час оголошення вироку обвинувачений майже не виявив емоцій.

"Докази провини є", - заявив суддя окружного суду Південної Кароліни Кліфтон Ньюман. Він відхилив клопотання захисту про відхилення судового розгляду і призначив винесення вироку на ранок п'ятниці.

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Судовий процес став "хронікою сім’ї", народженою владою та привілеями, і захопив всю країну, а Netflix і HBO зняли за його мотивами документальні фільми.

Сім'я Мердо – впливовий клан у штаті Південна Кароліна. Алекс побудував кар'єру адвоката у справах про тілесні ушкодження і жив на широку ногу.

Протягом десятиліть до 2006 року члени його сім’ї працювали провідними прокурорами в цьому регіоні.

Але на суді стало відомо, що роками він обкрадав своїх партнерів і клієнтів, маючи залежність від опіатів та прагнучи екстравагантного способу життя.

Мердо не визнав себе винним у вбивствах своєї дружини та молодшого сина, які він скоїв, намагаючись приховати багаторічні фінансові махінації, хоча під час суду зізнався у шахрайстві.

Після вердикту, поліцейські швидко усадили Мердо в наручниках у чорний фургон позаду суду, де зібралися кілька десятків людей.

Мердо не відповідав на запитання журналістів, а один чоловік з натовпу вигукнув, що молиться за нього.

Автор фото, MAGGIE MURDAUGH/FACEBOOK Підпис до фото, Меггі Мердо, на фото з Алексом, була відданою матір’ю

Щоби розплутали складну справу, слідчим знадобилося більш ніж рік.

У ході процесу Мердо намагався переконати присяжних, що хтось, розлючений через смертельну аварію на човні 2019 року за участю Пола, міг убити його сина, щоб помститися.

"Я б ніколи не завдав шкоди Меггі, і я б ніколи не завдав шкоди Полу - ніколи - за жодних обставин", - свідчив Мердо.

Справа проти нього була повністю заснована на непрямих доказах. Жодних прямих доказів - таких як знаряддя вбивства, кров на його одязі чи свідчення очевидця - на суді представлено не було.

Натомість обвинувачення зосередилося на викривальному відео у снепчаті, яке зняв син Мердо безпосередньо перед вбивством.

Пол і його мати були вбиті у собачому розпліднику на території великого мисливського маєтку, що належить родині і має назву Мозель.

Протягом 20 місяців після їхніх вбивств Алекс Мердо неодноразово казав правоохоронним органам, що того вечора він не був у розпліднику і спав удома.

Але на відео у снепчаті, знятому Полом за кілька хвилин до стрілянини, чути голос підсудного.

На суді Мердо визнав, що збрехав, він сказав також, що його багаторічна залежність від знеболювальних спричинила параноїдальний стан.

Суд також дізнався про дивну спробу Мердо інсценувати власну смерть у схемі страхового шахрайства лише через три місяці після того, як він убив свою 52-річну дружину та 22-річного сина.

Автор фото, FACEBOOK/MAGGIE MURDAUGH Підпис до фото, Алекс Мердо (праворуч) убив свою дружину Меггі та свого молодшого сина Пола, яким на момент вбивства було 52 і 22 роки відповідно

Однією зі спостерігачок за процесом була 38-річна місцева жителька Джессіка Вільямс, вона стежила за ходом суду зі свого телефона.

"Я така щаслива", - сказала вона BBC News після оголошення вердикту, додавши: "Я пам'ятаю, де я була, коли винесли вердикт О.Дж. Сімпсону (американський футболіст, відомий скандальними судовими процесами, зокрема за вбивство своєї дружини. - Ред.). Це було те саме".

За даними слідства, Мердо міг вкрасти мільйони у клієнтів і колег, лише у 2019 році він вкрав 3,7 мільйона доларів. На суді Мердо зізнався у великому шахрайстві.

Прокурори стверджували, що саме ці злочини спонукали його до вбивства - він думав, що смерть Меггі та Пола викличе співчуття до нього і відверне розплату за інші його злочини.

Мердо та його команда захисту стверджували в суді, що ця теорія була безглуздою і що фінансові проблеми ніколи б не призвели до вбивства.

Декілька свідків зазначили, що у ніч вбивств Алекс Мердо попросив Меггі, яка була в іншому помешканні родини на сусідньому пляжі Едісто, повернутися до Мозеля.

Меггі більше подобалось в Едісто, ніж у Мозелі, і вона не планувала їхати, як заявила у суді її сестра Меріон Проктор. Але літній батько Мердо тяжко хворів і Проктор сказала Меггі підтримати чоловіка.

Алекс Мердо та його двоє синів захоплювалися полюванням, і в Мозелі була колекція зброї.

Прокурори стверджували, що Мердо вбив Меггі з гвинтівки 300 Blackout, а Пола - іншою зброєю. Але зброю, з якої скоїли вбивство, так не знайшли.

У Меггі вистрілили чотири рази з гвинтівки, а в їхнього сина двічі з дробовика.