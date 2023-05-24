"Мотнися, купи мені ноги, і я пішов": історія військового на протезах
"Мотнися, купи мені ноги, і я пішов": історія військового на протезах
Коли Петро усміхається - ніколи не здогадатися, що за його плечима важке поранення на війні і місяці складної реабілітації.
Чоловік підірвався на міні під Херсоном, втратив обидві ноги і частину лівої руки, але - не жагу до життя.
Зараз він реабілітується у центрі протезування Superhumans, вчиться ходити на протезах і понад усе хотів би повернутися на фронт, аби допомагати побратимам.
А ще - Петро без кінця жартує, дивує лікарів трюками із протезами і мріє, що на старість років буде розказувати дітям, як ганяв росіян Україною.
Над матеріалом працювала Анастасія Грібанова.