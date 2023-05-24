"Мотнися, купи мені ноги, і я пішов": історія військового на протезах

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Play video, ""Мотнися, купи мені ноги і я пішов": історія військового на протезах", Тривалість 5,50 05:50 Підпис до відео, Петро втратив на війні обидві ноги, але не жагу до життя.

"Мотнися, купи мені ноги, і я пішов": історія військового на протезах

58 хвилин(и) тому

Коли Петро усміхається - ніколи не здогадатися, що за його плечима важке поранення на війні і місяці складної реабілітації.

Чоловік підірвався на міні під Херсоном, втратив обидві ноги і частину лівої руки, але - не жагу до життя.

Зараз він реабілітується у центрі протезування Superhumans, вчиться ходити на протезах і понад усе хотів би повернутися на фронт, аби допомагати побратимам.

А ще - Петро без кінця жартує, дивує лікарів трюками із протезами і мріє, що на старість років буде розказувати дітям, як ганяв росіян Україною.