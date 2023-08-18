Нова атака дронів на Москву. Що відомо?
За інформацією російської влади, рано вранці в п'ятницю український безпілотник знову атакував центр Москви.
Апарат начебто був збитий засобами ППО, після чого врізався в одну з будівель ділового району "Москва-сіті" за кілька кілометрів від Кремля. Гучний вибух було чутно в ряді прилеглих районів.
В соцмережах з'явилось багато відео і фото очевидців цього інциденту.
За попередніми даними, жертв та постраждалих не зафіксовано.
Це вже третій подібний інцидент у районі "Москва-сіті" за останній місяць і восьма атака безпілотниками на Москву з початку травня.
Мер Москви Сергій Собянін також повідомив, що при спробі прольоту на Москву силами ППО було збито безпілотний літальний апарат.
Його уламки впали в районі "Експоцентру" - комплексу виставкових будівель та павільйонів менш ніж за п'ять кілометрів від Кремля.
На неверифікованих відеозаписах, які поширили російські телеграм-канали, видно стовп чорного диму, що піднімається на тлі хмарочосів у районі Червонопресненської набережної.
Очевидець, з яким поговорило агентство Reuters, сказав, що чув досить сильний вибух.
Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено одну з будівель "Експоцентру»
У російському оборонному відомстві також повідомили про ураження БПЛА, який цієї ночі намагався атакувати об'єкти в Москві.
За інформацією міноборони, дрон був виявлений і збитий засобами ППО близько 4 ранку за московським часом. Відомство звинуватило у цій атаці Україну.
"БПЛА після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту та впав на нежитлову будівлю в районі Червонопресненської набережної міста Москви. Жертв і загорянь немає", - йдеться у заяві міноборони РФ.
Коментарів української сторони щодо цього інциденту наразі немає.
За інформацією московських екстрених служб, внаслідок падіння безпілотника зафіксовано руйнування в одному з павільйонів "Експоцентру".
"Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів "Експоцентру" на Червонопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 кв. метрів", - цитують російські інформагентства представника екстрених служб російської столиці.
У зв'язку з інцидентом повітряний простір над Москвою був закритий.
За даними табло столичного аеропорту Внуково, було відкладено шість вильотів, вісім прильотів, з яких посадку п'яти рейсів перенесено до інших аеропортів.
Посадку кількох рейсів було також затримано в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський.
О 04:30 обмеження на прийом та відправлення рейсів було знято, повідомили у Росавіації.