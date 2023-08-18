Нова атака дронів на Москву. Що відомо?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Руйнування павільйону "Експоцентру" в Москві після атаки дрона. Росія каже, що його запустила Україна

24 хвилин(и) тому

За інформацією російської влади, рано вранці в п'ятницю український безпілотник знову атакував центр Москви.

Апарат начебто був збитий засобами ППО, після чого врізався в одну з будівель ділового району "Москва-сіті" за кілька кілометрів від Кремля. Гучний вибух було чутно в ряді прилеглих районів.

В соцмережах з'явилось багато відео і фото очевидців цього інциденту.

За попередніми даними, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Це вже третій подібний інцидент у районі "Москва-сіті" за останній місяць і восьма атака безпілотниками на Москву з початку травня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський поліцейський патрулює вулиці Москви після ранкової атаки безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін також повідомив, що при спробі прольоту на Москву силами ППО було збито безпілотний літальний апарат.

Його уламки впали в районі "Експоцентру" - комплексу виставкових будівель та павільйонів менш ніж за п'ять кілометрів від Кремля.

На неверифікованих відеозаписах, які поширили російські телеграм-канали, видно стовп чорного диму, що піднімається на тлі хмарочосів у районі Червонопресненської набережної.

Очевидець, з яким поговорило агентство Reuters, сказав, що чув досить сильний вибух.

Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено одну з будівель "Експоцентру»

У російському оборонному відомстві також повідомили про ураження БПЛА, який цієї ночі намагався атакувати об'єкти в Москві.

За інформацією міноборони, дрон був виявлений і збитий засобами ППО близько 4 ранку за московським часом. Відомство звинуватило у цій атаці Україну.

"БПЛА після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту та впав на нежитлову будівлю в районі Червонопресненської набережної міста Москви. Жертв і загорянь немає", - йдеться у заяві міноборони РФ.

Коментарів української сторони щодо цього інциденту наразі немає.

За інформацією московських екстрених служб, внаслідок падіння безпілотника зафіксовано руйнування в одному з павільйонів "Експоцентру".

"Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів "Експоцентру" на Червонопресненській набережній. Площа обвалення – близько 30 кв. метрів", - цитують російські інформагентства представника екстрених служб російської столиці.

Автор фото, Mash Підпис до фото, Момент вибуху БПЛА біля "Москва-сіті"

Автор фото, Mash Підпис до фото, Дим над місцем падіння безпілотника

У зв'язку з інцидентом повітряний простір над Москвою був закритий.

За даними табло столичного аеропорту Внуково, було відкладено шість вильотів, вісім прильотів, з яких посадку п'яти рейсів перенесено до інших аеропортів.

Посадку кількох рейсів було також затримано в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський.