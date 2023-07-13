Тризуб замінить герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати"

Автор фото, Ukraine Government Підпис до фото, Ліворуч можна побачити, як монумент виглядає зараз, а праворуч – яким він стане у найближчому майбутньому

24 хвилин(и) тому

Українська влада офіційно дозволила декомунізацію скульптури "Батьківщина-Мати" у Києві. На щиті, що здіймає над українською столицею гігантська жіноча фігура, замість герба Радянського Союзу з'явиться тризуб.

Міністерство інфраструктури України повідомило, що у четвер держінспекція архітектури та містобудування офіційно схвалила проєкт реконструкції щита одного з найпомітніших монументів Києва.

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому державному гербі України, – повідомляє відомство. — Тризуб замінить старий радянський герб".

Новий герб на щиті "Батьківщини-Мати" виготовить металургійна компанія "Метінвест", що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову. На сайті фірми повідомляють, що монтаж тризубця розпочнеться у липні й закінчиться до 24 серпня цього року, коли Україна відзначатиме День незалежності.

"Метінвест" уточнює, що український герб зроблять зі сталі виробництва заводу "Запоріжсталь", який 1981 року виготовив матеріал для всього монумента.

Влітку 2022 року український уряд провів онлайн-опитування на державній цифровій платформі "Дія" про те, що робити з монументом. Голосування тривало з 7 по 21 липня, українцям пропонували обрати один з варіантів: залишити все, як є, прибрати герб СРСР чи замінити його тризубом.

Результати опитування показали, що понад 85% опитаних за те, щоб на щиті з'явився тризуб.

"Сталеве серце"

При цьому деякі соціологи заявили, що голосування на платформі "Дія" не можна вважати репрезентативними, оскільки структура її користувачів не відображає повну структуру українського суспільства.

Міністр культури України Олександр Ткаченко написав, що в опитуванні взяли участь близько 780 тис. людей.

Автор фото, Obozrevatel/Global Images Ukraine Підпис до фото, Монумент "Батьківщина-Мати" — одна з найпомітніших споруд Києва

У четвер рішення про реконструкцію монумента Ткаченко описав так: "Ми працюємо з унікальною скульптурою-представницею старшого покоління, яка приймає всім своїм сталевим серцем нову реальність і робить свій внесок у боротьбу за нашу свободу і незалежність".

Пам'ятник "Батьківщина-Мати" — найвища монументальна скульптура Європи і п'ята у світі. Висота монумента з постаментом — 102 метри.

Її відкрили 9 травня 1981 року на Печерських пагорбах, на правому березі Дніпра, на території комплексу, який нині називається Музей історії України у Другій світовій війні.

Статуя зображує жінку, що підіймає вгору щит і меч.

У квітні цього року Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє в Україні пов'язані з російською імперською політикою символи й топоніми, зокрема, офіційну символіку Росії (від часів Московського царства до сучасної Російської Федерації).

Заборонена також пропаганда історичних постатей, які займали в Росії керівні посади або причетні до імперської пропаганди.