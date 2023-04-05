92-річний медіамагнат Руперт Мердок передумав одружуватися вп'яте
ЗМІ повідомляють, що медіамагнат Руперт Мердок і колишній поліцейський капелан Енн Леслі Сміт раптово розірвали заручини за кілька тижнів після їх оголошення, повідомляє Vanity Fair з посиланням на джерела, близькі до медіамагната.
За даними одного зі співрозмовників журналу, 92-річний Мердок відмовився від заручин з 66-річною Сміт через її євангелістські погляди.
Сам Мердок, який розлучився з четвертою дружиною Джеррі Голл у 2022 році, поки що не дає коментарів.
Про його заручини з Енн Леслі Сміт оголосили лише минулого місяця.
Вони познайомилися у вересні минулого року під час відвідин жінкою його виноградників у Каліфорнії.
У березні бізнесмен сказав New York Post, яка входить до його міжнародної медіаімперії: "Я дуже нервував. Я боявся закохатися, але я знав, що це буде останнім шлюбом у моєму житті. Я щасливий".
Мердоку, чиї статки оцінюють у більш ніж 20 млрд доларів, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них, наприклад, британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і телеканал Fox News.
Попереднім чоловіком тепер вже колишньої обраниці Мердока був Честер Сміт, співак у стилі кантрі та медіаменеджер.
"Останні 14 років я вдова. Як і Руперт, мій чоловік був бізнесменом. Працював у місцевих газетах, розвивав радіо- і телеканали, допомагав просувати Univision [іспаномовне телебачення в США]. Тому ми з Рупертом говоримо однією мовою. Ми маємо спільні переконання", - сказала вона New York Post після оголошення про заручини.
"Для нас обох це дар від Бога", - додала Сміт.
Мердок, у якого шестеро дітей від перших трьох шлюбів, сказав тоді: "Ми обоє з нетерпінням чекаємо на можливість провести другу половину нашого життя разом".
Мердок також розповів газеті, що пропозицію своїй обраниці він зробив у День Святого Патрика, небесного покровителя Ірландії, пояснивши, що на одну чверть є ірландцем.
Мільярдер додав, що, пропонуючи нареченій руку і серце, він надзвичайно хвилювався.
Весілля мало відбутися наприкінці літа. Після цього молодята збиралися жити на чотири будинки: у Каліфорнії, Монтані, Нью-Йорку та Великій Британії.
Раніше Мердок був одружений зі стюардесою з Австралії Патриції Букер, журналісткою шотландського походження Анною Манн та підприємицею китайського походження Венді Ден.