92-річний медіамагнат Руперт Мердок передумав одружуватися вп'яте

Автор фото, JENNA BASCOM PHOTOGRAPHY Підпис до фото, Мердок і Сміт планували одружитися влітку

19 хвилин(и) тому

ЗМІ повідомляють, що медіамагнат Руперт Мердок і колишній поліцейський капелан Енн Леслі Сміт раптово розірвали заручини за кілька тижнів після їх оголошення, повідомляє Vanity Fair з посиланням на джерела, близькі до медіамагната.

За даними одного зі співрозмовників журналу, 92-річний Мердок відмовився від заручин з 66-річною Сміт через її євангелістські погляди.

Сам Мердок, який розлучився з четвертою дружиною Джеррі Голл у 2022 році, поки що не дає коментарів.

Про його заручини з Енн Леслі Сміт оголосили лише минулого місяця.

Вони познайомилися у вересні минулого року під час відвідин жінкою його виноградників у Каліфорнії.

У березні бізнесмен сказав New York Post, яка входить до його міжнародної медіаімперії: "Я дуже нервував. Я боявся закохатися, але я знав, що це буде останнім шлюбом у моєму житті. Я щасливий".

Мердоку, чиї статки оцінюють у більш ніж 20 млрд доларів, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них, наприклад, британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і телеканал Fox News.

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Попереднім чоловіком тепер вже колишньої обраниці Мердока був Честер Сміт, співак у стилі кантрі та медіаменеджер.

"Останні 14 років я вдова. Як і Руперт, мій чоловік був бізнесменом. Працював у місцевих газетах, розвивав радіо- і телеканали, допомагав просувати Univision [іспаномовне телебачення в США]. Тому ми з Рупертом говоримо однією мовою. Ми маємо спільні переконання", - сказала вона New York Post після оголошення про заручини.

"Для нас обох це дар від Бога", - додала Сміт.

Мердок, у якого шестеро дітей від перших трьох шлюбів, сказав тоді: "Ми обоє з нетерпінням чекаємо на можливість провести другу половину нашого життя разом".

Мердок також розповів газеті, що пропозицію своїй обраниці він зробив у День Святого Патрика, небесного покровителя Ірландії, пояснивши, що на одну чверть є ірландцем.

Мільярдер додав, що, пропонуючи нареченій руку і серце, він надзвичайно хвилювався.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мердок на грі Супербоул разом із дочкою Елізабет (ліворуч) та Енн Леслі Сміт

Весілля мало відбутися наприкінці літа. Після цього молодята збиралися жити на чотири будинки: у Каліфорнії, Монтані, Нью-Йорку та Великій Британії.