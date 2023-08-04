Від "Москви" до "Оленегорського горняка". Як українці вражали і топили російські кораблі

Автор фото, Скрін з відео Залужного

19 хвилин(и) тому

Україна опинилася фактично без флоту, але при цьому показує хороший результат у битві на воді завдяки своїй винахідливості. З початку великої війни ЗСУ ракетними ударами змогли успішно потопити кілька російських кораблів, в тому числі крейсер "Москва". З часом на бойову арену вийшла "армія дронів", яка показує ефективний результат як на землі, так і в морі.

4 серпня безпілотники завдали удару по базі російського флоту в Новоросійську, пошкодивши черговий російський корабель.

Таких атак по російських об’єктах стає дедалі більше. Вони показують, що російські кораблі вже не у безпеці у своїх гаванях, а "країна без флоту" може успішно завдавати болючого удару по російських цілях.

Ми зібрали основні удари українських сил по російських кораблях.

24 березня 2022 рік, знищений корабель "Саратов"

Рівно через місяць після того, як Росія вторглася на територію України, Збройні сили завдали потужного удару за допомогою ракетного комплексу "Точка У" по окупованому порту Бердянська. На той час туди вже прибула група російських кораблів для вивантаження техніки та десанту.

В результаті зазнали пошкоджень великі десантні кораблі російського флоту "Орськ", "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ". Ще один корабель "Саратов" тоді затопили.

Цікаво, що український Генштаб спочатку відзвітував про затоплення "Орська", але згодом уточнив, що знищили таки "Саратов".

Російська сторона спочатку не визнавала втрату корабля, але згодом сайт флоту таки підтвердив, що "Саратов" був пошкоджений і затонув у порту 24 березня. Причини втрати корабля росіяни не вказали.

Немає точної інформації з приводу жертв в результаті цього удару ЗСУ. Український Генштаб заявляв про кількох загиблих російських військових, російська сторона від коментарів утрималася.

Десантний корабель "Саратов" приєднався до радянського флоту 1964 року, його довжина – 113 метрів. Він міг перевозити вантаж вагою до 1500 тонн. На своєму борту міг вмістити до 20 танків, або 45 бронетранспортерів, або 50 вантажівок, а також до 400 морських піхотинців.

Автор фото, Скрін з відео Залужного Підпис до фото, У березні 2022 року ЗСУ вдарили по російських кораблях в окупованому Бердянську

До річниці затоплення "Саратова", 24 березня 2023 року, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на яких видно палаючий російський корабель.

І підписав: "Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді".

13 квітня 2022 рік, затоплений крейсер "Москва"

Це була найгучніша і найвдаліша операція українських сил з ураження російського флоту. Через 20 днів після затоплення "Саратова" українцям вдалося знищити флагман Чорноморського флоту, крейсер "Москва".

Знаменитий "російський військовий корабель", що атакував острів Зміїний, відправили на дно Чорного моря, а військові експерти назвали цю подію найбільшою поразкою російського флоту з часів Другої світової війни.

Українська сторона заявила, що знищила його двома ракетами "Нептун". Росія ж досі це не визнає і стверджує, що на кораблі виникла пожежа, через яку детонували боєприпаси. Чому виникла ця пожежа – міноборони РФ не уточнює.

Тоді ж одразу виникло питання про долю екіпажу. Росіяни спочатку заявили, що корабель отримав серйозні ушкодження, його екіпаж повністю евакуювали. Українські прикордонники ж стверджували, що евакуювати військових з корабля росіянам не вдалося через шторм, вони загинули.

Згодом російська сторона таки визнала, що є загиблі та зниклі безвісти члени екіпажу. Дані про те, скільки людей загинули або були поранені внаслідок катастрофи на "Москві", іноді дуже відрізняються - але всі вони перевищують офіційні цифри.

Наприклад, 18 квітня видання "Медуза" повідомляло з посиланням на свої джерела, що на крейсері загинули 37 людей (15 квітня їхні тіла нібито доставили до Севастополя). Ще близько 100 людей нібито отримали поранення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Знаменитий "російський військовий корабель", що атакував острів Зміїний, відправили на дно Чорного моря 13 квітня 2022 року

Ракетний крейсер "Москва" був побудований в 1976 році на суднобудівному заводі у місті Миколаїв, спочатку отримав назву "Слава". Спущений на воду в 1979 році і згодом став флагманом Чорноморського флоту РФ, тобто найголовнішим кораблем.

Він використовувався для ураження суден противника і підтримки десанту. Мав на борту артилерійське і зенітне озброєння, а також пускові установки для крилатих ракет.

29 жовтня 2022 рік, пошкоджені фрегат "Адмірал Макаров" та інші кораблі

Успішні українські дії в Чорному морі, зокрема ракетні удари, змусили російський флот відступити якнайдалі від одеського узбережжя і стати в бухти Севастополя. Але заховатись там не вдалося.

У жовтні відбулася перша масована атака морськими та летючими дронами по російських кораблях.

Російська сторона заявила, що бухту анексованого Севастополя атакували біля 20 безпілотників, всі вони були знищені, але все ж таки кілька кораблів отримали "незначні пошкодження". Через це рух плавзасобів через бухту зупинили.

Офіційний Київ тоді утримався від коментарів, щоправда, в телеграм-каналі СБУ того ранку з’явилося інтригуюче повідомлення зі словами: "Час бавовни. А це значить, що російська техніка та позиції окупантів знов будуть палати. Працюємо далі до повної перемоги".

За непідтвердженими даними, в результаті атаки, ймовірно, було пошкоджено кілька суден російського флоту, зокрема, фрегати "Адмірал Григорович" і "Адмірал Макаров", а також морський тральщик "Іван Голубець".

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Українські безпілотники пошкодили новий флагман Чорноморського флоту, фрегат "Адмірал Макаров"

До речі "Адмірал Макаров" був одним з тих носіїв крилатих ракет "Калібр", якими регулярно обстрілюють українські міста. За даними BBC, під час жовтневої атаки дронів він отримав суттєві ушкодження.

Це один з найновіших кораблів російського флоту, спущений на воду у 2015 році. Судном керує колишній український військовий Григорій Бреєв, який зрадив присязі у 2014 році і перейшов на бік Росії. На озброєнні корабля можуть бути гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

4 серпня 2023 рік, атака по Новоросійську, пошкодження "Оленегорського горняка"

Останнім часом морські дрони все частіше атакують російські об’єкти.

Українська влада хоч і утримується від офіційного визнання таких атак, але неофіційно її представники стверджують, що за ними стоять СБУ та ВМС. Вже не раз були атаки безпілотників на Севастополь, а в липні цього року вони вразили Кримський міст.

Протягом червня та липня Росія ще кілька разів заявляла про атаки морських безпілотників на її кораблі у південно-західній частині Чорного моря.

А 4 серпня українським силам за допомогою морських дронів вдалося вразити черговий російський великий десантний корабель - "Оленегорський горняк".

Ця спеціальна операція займає особливе місце у списку, оскільки українські морські дрони атакували кораблі вже на території Росії – в Новоросійську. І ця операція досягла результату.

Спочатку російська сторона повідомила, що атаку відбито, але згодом російські ЗМІ почали поширювати відео, як "Оленегорський горняк" буксирують.

Офіційно Україна цю атаку не коментувала, але деякі деталі розповідають джерела в СБУ. За їхніми словами, цю спецоперацію провели спільно спецслужба і Військово-морські сили України. В результаті атаки російський корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Скрін з відео, на якому "катер-камікадзе" атакує корабель

Згодом в пабліках з’явилося відео, на якому "катер-камікадзе" вражає російський десантний корабель.

"Оленегорський горняк" - це великий десантний корабель від 1976 року, який базується на Північному флоті Росії. Це судно здійснювало поромну переправу до Криму, доставляло вантажі після удару по Кримському мосту.

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Удар по новоросійському рейду стався за кілька днів після того, як Україна розкрила деякі деталі своєї нової зброї — морських безекіпажних катерів.

Новою цю зброю назвати можна з натяжкою — адже перший удар по російських кораблях дрони завдали ще влітку 2022 року. Однак вони вже стали новим етапом в еволюції морських битв — тепер зовсім невеликі катери без екіпажу завдають шкоди великим кораблям із потужною зброєю.

Нинішня атака відрізняється від попередніх тим, що вона відбулася після розриву зернової угоди. Раніше Росія звинувачувала Україну у таємному використанні зерновозів для запуску бойових дронів. Тепер стало зрозуміло, що таким катерам допоміжні судна не потрібні — запасу ходу і так вистачає, щоб дістатися від узбережжя, яке контролюють українські сили, до будь-якого району в Чорному морі.

Журналісти CNN, які змогли вивчити українські катери, розповідають, що вони мають запас ходу до 800 кілометрів та несуть до 300 кг вибухівки. Це дуже багато. Для порівняння – бойова частина російської торпеди ТЕ-2 важить 250 кг.

Запуск надводних апаратів на таку відстань навколо анексованого Криму - складне завдання. Потрібно долати велику відстань у відкритому морі, перетинаючи жваві морські шляхи. У Новоросійський порт приходить багато суден, і тому ціль треба обрати ретельно, щоб не вразити помилково якийсь цивільний суховантаж.

Судячи з кадрів з камери безекіпажного катера, він керувався дистанційно, і це показує, що з ним або не намагалися впоратися системи радіоелектронної боротьби, або в цьому місці їх просто не було.

З іншого боку, великим успіхом такий удар теж не назвеш — великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який хоч і несе озброєння (зенітні гармати та пускові модулі "Град"), таки призначений для висадки десанту, а не ведення бойових дій. Він у результаті не затонув, його змогли відбуксирувати в порт, де, ймовірно, протягом кількох місяців ремонтуватимуть.

ВМФ РФ навряд чи сильно ослабне від такої втрати, Росія вже не демонструє намірів висадитися на українське узбережжя. Такий корабель у нинішній ситуації можна використовувати скоріше для перекидання військ та вантажів.