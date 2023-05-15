Фото, що стало культовим: як зробили цей знімок Землі і чому він досі важливий

Автор фото, NASA

54 хвилин(и) тому

Понад 50 років тому з'явився знімок, який досі вважають найвиразнішим фото Землі з космосу. Він також стоїть біля витоків екологічного руху нашої планети.

Був переддень Різдва 1968 року, екіпаж американської експедиції "Аполлон-8" щойно досяг своєї мети – вийшов на орбіту Місяця.

Космічне судно завершувало четвертий виток навколо Місяця, коли пілот Вільям Андерс, дивлячись в ілюмінатор, помітив незвичайну біло-блакитну пляму над сірістю місячної поверхні, що тягнулася до горизонту.

Це був перший схід Землі над поверхнею Місяця - явище, яке ніколи раніше не спостерігало людство.

"Боже мій, глянь туди! Земля наближається. Оце так краса!" - крикнув Білл Андерс товаришу-астронавту Джиму Ловеллу.

Він швидко потягнувся за фотоапаратом Hasselblad, зарядив його 70-міліметровою плівкою, навів на нескінченність і почав знімати.

"Чудовий знімок", - сказав Ловелл, клацнув затвором і зробив знімок, який став одним з найвідоміших у світі.

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Фото отримало назву "Схід Землі" та має номер AS8-14-2383 у каталогах NASA – перший знімок Землі, зроблений з орбіти Місяця.

Він швидко розійшовся й отримав нечувану популярність.

"Він набув статусу ікони, - пояснює астронавт Андерс в інтерв'ю Guardian. - Люди усвідомили, що ми живемо на цій тендітній планеті і що нам треба берегти її. Це єдиний дім, який у нас є, а ми все ще стріляємо одне в одного, загрожуємо ядерною війною, носимо пояси смертників. Це мене дивує".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Екіпаж космічного корабля "Аполлон-8"

Минуло понад 50 років, а "Схід Землі" досі вважають однією з найзнаковіших світлин, що коли-небудь робили.

"Це просто ідеальне фото, - каже Майкл Прітчард, програмний директор британського Королівського фотографічного товариства. - Кольорове зображення з високою роздільною здатністю, що дало небачену раніше перспективу Землі".

"Воно чітко показало Землю з космосу, помістивши її в контекст, якого ми раніше не бачили, - додає він. – Воно показало нам, що Земля - дуже вразлива".

Через 18 місяців після того, як астронавти "Аполлона-8" зробили це культове фото, 20 мільйонів людей вийшли на вулиці США, протестуючи проти руйнування довкілля.

Кетлін Роджерс, президентка організації Earth Day Network, каже, що саме "Схід Землі" відіграв ключову роль в заохоченні людей до участі в екологічних акціях.

"Це зображення започаткувало День Землі, в якому зараз бере участь мільярд людей, і стимулювало екологічний рух у всьому світі", - додала Роджерс. За її словами, на всіх плакатах до Дня Землі 1970 року було саме це зображення.

"Воно підкреслило унікальність нашої планети у великому чорному всесвіті й показало мільйонам людей, як ми її забруднили".

Прітчард додає, що такі зображення, як "Схід Землі", можуть сказати значно більше, ніж товсті звіти екологічних організацій.

"[Воно підкреслює], що Земля - це не тільки те місце, звідки ми можемо постійно брати, а й те, що ми повинні зберігати. Ось у чому полягає справжня сила й важливість цього фото. Воно так багато підсумувало лише в одному кадрі, виходячи за рамки документів і паперів".

Через свою історію й потужний меседж "Схід Землі" досі продовжує привертати увагу до проблем довкілля.