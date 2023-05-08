Жінка вижила у хащах Австралії завдяки вину

Автор фото, VICTORIA POLICE

1 година тому

Жителька Австралії збилася з дороги, застрягла в глушині й вижила, маючи з харчів лише солодощі та вино.

48-річна Ліліан Іп минулої неділі вирушила в коротку поїздку через дику місцевість, порослу чагарником - у Австралії її називають словом "буш" - у штаті Вікторія.

Однак помилка з вибором маршруту завела її до глухого кута, де її автомобіль застряг у бруді.

З харчів у машині знайшлося лише трохи печива і цукерок, а також пляшка вина, яку Іп, яка сама не вживає алкоголю, везла в подарунок. Води у неї з собою не було.

Цим вона харчувалася протягом п'яти днів, поки в п'ятницю її не виявили рятувальники, що вели пошуки.

"Перше, що спало мені на думку, це "вода і сигарета", - розповіла Іп австралійському телеканалу 9News. - Слава Богу, у жінки-поліцейської знайшлася сигарета для мене".

Втративши надію на те, що її знайдуть живою, вона написала прощальний лист до сім'ї.

"Я думала, що помру там. У п'ятницю моє тіло просто відключилося", - сказала вона й додала, що вже готова була здатися.

Іп знайшли приблизно за 60 км від найближчого міста.

Через проблеми зі здоров'ям вона не могла довго ходити, тож залишилася в машині, повідомили у поліції Вікторії.

"Єдиною рідиною, яку непитуща Ліліан взяла з собою, була пляшка вина, яку вона купила в подарунок своїй матері, і це допомогло їй вижити, - розповів сержант поліції Мартін Торпі. - Вона правильно зробила, що залишилася біля своєї машини й не заблукала в чагарнику, що допомогло поліції знайти її".

Іп доправили до лікарні через зневоднення. Після цього вона повернулася додому до Мельбурну.