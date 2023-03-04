Жінка 5 років жила зі щипцями у животі. Як лікарі їх забули і чому казали, що все нормально

Автор фото, KK HARSHINA Підпис до фото, Жінка каже, що роками жила з нестерпним болем у животі

20 хвилин(и) тому

Жінка в штаті Керала на півдні Індії, яка роками страждала від нестерпного болю через невдалу операцію, каже, що все ще чекає покарання лікарів, відповідальних за це.

31-річна К.К. Харшина каже, що роками жила з нестерпним болем у животі, поки УЗД минулого року не виявило, що після операції в її тілі залишили щипці.

"Я не можу описати біль, який я терпіла протягом п'яти років", - каже Харшина BBC.

Мати трьох дітей, Харшина перенесла три операції кесаревого розтину під час кожних пологів.

Два з них вона зробила у державній лікарні в місті Тамарассері у районі Кожикоде у 2012 і 2016 роках. А останню операцію - у лікарні Державного медичного коледжу в районі Кожикоде в 2017 році, коли народився її син.

Після цієї процедури у жінки почалися сильні болі у животі, каже Харшина.

"Коли я поскаржилася, лікарі сказали, що причина - у трьох кесаревих розтинах, - каже вона. - Мені також сказали, що багато інших жінок мають такі самі скарги".

Але біль не припинявся, і Харшина протягом багатьох років зверталася до кількох лікарів. Спроби виявити причини болю завдали їй моральних страждань і фінансових збитків.

Автор фото, KK HARSHINA Підпис до фото, Торік справа Харшини потрапила у заголовки національних ЗМІ

Лише у вересні 2022 року, коли вона здала аналізи на інфекцію сечового міхура, вона з’ясувала, у чому проблема. Сканування показало, що всередині її тіла є шматок металу.

Метал виявився щипцями 6,1 см завдовжки і 5 см завширшки, якими лікарі затискають судини під час операцій. Їй зробили ще одну операцію, щоб видалити інструмент.

Жінка поскаржилася міністерці охорони здоров'я штату Віні Джордж, після чого призначили комісію для розслідування справи. Лікарня державного медичного коледжу Кожикоде також провела внутрішнє розслідування.

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Обидва розслідування зайшли у глухий кут.

Лікарня державного медичного коледжу Кожикоде заявила, що жодне хірургічне обладнання не пропало, і згадала про дві операції, які Харшина перенесла до того, як приїхала до них. Розслідування департаменту охорони здоров'я також не встановило, хто ж винен.

Окреме урядове розслідування не змогло відстежити походження щипців - обидві лікарні, де Харшина перенесла операції, не мали записів про інструмент.

BBC звернулася до міністерки охорони здоровʼя за коментарем, але поки що не отримала відповіді.

Раніше цього тижня Харшина оголосила голодування біля лікарні, вимагаючи від уряду штату вжити заходів проти винних.

У четвер лідери місцевої опозиції переконали її припинити голодування, заявивши, що це впливає на її здоров'я.

Харшина припинила голодування, але продовжує сидіти на знак протесту біля лікарні.