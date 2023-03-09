Росія вдарила "Кинджалами". Чому Україна досі їх не збиває

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Під час масованої ракетної атаки на Україну в ніч на 9 березня Росія застосувала майже усі типи крилатих ракет, які має, зокрема "Кинджали". Чому Україна досі не може захиститися від цієї зброї?

За даними ЗСУ, росіяни випустили по Україні 81 ракету, шість із них - це гіперзвукові ракети "Кинджал", які вкрай складно перехопити.

Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та половину безпілотників, кажуть в українському командуванні. Решта влучили в обʼєкти енергетичної та цивільної інфраструктури, принаймні девʼять людей загинули.

Міноборони Росії також підтвердило застосування гіперзвукових ракет "Кинджал".

Росія вже кілька разів запускала "Кинджали" по теритоії України, але ніколи так багато водночас.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, стільки гіперзвукових ракет РФ ще не запускала.

Як пояснює військовий експерт Олег Жданов, це може означати, що інших ракет у Росії просто немає і вона змушена витрачати те, що є.

"Кинджали" - дорога і обмежена в кількості зброя. Ця ракета не виробляється серійно і, наскільки відомо з відкритих розвідданих, на початок великої війни Росія мала близько 40-50 ракет цього типу.

У вересні минулого року така ракета впала і на території самої Росії. Це стало відомо з розвідки на основі відкритих джерел, російська влада не підтвердила, що це "Кинджал".

Що таке "Кинджал"

Гіперзвукова ракета повітряного базування Х-47М "Кинджал" - це нова зброя, яка так і не пройшла повністю державні випробування і була прийнята на озброєння буквально у перші дні війни, пояснює Жданов.

Вперше про "Кинджал" стало відомо у березні 2018 року зі звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ. На Заході цей анонс сприйняли цілком серйозно.

Комплекс "Кинджал" - це модифікація балістичної ракети системи "Іскандер" для запуску з літаків.

"Кинджал" може розвивати швидкість у 10 разів вищу за швидкість звуку і маневрувати в польоті. Вони також долають відстань до 2 тис. км і можуть нести як ядерні, так і звичайні боєприпаси.

Автор фото, RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE Підпис до фото, "Кинджал" є модифікацією ракет для "Іскандерів", які встановлюють на швидкісні винищувачі МіГ-31

Єдиним відомим носієм для "Кинджала" є швидкісний винищувач Міг-31, який спеціально модернізували для пусків цієї ракети. Власне, завдяки цьому літаку "Кинджал" і здатний виконувати свої функції далекобійної надзвукової ракети, адже Міг-31 фактично виконує роль її першого ступеню.

Наразі росіяни працюють над можливістю запускати "Кинджали" з літака Су-57.

Чим можна збити "Кинджал"

Україна поки що не має засобів, щоб ефективно захистити себе від цього виду ракет.

Теоретично "Кинджали" можуть збивати зенітні ракетні комплекси NASAMS і IRIS-T, але для цього потрібна комплексна система розвідки і визначення цих ракет, пояснює Олег Жданов.

Це стане можливим, коли в Україну прийдуть американські системи протиповітряної оборони PATRIOT або французькі ППО SAMP-T. Саме вони є найкращим захистом проти балістичних і гіперзвукових ракет.

Як пояснив BBC News Україна генерал запасу Ігор Романенко, насамперед ефективними є системи PATRIOT PAC-3, остання модифікація комплексу.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

"Вони можуть працювати по "Іскандерах", "Кинджалах" і "Циркону", гіперзвуковій протикорабельній ракеті, і були б найкращим рішенням", - каже Романенко, який на посаді заступника начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) відповідав за протиповітряну оборону.

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, а також висока маневровість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею, як відбувається з ракетою РАС-2.

Коли Україна отримає необхідне ППО

Наприкінці грудня Білий дім пообіцяв передати Києву батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок, які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.

Перші комплекси PATRIOT мають надійти в Україну до кінця березня.

Але чи вистачить заявленої кількості ППО для того, щоб побудувати ефективну систему захисту?

На думку військових експертів, для країни з такою територією як Україна, це дійсно мало.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна чекає прибуття комплексів PATRIOT до кінця березня

"Але це, безперечно, зміцнить нашу протиповітряну оборону і, крім того, підвищить ефективність інших комплексів", - твердить Олег Жданов.

Додавання інших систем ППО до PATRIOT забезпечує поглиблений захист неба. Тобто інтегрована система сама визначає, як краще вразити повітряну ціль, чи необхідно витрачати дорогу ракету ЗРК для збиття дешевого безпілотника.

Крім того, пояснює експерт, PATRIOT працює з приєднанням до загальної системи супутникової розвідки. Коли Україна отримає ці комплекси, вона приєднається до єдиної системи визначення повітряних цілей НАТО.

Це означає, що Україна матиме повітряну обстановку в режимі онлайн і на всій довжині кордонів, і, таким чином, зможе визначати місце пуску гіперзвукових ракет.