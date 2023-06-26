Як штучний інтелект допомагає вчити іноземні мови

Автор фото, Getty Images

Author, Крістін Ро

Role, Кореспондентка з питань технологій

27 хвилин(и) тому

Я розповідаю своєму аргентинському другу, що використовую ChatGPT, щоб практикувати іспанську, я із захватом пояснюю, що дозволяє зробити програма.

Вона виправляє мої помилки, підказує регіональні варіації іспанської мови, як-от мексиканська іспанська чи аргентинська іспанська і навіть іспано-англійський суржик Spanglish.

До того ж я можу балакати з чатом, не зважаючи на різницю у часових поясах.

Мій друг менш захоплений. "Отже, ти знайшла мені заміну?" - жартівливо засмучується він.

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Звісно, ні. Зручність і універсальність штучного інтелекту не можуть конкурувати із задоволенням від спілкування з людиною, яку я знаю багато років. Однак це корисний додатковий елемент.

Крім того, я далеко не єдина, хто за останні місяці відкрив переваги чат-ботів на основі ШІ для вивчення мови.

Костариканець, який працює у будівельній галузі, сказав мені, що його клавіатура зі штучним інтелектом допомагає йому вдосконалювати технічний словниковий запас англійської мови.

Так, він може заощадити багато часу, шукаючи англійську назву інструменту за його описом.

Власник південноафриканського кафе пішов далі у вдосконаленні своєї граматики іспанської мови за допомогою ШІ.

Йому було важко знайти прості інструменти для навчання, особливо з огляду на його синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ). Тому він почав використовувати ChatGPT, який швидко створював і адаптував для нього навчальні посібники, як-от таблиці часів дієслів.

Розробники швидко підхопили цю хвилю інтересу, і зараз є багато програм на основі штучного інтелекту для тих, хто вивчає мову. Вони можуть бути ефективнішими, ніж звичайні чат-боти, як-от віртуальний компаньйон Replika.

Бланка Клімова, доцентка кафедри прикладної лінгвістики з Університету Градец-Кралове у Чехії, каже, що Replika була корисною для її студентів, коли вони практикувати розмовну англійську.

Але розмови часто повторювалися, чат-бот не виправляв помилки, а ще і просив студентів зробити сексапільні фотографії. "Це було досить образливо".

Автор фото, CHRISTINE RO Підпис до фото, Розмова у додатку для вивчення мови зі штучним інтелектом Tutor Lily

На відміну від цього, одним зі спеціальних чат-ботів для вивчення мови є LangAI, запущений у березні Федеріко Руїсом Кассаріно.

Руїс Кассаріно спирався на власний досвід вивчення англійської мови після переїзду з Уругваю до Великої Британії. Його навички англійської значно покращилися завдяки щоденним розмовам у порівнянні з більш академічними методами. Зараз він вивчає італійську за допомогою свого додатку.

Багато людей навіть перед вчителем соромляться через те, що роблять помилки у новій для них мові, зауважує Руїс Кассаріно. Але чат-бот не засудить вас. А генеративний штучний інтелект нової хвилі такий просунутий, що може стати вам навіть другом з листування. Ось як він бачить свій продукт.

Замість того, щоб дотримуватися нудних сценаріїв рольових ігор, з теперішнім штучним інтелектом "ви можете говорити про речі, які вам цікаві, це створює відчуття, що навчання - це не так вже і складно".

Хоча багато хто використовує для практики популярні чат-боти, як-от ChatGPT і Bard, Руїс Кассаріно вважає, що спеціальні програми для вивчення мови, як його додаток, корисніші.

"Ми дуже багато працювали, щоб адаптувати програму саме для вивчення мови", - каже він.

Інтерфейс додатку LangAI відповідає рівню словникового запасу користувача, програма виправляє помилки під час розмови та конвертує мовлення у текст.

За словами Руїса Кассаріно, показники лояльності до продукту вражаючі. Серед юзерів, які тестували програму протягом приблизно 10 хвилин, майже 45% продовжують користуватися нею через місяць. Зараз вони працюють над передплатною версією додатку, яка матиме розширені можливості.

У ній буде відстеження прогресу у навчанні та можливість персоналізувати тон і характер чат-бота. Можливо, у додатку також можна буде спілкуватись з історичними особистостями.

Автор фото, CHRISTINE RO Підпис до фото, Додатків для вивчення мов - безліч

Доцентка Клімова, яка бере участь у дослідницькому проєкті "Мова в епоху людей і машин", вважає, що чат-боти зі ШІ можна застосовувати і для студентів мовних відділень.

Дослідження показує, що чат-боти корисні для розвитку словникового запасу, граматики та інших мовних навичок, насамперед коли вони корегують помилки.

Популярні додатки для вивчення мов, щоб не відставати від часу, вже почали інтегрували ШІ у власні платформи. Duolingo співпрацює з OpenAI з вересня 2022 року, використовуючи версією GPT-4.

Утім, здається малоймовірним, що чат-боти зі штучним інтелектом повністю замінять Duolingo. Джой Ехонва, редакторка і письменниця з Лагосу, використовує Duolingo для вивчення французької мови.

Але останнім часом вона додала до навчання чат-бот Kainene vos Savant, розроблений у Нігерії.

За її словами, вона розмовляє з ним як із "другом, який має енциклопедичні знання".

Ехонва пояснює: "Я прошу його пояснити деякі мовні моменти. Коли я виконую вправу на Duolingo, додаток не допомагає мені зрозуміти, чому щось було неправильним. Тоді я запитую Kainene".

"Крім того, коли я думаю, що речення має бути побудованим певним чином, а це виявляється не так, я запитую чат-бот, чому таке речення неправильне. І він допомагає мені зрозуміти логіку", - додає вона.

Автор фото, AMAJU ADOMI Підпис до фото, Джой Ехонва каже, що чат-боти добре пояснюють мовні моменти

Утім, чат-боти, як і старі платформи з вивчення мов, мають свої недоліки. Користувачі розповідають, що чат-боти добре володіють поширеними європейськими мовами, але якість програм помітно погіршується для мов, які недостатньо представлені в інтернеті або мають іншу систему письма.

Багато програм для вивчення мов зі штучним інтелектом доступні для обмеженого набору мов.

Навіть у звичайних мовах чат-боти допускають помилки – іноді навіть вигадують слова. Одна з проблем полягає у тому, що вони так впевнено подають інформацію, що недосвідчений учень може сприйняти її за чисту монету.

Емілі М. Бендер, професорка комп’ютерної лінгвістики з Університету Вашингтона у США, занепокоєна: "Чи може чат-бот навчити упереджень або неадекватного способу спілкування з іншими людьми?"

Ще одне питання - конфіденційність даних, яким ви ділитесь.

Автор фото, Getty Images

Тим не менш, Клімова впевнена, що для таких технологій буде величезний ринок. І, як і багато тих, хто вивчає іноземні мови, вона каже, що четверта версія chatGPT, доступна за платною підпискою, досягла дивовижних успіхів у точності.

Хоча деякі викладачі з нею не погодяться, вона вважає: "Це лише питання часу, коли штучний інтелект замінить нас як викладачів іноземних мов".

"Утім, вчителі відіграватимуть важливу роль як наставники та фасилітатори, особливо для початківців і людей старшого віку, тому що вчителі добре розуміють індивідуальні стилі навчання, мовні потреби та цілі кожного учня", - каже лінгвістка.

Вчителям доведеться ретельно переглянути свою роль у навчанні, адже самостійне вивчення мови за допомогою ШІ вже незабаром може стати реальністю.