Як на нас впливають сімейні таємниці, про які мовчать поколіннями

Александрія Гемлін: Мій прадід Волтер

Браян Лоурі - соціальний психолог зі Стенфордського університету та автор книги про ідентичність Selfless: The Social Creation of You (Безособовий: соціальне створення себе), визначає расовий перехід як дещо неоднозначну концепцію.