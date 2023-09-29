"Панда-дипломатія". Що це таке і чому питання цих пухнастиків стало політичним

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За останні пів століття американці звикли до панд. Мей Сян відзначає 50-річчя програми розведення гігантських панд у зоопарку Вашингтона

20 хвилин(и) тому

Усі панди з американських зоопарків вирушають додому до Китаю, і США ризикують вже наступного року опинитися без жодної тварини через напружені відносини між двома провідними державами планети.

Вашингтонський зоопарк прощається з ведмедями Мей Сян, Тянь Тянь та їхнім дитинчатам Сяо Ці Цзі. Гігантським пандам влаштували "пишні проводи". Фестиваль триватиме дев'ять днів, а в грудні тварини вирушать додому до Китаю.

Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Подовжувати договори з американськими зоопарками Китай поки що не хоче, а експерти вбачають у цьому черговий епізод "панда-дипломатії".

Автор фото, VCG

Гігантські панди гостювали в США з часів нормалізації відносин після історичного візиту президента Річарда Ніксона в Китай у 1972 році.

Китай традиційно надсилав ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку. СРСР отримав самця Пінь-Пінь у 1957 році за те, що першим визнав комуністичний Китай.

В Америці панди залишились ще в Атланті та Сан-Дієго, але й вони вже мають зворотні квитки.

Із зоопарку Мемфіса Китай зі скандалом відкликав двох панд на початку цього року. Самець Ле Ле помер - стало погано з серцем, а його подруга Я Я трохи полиняла, і китайці запідозрили, що до них погано ставляться.

Ветеринари обох країн підтвердили, що з Я Я все гаразд, але неприємний осад від інциденту залишився.

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Обидві сторони заперечують політичне підґрунтя у поверненні панд з Америки до Китаю. Дехто їм не вірить.

"Той факт, що до кінця наступного року всі панди поїдуть із США до Китаю, має певне значення", — цитує агентство Bloomberg Олену Сонгстер, авторку книги про китайську "панда-дипломатію" та професорку каліфорнійського Saint Mary's College.

"Китайці діють за планом. Вони знають, що роблять".

Можливо, вони ще передумають. Джерела Bloomberg у Білому домі кажуть, що питання щодо панд порушать під час переговорів з китайцями вже найближчим часом.