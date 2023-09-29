"Панда-дипломатія". Що це таке і чому питання цих пухнастиків стало політичним
Усі панди з американських зоопарків вирушають додому до Китаю, і США ризикують вже наступного року опинитися без жодної тварини через напружені відносини між двома провідними державами планети.
Вашингтонський зоопарк прощається з ведмедями Мей Сян, Тянь Тянь та їхнім дитинчатам Сяо Ці Цзі. Гігантським пандам влаштували "пишні проводи". Фестиваль триватиме дев'ять днів, а в грудні тварини вирушать додому до Китаю.
Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Подовжувати договори з американськими зоопарками Китай поки що не хоче, а експерти вбачають у цьому черговий епізод "панда-дипломатії".
Гігантські панди гостювали в США з часів нормалізації відносин після історичного візиту президента Річарда Ніксона в Китай у 1972 році.
Китай традиційно надсилав ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку. СРСР отримав самця Пінь-Пінь у 1957 році за те, що першим визнав комуністичний Китай.
В Америці панди залишились ще в Атланті та Сан-Дієго, але й вони вже мають зворотні квитки.
Із зоопарку Мемфіса Китай зі скандалом відкликав двох панд на початку цього року. Самець Ле Ле помер - стало погано з серцем, а його подруга Я Я трохи полиняла, і китайці запідозрили, що до них погано ставляться.
Ветеринари обох країн підтвердили, що з Я Я все гаразд, але неприємний осад від інциденту залишився.
Обидві сторони заперечують політичне підґрунтя у поверненні панд з Америки до Китаю. Дехто їм не вірить.
"Той факт, що до кінця наступного року всі панди поїдуть із США до Китаю, має певне значення", — цитує агентство Bloomberg Олену Сонгстер, авторку книги про китайську "панда-дипломатію" та професорку каліфорнійського Saint Mary's College.
"Китайці діють за планом. Вони знають, що роблять".
Можливо, вони ще передумають. Джерела Bloomberg у Білому домі кажуть, що питання щодо панд порушать під час переговорів з китайцями вже найближчим часом.
Не виключено, що про панд згадають на зустрічі президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо він приїде в середині листопада до Сан-Франциско на саміт АТЕС.