Чи заробляють привабливі люди більше?

Автор фото, Yulia.S Hugo Підпис до фото, Модель Маріке каже, що її приваблива зовнішність нерідко допомагає їй у житті

27 хвилин(и) тому

Маріке, фотомодель з Кейптауна, каже, що її часто пригощають безплатними напоями, обідами, дарують квитки на різноманітні заходи.

Чому? Вона - приваблива.

"Можливо, деякі люди вважатимуть це несправедливим", - пояснила ВВС висока, струнка модель з довгим каштановим волоссям.

"Але якщо ви виглядаєте так, як ви виглядаєте, і пишаєтесь цим, і багато працюєте, щоб зберегти свою красу, тоді вам пропонуватимуть ці безплатні бонуси… Гадаю, потрібно брати їх і отримувати задоволення", — переконана вона.

Подобається це нам чи ні, але ми живемо у світі, де вплив привабливої зовнішності виходить далеко за межі Голлівуду, соцмереж і реклами. Дедалі більше досліджень підтверджують, що гарним людям живеться простіше - і в фінансових, і в інших аспектах.

Сила соцмереж

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для просування товару в соцмережах компанії часто звертаються до привабливих інфлюенсерів

Ця тема сколихнула соцмережі, а "красені й красуні" ділилися історіями про те, як їхня зовнішність допомагає "отримувати халяву".

Одна жінка, приміром, розповіла, що її запросили на співбесіду тільки тому, що вона сподобалась роботодавцю, хоча вона вочевидь не дотягувала до рівня вакансії.

Сьогодні соцмережі дають змогу багатьом людям – як чоловікам, так і жінкам – заробляти на життя своєю зовнішністю, навіть не виходячи з дому.

"Привілеї дійсно виросли. І головний гравець тут інстаграм", — стверджує модель Маріке.

Бренди борються один з одним за увагу молодої аудиторії, яку більше не цікавлять звичайні ЗМІ.

"Компанії можуть надіслати вам купу безплатних продуктів лише за те, щоб ви розповіли про них у себе в інстаграмі", — пояснює Маріке.

Вона каже, що її також запрошують на безліч заходів, наприклад, відкриття ресторанів.

"Все, що треба зробити, – це прийти і гарно провести час. Це підіймає рейтинг [організаторів], адже на їхніх фото гарні дівчата, які насолоджуються життям у їхньому ресторані".

Вона зізнається, що їй подобається увага й подарунки.

"Це фантастично - мати всі ці безплатні враження й можливості. Адже життя у великому місті вимагає багато витрат".

"Ефект краси"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гарні чоловіки заробляють більше, ніж привабливі жінки, кажуть науковці

Деніел Хамермеш з Техаського університету багато років вивчає явище, відоме як "ефект краси".

Він каже, що гарним людям дійсно більше платять, у них менше проблем з отриманням банківських кредитів, їм пропонують кращі можливості працевлаштування та різноманітні бонуси.

"Ті, кого ми вважаємо привабливими, дійсно більш успішні", - зауважує Хамермеш.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зовнішність може впливати там, де цього очікували найменше

"Навіть у науковому середовищі, де мірилом успіху є насамперед інтелект, зовнішність також має значення. Так, виявилось, що привабливіші економісти заробляють більше".

За його оцінками, працівник, що має гарний вигляд, заробить додатково 230 тисяч доларів протягом усього життя (на основі розрахунку, коли заробітна плата становить 20 доларів на годину).

Тому, за словами науковця, якщо ми застосуємо цю модель, приміром, до керівника хедж-фонду або інвестиційного банкіра, то потенційний розрив у заробітній платі між привабливими й не дуже буде величезним.

Хамермеш також визнав, що зовнішність зачепила навіть гендерний розрив в оплаті праці. Він виявив, що привабливі чоловіки заробляють більше, ніж красиві жінки: не дуже привабливий чоловік заробляє майже на 10% менше, ніж його привабливий колега, тоді як цей показник для жінок становить близько п'яти відсотків.

Науковець визнає, що інші фактори, такі як особистість, інтелект, освіта, вік, стать і раса мають значення, але ефект краси не залежить від них усіх.

"Навіть якщо врахувати всю цю різницю між людьми, привабливість все одно впливає на їхні позиції на ринку праці й безпосередньо на роботі".

Як визначити красиву людину

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Краса в очах того, хто дивиться, стверджує відомий вислів

Кажуть, краса – це питання смаку, але Хамермеш з цим не погоджується. Він вважає, що більшість людей сходяться у думці про те, хто гарний, а хто ні.

"Якщо на вулиці ми з 10 людей оберемо кількох гарних. То наш вибір найімовірніше співпаде".

Він також стверджує, що на поняття краси не впливає такий чинник, як раса.

"Наші уявлення про красу сьогодні напрочуд схожі. Гарну африканську жінку оцінять у всьому світі. Те саме стосується азійки".

Ідеальні обличчя і фобія зайвої ваги

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Косметичні процедури, як-от ботокс і контурна пластика губ, стають все більш популярним способом зробити риси обличчя гармонійнішими.

Але, як не дивно, Хамермеш не переконаний, що вони додають привабливості.

"Люди думають, що це дійсно допомагає. Вони купують кращий одяг, кращу косметику, роблять моднішу зачіску. Проте дослідження у Шанхаї показало, що ті, хто витрачають більше грошей на красу, виглядають в очах інших ненабагато привабливішими за тих, що витрачають значно менше".

А коли мова йде про працевлаштування, то, як стверджує письменниця Емілі Лорен Дік, тут процвітає стигматизація маси тіла.

Хоча законодавство в більшості країн забороняє будь-яку дискримінацію на основі факторів, не пов’язаних з роботою, таких як раса, стать, етнічна приналежність, інвалідність і вік, Емілі каже, що, коли йдеться про фізичну привабливість, то тут немає жодних гарантій, і виступає за необхідність змін у політиці працевлаштування.

"Фобія зайвих кілограмів й цькування людини за її вагу — це расизм", — стверджує вона.

"Огрядні люди з меншою ймовірністю заробляють стільки ж, скільки худорляві працівники, і це дуже пов'язане зі сприйняттям", — каже вона.

І наука, схоже, підтверджує її теорію, зокрема, одне недавнє дослідження, проведене британським університетом Шеффілд-Халлам.

Роботодавцям роздали однакові резюме — спочатку з фотографіями товстіших, а потім із фото худіших кандидатів. У підсумку "перемогли" худорляві.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість огрядних людей у всьому світі перетнула позначку в один мільярд, і тепер, схоже, настав ідеальний час, щоб кинути виклик нашим несвідомим упередженням, коли йдеться про вагу та наше сприйняття краси.

Відмова

Автор фото, Marike Підпис до фото, Модель Маріке каже, що помічає зміни в індустрії моди: одержимість ідеальною зовнішністю спадає, а на передній план виходить особистість

Ефект краси, звісно, не є чимось новим і впливає на всіх нас протягом багатьох поколінь, від голлівудських зірок до звичайних людей.

Але модель Маріке каже, що останнім часом одержимість ідеальною зовнішністю спадає, і навіть очікування в індустрії моди змінюються.

"Сьогодні люди більше цікавляться моделями, митцями чи акторами, які мають історію. І, можливо, займаються чимось іншим, окрім акторства чи моди, мають інтерес до інших речей. Тому на передній план виходить особистість".

"Ця тенденція збільшується, і я вважаю, що це чудово".