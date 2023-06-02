Шоста атака за шість днів: Київ каже, що в росіян щоразу нова тактика. Яка була цього разу?

Автор фото, Офіс генпрокурора Підпис до фото, Ракетна атака призвела до руйнувань на Київщині

22 хвилин(и) тому

В ніч на 2 червня Росія завдала чергової повітряної атаки на Київський регіон. Зафіксовані удари крилатими ракетами і дронами "Шахед".

Обстріли столиці тривають фактично щодня останній тиждень. Київська міська військова адміністрація каже, що РФ щоразу використовує нову тактику.

"За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно".

Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.

Синхронно, з різних напрямків Київ атакували безпілотники "Шахед".

Влада заявляє, що всі повітряні загрози вдалось знищити силами української ППО. Зокрема, за даними генштабу ЗСУ, збито 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що безпілотники почали атакувати Київ в 23:00 1 червня. Вони заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.

Близько третьої години ночі російські крилаті ракети Х-101/Х-555 з'явились в повітряному просторі України.

"Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - вказує главком.

За його даними, було знищено 15 ракет і 21 дрон.

Столична влада наголошує, що інформації щодо руйнувань і потерпілих немає.

Однак очільник Києва Віталій Кличко повідомляє, що уламки збитої ракети впали на проїзну частину в Дарницькому районі столиці.

Також загорілася трава в Подільському районі.

Руйнування на Київщині

Автор фото, Офіс генпрокурора Підпис до фото, Руйнування на Київщині 2 червня

В той самий час влада Київської області заявляє про жертви і руйнування через ракетну атаку росіян.

Очільник обласної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що уламки ракет пошкодили 5 приватних будинків. У трьох будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У двох – виникли пожежі. Загоряння ліквідовані.

Крім того, уламками пошкоджено декілька автомобілів, а також вікна в одному з офісних приміщень.

У двох районах області також зайнялася трав’яна та лісова підстилка.

"На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає".

Автор фото, Офіс генпрокурора Підпис до фото, Правоохоронці фіксують наслідки чергової ракетної атаки РФ на Київщині

Офіс генерального прокурора уточнив, що постраждали 11-річна дівчинка, яка отримала тілесні ушкодження, і 68-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні.

Під час огляду місць подій виявили уламки дронів і ракет, тип яких встановлюєть.