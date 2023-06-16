Путін про наступ ЗСУ: шансів немає. Що ще він сказав про війну і Зеленського
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в українського наступу "немає шансів".
Під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі від зробив кілька гучних заяв про хід війни, а також вкотре запевнив, що цілі "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації" України будуть досягнуті.
Путін також вкотре вдався до образливих висловлювань на адресу президента Володимира Зеленського, зокрема, назвавши його "ганьбою єврейського народу".
Українська сторона запевняє, що наступ триває і є успішним.
"Немає успіхів"
Володимир Путін заявив, що втрати України на сьогодні становлять "приблизно 1 до 10" у порівнянні з російською армією.
За словами Путіна, "на жодній з ділянок українські військові не досягли своїх цілей".
"І ось зараз, коли ми з вами говоримо, є чергова спроба на так званому Времіївському напрямку, де противник намагається атакувати силами кількох підрозділів, за підтримки п'яти танків, на запорізькому напрямку – за підтримки двох танків і кількох бронемашин", - сказав російський президент.
"Я думаю, що у Збройних сил України на цих напрямках шансів немає. Як і на інших. Я в цьому не сумніваюся", - впевнений він.
Наступ триває - Генштаб ЗСУ
Водночас представники різних підрозділів Збройних сил України впродовж останнього тижня повідомляють про звільнення низки сіл і містечок на півдні Донеччини. Саме тут – на межі із Запорізькою областю – розгортається український наступ.
Кілька днів тому заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про просування українських військ на різних напрямках на відстань від 200 м до 3 км і звільнення семи населених пунктів.
Про поступове просування повідомляв командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, проте визнавав запеклий опір росіян.
"Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - вказував він.
Про атаки ЗСУ пишуть також російські військові блогери, яких цитує американський Інститут вивчення війни. Згідно з повідомленнями, українські війська продовжують контратаки на північно-західних, північно-східних і південно-західних околицях Бахмута.
Знову про національність Зеленського
В ході виступу Путін вкотре заявив, що цілі "спеціальної військової операції" правильні і будуть досягнуті. Він вже не вперше каже, що війну почала саме Україна за підтримки Заходу у 2014 році.
"Тому ми змушені були використати свої збройні сили і надати військову допомогу", - заявив Путін.
Висловився він і про українського президента Володимира Зеленського: "У мене багато друзів-євреїв і вони кажуть, що він – ганьба єврейського народу".