Як західна техніка опинилась у руках російських "добровольців"

Автор фото, EPA Підпис до фото, Бійці "Російського добровольчого корпусу" здійснили кілька рейдів через українсько-російський кордон навесні та на початку літа. Найпотужніші бойові дії йшли біля села Нова Таволжанка в Бєлгородській області

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

1 година тому

Наприкінці травня прикордонні з Україною російські області, насамперед Бєлгородська, стали ареною активних бойових дій. Туди здійснили рейди "повстанці" з опозиційних до Кремля військових формувань "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і "Легіону Свобода Росії" (ЛСР).

Західні країни, однак, схвилював не так факт цих вилазок, як те, чим саме були озброєні ці люди.

Щоб вигнати з Бєлгородщини бійців РДК і ЛСР, яких Кремль називає диверсантами, РФ довелось застосувати армію і оголосити контртерористичну операцію. Де саме зараз перебувають російські "добровольці", достеменно не відомо.

Володимир Путін 13 червня заявив, що на території Бєлгородської області "з боку України нікого немає".

"Російський добровольчий корпус" побіжно визнав, що залишив територію РФ 8 червня.

"Перетин державного кордону РФ для бійців РДК став свого роду спортом. І ми в ньому профі! – йдеться у заяві організації. – Взяли полонених, знищили офіцерів супротивника, захопили трофеї та закріпилися! Місія у Новій Таволжанці (село в Бєлгородській області біля кордону з Україною, – ред.) виконана!".

Офіційно ні РДК, ні ЛСР не є підрозділами Збройних сил України, але стверджують, що діють "в координації" з ними.

На це може вказувати і західна техніка та зброя, яку використовують російські "повстанці", і яка, ймовірно, раніше була передана для потреб ЗСУ. Це непокоїть союзників України.

Яку зброю використовують РДК і ЛСР?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Знищені американські бронеавтомобілі "Хамві", що начебто належали "російським повстанцям", біля контрольно-пропускного пункту в Бєлгородській області

На численних відеозаписах, які викладали самі бійці під час своїх рейдів у російські прикордонні регіони, видно, що частина підрозділів пересувається на американських бронеавтомобілях.

Мова йде насамперед про броньовики International MaxxPro класу MRAP і "Хамві" (HMMWV). Цю техніку видно як на світлинах РДК, так і на відеозаписах, викладених міноборони РФ.

Бронеавтомобіль International MaxxPro армія США використовує з 2007 року, він саме розроблявся як заміна HMMWV для американського військового контингенту в Іраку.

Ця машина має посилений захист від мін і стрілецької зброї. Зокрема, спеціальна форма днища спрямовує силу вибуху в бік від кабіни, де перебуває екіпаж, а шасі витримують підрив 7 кг тротилу без значних пошкоджень. Машина має 2 шари броні і захищене скло, що витримує чергу з кулемета.

З початку повномасштабного російського вторгнення Вашингтон поставив Києву декілька сотень машин MaxxPro. Наприклад, лише у одному оборонному пакеті від 8 жовтня 2022 року було заявлено про передачу 200 одиниць цих броньовиків, а за 2 місяці перед цим – 40 машин з протимінними катками.

За підрахунками західних експертів, усього було виготовлено близько 9 тисяч машин International MaxxPro

Їх активно використовували ЗСУ під час стрімкого і вдалого контрнаступу на Харківщині восени 2022 року.

Автор фото, РДК

Автор фото, РДК Підпис до фото, Американський БТР MaxxPro з символікою РДК. Бійці "добровольчого корпусу" не приховують ці машини, а навпаки демонструють публічно

Що стосується броньовиків HMMWV, то їх Вашингтон почав передавати Києву ще задовго до повномасштабної війни. Це одна з найбільш розповсюджених військових бронемашин у світі, вперше її взяли на озброєння 40 років тому. "Хамві" (в цивільному варіанті відомий як "Хаммер") має високу прохідність і живучість, однак не надто високу захищеність від мін.

Україна регулярно отримує великі партії цих броньовиків від союзників. За підрахунками "Мілітарного порталу", громадської організації, що опікується темами оборони, до війни в Україні було близько 300 одиниць HMMWV, а зараз – понад 2 тисячі.

Окрім бійців ЗСУ, вказані бронетранспортери стоять на озброєнні також Нацгвардії, зокрема окремої бригади "Азов".

Як саме машини потрапили до "російських повстанців" з РДК і ЛСР, невідомо. Однак упродовж повномасштабної війни бійці цих формувань виконували бойові завдання в координації з "Інтернаціональним легіоном", зокрема біля Києва, на Донеччині і Запоріжжі. Цей легіон був створений в структурі Головного управління розвідки міноборони. Цілком вірогідно, що РДК могли надавати ту ж зброю й техніку, що і бійцям "Легіону" на цих ділянках.

Окрім американських машин, під час рейду на Бєлгородщину "Російський добровольчий корпус" використовував шведські гранатомети, чеські й бельгійські гвинтівки та кулемети.

Уряди цих країн передали аналогічні одиниці озброєння для українських силовиків вже після вторгнення РФ. Факт потрапляння їх до рук російських "повстанців" вже викликав занепокоєння у Брюсселі.

Реакція союзників

Зброю Захід надає Україні з приміткою, що вона має використовуватись "виключно на українській території".

Отже озброєння бійців РДК і ЛСР та їхні рейди на територію РФ порушують цю заборону.

Прем'єр-міністр Бельгії каже, що міністерство оборони країни почало розслідування і з'ясовує в України, чи надавала вона зброю російським добровольцям.

Він відмовився коментувати, якою буде реакція його країни, якщо ці повідомлення підтвердяться.

"Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", – наголосив він.

Вже 15 червня бельгійське новинне агентство Belga повідомило, що український міністр оборони Олексій Резніков обговорив це питання зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер під час відвідин засідання групи союзників "Рамштайн".

За інформацією ЗМІ, український міністр пообіцяв провести розслідування того, як зброя, надана Брюсселем, опинилась у бійців РДК, а потім проінформувати колег.

Щоправда, інформоване джерело ВВС в українській владі запевняє, що "офіційної претензії" щодо зброї від Бельгії Київ так і не отримав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Західні союзники і зокрема США передають Україні зброю, але забороняють її використовувати на російські території. На фото - міністр оборони США Ллойд Остін і його колега з України Олексій Резніков.

США також звернули увагу на використання американської техніки в боях на території Росії. В Держдепі заявили, що "вивчають ці дані" і ще не мають готового рішення.

"Ми вивчаємо ці повідомлення, але поки що не дійшли якогось висновку, — сказав речник Держдепу Метью Міллер. — Ми продовжимо працювати над забезпеченням того, щоб обладнання, що постачається, використовувалося відповідно до американського законодавства та інших вимог".

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN заявив, що українська влада раніше запевнила Вашингтон, що не використовуватиме американські озброєння для атак на території Росії.

Звідки ж зброя?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Командир РДК Денис Нікітін (Капустін) каже, що американська зброя отримана як "трофеї" чи взагалі "куплена на чорному ринку".

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін (Капустін) визнає використання іноземної техніки і зброї своїми бійцями. Однак, де саме вони її взяли, не розкриває. Командир РДК називає цю техніку то "трофейною", то купленою "на чорному ринку".

"Є досить багато американської техніки, яка була здобута в бою в Бахмуті російською стороною, вона переходить з рук в рук, – заявив Нікітін під час спілкування із ЗМІ. – Тому не варто дивуватися. Ті ж броньовики можна купити на чорному ринку".

Українське головне управління розвідки заперечує надання західного озброєння бійцям з РДК. Речник відомства Андрій Черняк наполягає, що за переданим західним озброєнням є жорсткий контроль і воно використовується виключно українськими військовими формуваннями.

"Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодну одиницю зброї, надану американськими партнерами, не було передано "Російському добровольчому корпусу", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На його думку, західне озброєння "російські повстанці" забрали як трофеї у російської армії, яка перед цим забрала їх в українців біля Бахмуту.

Директор фахового військового порталу Defense Express Сергій Згурець в коментарі для ВВС звертає увагу, що ті ж самі бронеавтомобілі HMMWV і MaxxPro не є високотехнологічними одиницями техніки та поширені в збройних силах різних країн.

Зокрема великі партії MaxxPro були на озброєнні армій Афганістану і Узбекистану. Тому казати, що бійці РДК могли їх отримати виключно з-поміж тих, які були безкоштовно передані зі США до Києва, некоректно. Експерт не виключає такого варіанту, але впевнений, що ця ситуація не призведе до ускладнення відносин Києва і західних союзників.

"Ця історія має скоріше таке інформаційно-політичне підґрунтя, яке Росія намагається використати для обмеження постачання зброї Україні. Але стратегічні тренди рухаються в протилежному напрямку. Я не думаю, що це несе якусь загрозу для України щодо можливого обмеження постачання озброєння".

На підтвердження цих слів можна зазначити, що та сама Бельгія не лише не скасувала свою допомогу ЗСУ, а навпаки – 16 червня місцевий уряд затвердив черговий, вже п’ятнадцятий, пакет військової допомоги для України.

Автор фото, РДК Підпис до фото, Бійці "Російського добровольчого корпусу" під час боїв у Бєлгородській області

Серед обіцяного, зокрема, гусеничні бронетранспортери типу M113 і артилерійські снаряди.

Саме про цей тренд каже військовий експерт Сергій Згурець. Він зауважує, що саме зараз все більше західних країн показують, що готові підтримати Київ озброєнням. І серед них навіть такі, як Швейцарія, яка раніше відмовлялись це робити через свою нейтральність.