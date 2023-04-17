В Ірані засудили 10 військових за збиття літака МАУ. Імен не назвали

Автор фото, Reuters

33 хвилин(и) тому

Іран засудив 10 військовослужбовців до ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття 2020 року літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) над Тегераном. Про це повідомляє сайт іранської судової системи Mizan.

Військових визнали винними у катастрофі, внаслідок якої загинули 176 людей.

Зазначають, що командир підрозділу ППО отримав 10 років ув'язнення, а дев'ять інших обвинувачених - від одного до трьох.

"Командир зенітно-ракетного комплексу "Тор М-1" випустив дві ракети по авіалайнеру всупереч наказу й без дозволу",- йдеться на іранському судовому порталі.

Імен засуджених не називають. Загалом у цій справі провели 20 судових слухань.

Трагедія над Тегераном

Літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у небі над Іраном 8 січня 2020 року.

Загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Цей літак мав український екіпаж із дев'ятьох людей.

Катастрофа сталася у той момент, коли іранська армія завдавала ударів по базах США в Іраку у відповідь на вбивство генерала Сулеймані.

У Тегерані спочатку заявляли, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність літака. Але мірою збільшення кількості доказів визнали, що підрозділ протиповітряної оборони Ірану помилково прийняв Boeing 737-800 за американську ракету.

Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прощання із загиблими членами екіпажу МАУ

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Складний процес

Спроби притягнути Іран до відповідальності тривали кілька років.

У грудні 2020 Іран запропонував заплатити сім’ям усіх 176 жертв по 150 тисяч доларів. Цю заяву розкритикували українські та канадські чиновники, заявивши, що розмір компенсації не може вирішуватися однобічно.

У березні 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт після технічного розслідування загибелі українського літака.

Документ викликав хвилю критики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив тоді, що у документі не врахували зауваження та пропозиції української сторони, та назвав його "цинічною спробою приховати справжні причини збиття літака" та виправдати Іран.

З ним погоджувався секретар РНБО Олексій Данілов.

В інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail він заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ переконала його в тому, що літак збили навмисно.

На думку Данілова, Іран збив літак, ймовірно, для того, щоб припинити військову ескалацію зі США.

Звіт розкритикували також у Канаді, зазначивши, що він не містить надійних фактів та доказів і не намагається дати відповіді на найважливіші питання щодо катастрофи.

На початку 2022 року Іран офіційно відмовився від продовження переговорів щодо розслідування наслідків катастрофи. Тегеран заявив Канаді, Швеції, Україні та Британії, що відмовляється вести переговори щодо катастрофи літака МАУ.