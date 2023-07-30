Бізнесмен, який хизується судимостями і їздить на авто з номерами "Папа". Хто такий Олександр Поворознюк

Автор фото, Facebook Поворознюка

12 хвилин(и) тому

Історія популярності 52-річного одіозного та брутального бізнесмена Олександра Поворознюка, якого вже давно добре знали на Кіровоградщині, але не в масштабах країни, вміщується в один випадок.

В перші дні вторгнення він записав емоційне відеозвернення до Зеленського з рясним використанням нецензурної лексики. "Хотів би звернутися в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати: Вова, їб... їх, бл...! А ми тобі будем помагать. Такого президента, як ти, не було і не буде".

Це відео вмить стало вірусним, воно набрало мільйони переглядів на ютубі, а Мюслі UA наклали його фрази на трек, який місяць тримався у топі стримінгових сервісів.

Після цього Поворознюка почали часто вмикати на марафоні "Єдині новини", українські ЗМІ активно брали в нього інтерв’ю, він почав з’являтися в гумористичних проєктах "95 кварталу".

Так власник аграрного господарства "П’ятихатська" та футбольної команди "Інгулець", очільник добровольчого батальйону "За Петрівщину" (в Петрівському районі Кіровоградської області) і став популярним на всю країну.

У своїх інтерв’ю Поворознюк палко підтримує Володимира Зеленського і критикує його політичних опонентів. Не соромиться емоцій, багато нецензурно лається та говорить суржиком. На його пальці масивний перстень, на шиї – не менш масивний ланцюг, а на авто номерні знаки "Папа".

В кабінеті бізнесмена завжди специфічний антураж – ікони, хрести, українські прапори та символіка його футбольного клубу "Інгулець". Він не приховує, що носить із собою зброю.

Зі збільшенням його популярності у суспільстві синхронно зростала дискусія про те, чи варто людині з кримінальним минулим давати доступ до єдиного марафону, пускати в ефір його нецензурну лексику та ледь не робити з нього героя сьогодення.

А нещодавній скандал з можливою зйомкою серіалу на державні гроші про Поворознюка взагалі став однією з причин звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

Чому персона Олександра Поворознюка настільки неоднозначна?

Від криміналу до аграрного бізнесу

Вікіпедія скупо каже, що до розвалу Радянського Союзу Поворознюк займався "куплею-продажем". Без уточнення чого саме.

Але в мережі є багато інтерв’ю самого бізнесмена, в яких він досить відверто розповідає про ті часи. Поворознюк не приховує, що в 90-х роках мав проблеми із законом, які не раз закінчувалися ув’язненням.

У травні 2022 року він розповість в інтерв’ю програмі "Право на владу", що має судимості: "По суті, якщо чесно, я порушник закону, я колись крав солярку і за це був судимий".

За словами бізнесмена, в нього чотири судимості: три за бійки, четверта - економічна за розкрадання державного або колективного майна.

І при цьому він пояснював: "Свій капітал я сколотив сам, сам заробив ці гроші. Я їх не вкрав, а просто заробляв. Хоча, я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Я кажу відверто. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави".

Поворознюк не просто не приховує своє кримінальне минуле, а навіть хизується ним: "Мені в інтернеті згадують мої судимості. Але я пишаюся, що в мене таке минуле".

В іншому, ще довоєнному інтерв’ю "Економічній правді", він розповів доволі сумнівну історію, як заробив свій перший мільйон.

"У 98-му році я взяв кредит 200 тисяч гривень у державному банку ні під що", - скаже він. Журналіст здивовано перепитав: "Як це?".

"Ну отак. Прийшов і сказав: "Мені треба гроші". Управляюча банком каже: "А що у вас є в залог?". Я кажу: "Немає нічого, крім совісті". Вона каже: "Я ще таких наглих людей не зустрічала у своїй жизні. Пішла до начальника безпеки. Прийшов той начальник безпеки. Я їм двом повторив те саме", - каже Поворознюк.

"Чим я їх узяв, не знаю, можливо, своєю простотою, як завжди. Посиділи, побалакали, кажуть: "Приїдеш завтра". Приходжу на другий день, і вони вже по-другому зі мною розмовляють. Дали мені 200 тисяч, написали, що в мене є якась там техніка і будівлі в "залог", хоча в мене не було нічого", - так, за версією самого бізнесмена, він отримав свої перші гроші від банку.

Автор фото, Facebook Поворознюка Підпис до фото, Олександр Поворознюк є власником аграрного господарства "П’ятихатська" та очолює добровольчий батальйон "За Петрівщину"

З того часу, за словами Поворознюка, діло пішло. Він інвестував ці гроші в 400 гектарів соняшнику, потім зібрав хороший врожай. Знову брав і віддавав кредити.

У 2000 році Поворознюк створив своє фермерське господарство "АВІЛ" та очолив сільськогосподарський кооператив "П'ятихатський". Його аграрний бізнес стрімко розвивається.

Він сам розповідає, що має номерні знаки на автомобілі "Папа", які йому нібито подарували селяни. "Знаєте, звідки народились номери "Папа"? Мені їх подарували на день народження люди – 2,5 тисячі пайовиків. Вони складались по 20-30 гривень, хто скільки міг. Хотіли купити мені номер "Батько", але на всі літери в них не хватило і вони замовили номери "Папа", - розповідав він журналістам.

Згодом Поворознюк починає займатися ще й політикою. З 2010 року стає депутатом Петрівської районної ради (Кіровоградська область), є членом "Партії відродження села". У 2019 році брав участь у парламентських виборах як самовисуванець, але до Ради не потрапив.

Журналістські розслідування про рейдерство та насилля

В ЗМІ є багато звинувачень на адресу Поворознюка стосовно його методів ведення бізнесу. Найчастіше йому закидають рейдерське захоплення сільськогосподарської землі, крадіжку врожаїв у селян, примушення до здачі йому в оренду паїв.

Але попри це, за даними журналістів, місцеві правоохоронці відмовляються його карати, оскільки нібито мають тісні стосунки з бізнесменом.

Відомий журналіст Дмитро Гордон минулого тижня оприлюднив велике розслідування про персону Олександра Поворознюка. Цікаво, що сама ідея провести це розслідування зародилася не сама по собі.

У одному з інтерв’ю Поворознюк назвав Гордона агентом ФСБ. У відповідь на це журналіст зажадав вибачень, в іншому разі він "присвятить Поворознюку час". Поворознюк не вибачився, а заявив, що Гордон хоче на цьому "хайпонуть".

І журналіст таки присвятив йому час. Дмитро Гордон записав низку інтерв’ю з людьми, які особисто знають Поворознюка. В цих інтерв’ю вони розказали про різні насильницькі дії з боку бізнесмена – рейдерські захоплення земель, замахи на вбивства і зв’язки з керівниками правоохоронних органів регіону, які нібито всі ці злочини Поворознюка покривали.

За даними цього розслідування, Поворознюк був фігурантом цілої низки кримінальних справ, його підозрювали в пошкодженні і привласненні майна, доведенні до банкрутства, підробленні документів, у погрозі вбивством та шахрайстві.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Поворознюк є власником ФК "Інгулець"

Згадують журналісти і скандали у 2018 році з договірними матчами його команди "Інгулець". Тоді кілька гравців, які нібито брали гроші за здавання матчів, "випадково впали в люки". Про це розповів сам Поворознюк в одному з інтерв’ю.

Загадковою є й історія з вибухом навесні 2021 року гранати в кабінеті, де був Поворознюк і ще двоє чоловіків. Сам бізнесмен тоді не постраждав, натомість через травми помер у лікарні його товариш і бізнес-партнер Віталій Вертелецький. Поворознюк нібито озвучував різні версії тих подій, а журналісти-розслідувачі припустили, що за цими подіями міг стояти конфлікт за частку в бізнесі.

Матеріали цього розслідування Гордон передав до правоохоронців.

Олександр Поворознюк всі звинувачення спростовує і заявляє, що буде відстоювати свою честь і гідність в судах.

Прототип серіалу "Інгулець"?

Цілком імовірно, що така багата біографія і по-своєму яскрава персона могла зацікавити сферу кіноіндустрії і про Поворознюка захотіли зняти фільм.

У липні стало відомо, що державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою "Інгулець". Знімати його мала компанія "Прототип продакшн" відомого ведучого Юрія Горбунова.

Багато хто розгледів у одному з головних героїв фільму персону Олександра Поворознюка. У синопсисі серіалу на сайті Prozorro йдеться: "Два талановитих айтішніка - Максим та Данило - втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт "Інгулець", де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Ця інформація викликала неабиякий суспільний резонанс. Український продюсер Ігор Кондратюк опублікував відеозвернення до Горбунова:

"Шановний Юро. На чорта зараз використовувати державні 33 млн, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії? Навіщо? Я звертаюся публічно, тому що я розумію, що ти не шантажем узяв ці гроші, їх тобі виділили. І, може, це відео почують ті, хто тобі їх виділив. Може, у них хоч щось спрацює".

Він, а також багато інших діячів культури, політиків та громадських активістів закликали не використовувати державні кошти ні на що інше, окрім критичної інфраструктури й допомоги ЗСУ.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Юрій Горбунов зрештою відмовився від державних коштів і заявив, що серіал буде не про Поворознюка

Аби знизити градус Юрій Горбунов заявив, що країні потрібен продукт, який "буде відображати нашу сьогоднішню реальність, буде надихати".

"Чому для нас важливо зараз знімати комедію? З початком великої війни ми дали сотні концертів для ЗСУ, я знаю, як військові хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен", – заявив Горбунов.

У відповідь багато хто ще більше обурився, чому в Україні знімають фільми не про героїв-військових чи волонтерів, а про одіозного бізнесмена із сумнівною репутацією.

Скандал досяг таких масштабів, що на нього відреагував навіть президент Зеленський. У своєму зверненні 20 липня він закликав до звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

Врешті-решт Горбунов відмовився від державних грошей на цей проєкт та запевнив, що фільм буде не про Поворознюка.

Не промовчав у цій ситуації і сам бізнесмен. Він заявив, що до ідеї про серіал не причетний, а якби мав 33 млн гривень – віддав би їх на ЗСУ. "Люди платять мільйони за рекламу, за піар, а тут мене хтось хоче розпіарити на рівному місці", - сказав він.