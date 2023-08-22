Чому російські пенсіонери підпалюють військкомати, хоча люблять Путіна

Підпис до фото, Римма Второва - найстарша за віком серед тих, хто спробував підпалити російські військкомати

Author, Амалія Затарі

Role, BBC

1 година тому

Влітку Росією прокотилася нова хвиля підпалів військкоматів. Серед затриманих — переважно люди похилого віку, але є й молодь та студенти. Усі вони розповідають, що стали жертвами телефонних шахраїв. У деяких випадках ті представлялися співробітниками російських спецслужб та погрожували людям тюремним терміном, якщо не виконають їхніх вимог. Люди цьому вірили та йшли з "коктейлями Молотова" до будівель військових комісаріатів. BBC розповідає, що відомо про такі випадки.

Увечері 1 серпня біля військкомату Червоноармійського району Волгограда затримали жінку похилого віку з "коктейлем Молотова". Вона готувалася підпалити будівлю, але не встигла.

Затриманою виявилася Римма Второва. Вона народилася у 1940 році, пережила бої за Сталінград (стара назва Волгограда - Ред.), Другу світову війну. 14 серпня їй виповнилося 83 роки.

В останні роки вона очолює Червоноармійське районне відділення організації "Діти воєнного Сталінграда", що допомагає місцевим жителям, які пережили Сталінградську битву та Другу світову війну. Її члени беруть участь у міських заходах, присвячених війні та битві за Сталінград: відкривають пам'ятники, відвідують виставки, зустрічаються зі школярами.

Автор фото, МТВ.Онлайн Підпис до фото, Римма Второва в 2021 році отримала офіційну подяку за свою діяльність від влади Волгограда

Згадки про Второву можна знайти в багатьох репортажах місцевих ЗМІ з таких заходів — ось вона отримує подяку від імені губернатора на честь 30-річчя "Дітей воєнного Сталінграда", ось розповідає гімназистам про дитинство у Сталінграді та про те, як разом з іншими дітьми гралася у вирві від бомби, ось із колишніми однокласницями ходить до місцевого театру на спектаклі про Сталінградську битву.

"Бачиш — літаки летять, ну для мене це пташки. Мама в оберемок і в окоп, бо це було дуже небезпечно. Бомбили суднобудівний завод, залізницю", — розповідала вона на одному з таких заходів про своє дитинство у розпал війни.

"Діти Сталінграда" десятки років домагалися, щоб тих, хто пережив у цьому місті події 1942–1943 років, прирівняли до ветеранів як мешканців блокадного Ленінграда. І досягли свого — відповідний закон набув чинності навесні цього року. Додаткові пільги як ветерани війни отримали майже чотири тисячі жителів Волгоградської області, зокрема Второва.

Автор фото, Волгоградський театр Підпис до фото, Римма Второва (зліва) на виставці в Волгограді, лютий 2023 року

Районне відділення організації "Діти воєнного Сталінграда", яке вона очолює, займає невелику кімнатку у місцевому будинку культури. Усі учасники — старші 80-ти, є неходячі, розповідає ВВС співрозмовник, знайомий з Второвою.

За його словами, вона виглядала бадьоро і справляла враження "дуже чіткої та розумної жінки". Її відділення брало участь у громадському житті міста, у тому числі в подіях, пов'язаних із вторгненням Росії до України: "Діти Сталінграда" підтримували так звану "спецоперацію" та збирали допомогу російським військовим.

На те, що Римма Второва піде підпалювати військкомат, не очікував ніхто.

"Нормальна людина, патріотична. Ділова, грамотна жінка. Не знаю, як вона могла так піддатися", — каже про неї голова "Дітей воєнного Сталінграда" Наталія Сарафанова, додаючи, що Второва має дочку та онука, але живуть вони в іншому місті.

"Я втратила і гроші, і совість. І як тепер люди на мене будуть дивитися?"

Сама Второва розповіла "Росії-1", що шахраї дзвонили їй протягом кількох днів і представлялися співробітниками російських силових структур. Причому, за її словами, ті, хто телефонував, знали, що Второва пережила Сталінградську битву, і в розмові згадували "дітей Сталінграда".

"Він (чоловік, що телефонував) сказав, що зараз у нашому місті "Діти воєнного Сталінграда" наражаються на небезпеку. Тому що у військкоматі нашого Червоноармійського району є працівники, які пов'язані із ЗСУ", - розповіла Второва.

Шахраї переконали її взяти участь в "операції із затримання злочинців", які нібито влаштувалися у військкоматі.

Відомо, що перед цим Второва перевела шахраям велику суму грошей. За даними місцевих ЗМІ - 700 тисяч рублів (7,4 тис. доларів), за даними "Росії-1" - близько мільйона (10,6 тис. доларів).

Звідки жінка взяла пляшки з "коктейлем Молотова", невідомо, докладніше про те, що сталося, вона не розповідала.

"Я втратила і гроші, і совість. І як тепер люди на мене будуть дивитися?", — журилася Второва в сюжеті федерального каналу.

Автор фото, "Росія-1" Підпис до фото, Римма Второва під час оперативних заходів ФСБ

ВВС не вдалося зв'язатися з Второвою — її телефон вимкнений.

Сарафанова сказала, що після інциденту з військкоматом із Второвою ще не спілкувалася, але сподівається побачити її особисто 23 серпня — цього дня у Волгограді покладають квіти та вінки на згадку про загиблих у бомбардуванні Сталінграда 23 серпня 1942 року. На заході збираються і "Діти воєнного Сталінграда".

Сарафанова ставиться до Вторової зі співчуттям: "Я думаю, що вона не винна, просто трапилася біда. Ну, ви самі подумайте, 83 роки. Як вона могла сама таке наробити?"

Сарафанова згадує, що наприкінці минулого року жертвою телефонних шахраїв стала інша жінка із "Дітей воєнного Сталінграда", теж літня. Підпалювати військкомат її не примушували — сказали, що захворіла її подруга, і та перерахувала шахраям 200 тисяч рублів (2 тис. доларів).

"Вони ж усі старі люди, кому 90 років, кому скільки. Сьогодні у нас зустріч була — троє людей не прийшли. Вчора ще розмовляли, а сьогодні до двох швидка приїхала", — каже Сарафанова.

"У нас є повноваження, і ми за Росію"

Спочатку в ЗМІ писали, що на Римму Второву відкрили справу про замах на знищення майна, але пізніше місцевий портал V1.ru повідомив, що жінку визнали потерпілою у справі про шахрайство і відпустили на волю.

У 2022 році в Росії зафіксували 77 підпалів військкоматів – про це говорив суддя Центрального окружного військового суду Артем Макаров, коли розглядав чергову справу про підпал. Кожен десятий випадок припав на південні регіони. В 2023 році підпалів стало ще більше.

У другій половині літа Росією пройшла нова хвиля підпалів військових комісаріатів. За три доби було скоєно близько 30 таких атак у різних регіонах країни.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну підпалювати військкомати в Росії стали противники війни, але останні такі випадки відрізняє від попередніх те, що затримані діяли не з антивоєнних переконань, а, як Римма Второва, ставали жертвами телефонних шахраїв.

Серед останніх затриманих — переважно люди похилого віку, частіше жінки, але в кількох випадках жертвами шахраїв ставали і молоді дівчата 17-19 років.

Вони розповідають схожі історії: що ті, хто дзвонив, представлялися співробітниками Центробанку РФ, поліції або російських спецслужб, вимагали гроші, а потім під різними приводами вмовляли людей підпалити військкомат.

Автор фото, "MASH на мойке" Підпис до фото, Підпал військкомату в Петербурзі 2 серпня

У деяких випадках шахраї аргументували це тим, що у військкоматі нібито перебувають люди, які працюють на Україну, — як, наприклад, було у випадку з Риммою Второвою.

"Ви пляшку кинете, задимиться, вони всі вибігатимуть, і ми їх усіх візьмемо", — переказувала журналістам слова шахраїв інша жінка, пенсіонерка із Саратівської області.

Іноді шахраї обіцяли повернути викрадені у людей гроші, якщо ті підпалять військкомат. Дехто розповідав, що ті, хто дзвонив, погрожували їм.

"Якщо ви відмовитеся, то все буде використано проти вас. Вас посадять. Ми маємо повноваження, і ми за Росію", — розповідала одна з жінок.

4 серпня стало відомо, що у Всеволзьку наклав на себе руки 76-річний пенсіонер, затриманий за спробу підпалу місцевого військкомату.

Шахраї, які йому дзвонили, переконали його продати квартиру і перевести їм виручені за неї гроші — чотири мільйони рублів (42,5 тис. доларів). Щоб повернути цю суму, потрібно підпалити військкомат, пояснили йому шахраї, які представилися співробітниками військкомату.

Зробити це у чоловіка не вдалося, його затримали з пляшками із запальною сумішшю біля військкомату. У результаті на нього порушили кримінальну справу про замах на умисне знищення майна, але заарештовувати не стали, відпустивши додому під зобов'язання про явку. Наступного дня його знайшли вдома мертвим.

Тероризм чи знищення майна?

Раніше затримані за підпал військкомату чи спробу зробити це найчастіше ставали фігурантами справ про тероризм. У низці випадків справи спочатку відкривали за легшими статтями — наприклад, про псування майна, але пізніше звинувачення посилювалися.

Обвинувачені у підпалах військкоматів отримують суворі тюремні терміни — 22-річного мешканця підмосковних Луховиць Кирила Бутиліна, затриманого за перший відомий підпал військкомату після початку вторгнення Росії в Україну, засудили до 13 років ув'язнення.

Наприкінці червня суд у Ярославлі засудив до шести років ув'язнення 19-річну Валерію Зотову за спробу підпалити пункт збору допомоги мобілізованим. Її мати в розмові з ВВС припускала, що дочка стала жертвою провокації ФСБ — довгий час їй писав якийсь "Андрій із ЗСУ" і наполегливо переконував підпалити об'єкт.

Іноді шахраї обіцяють повернути викрадені у людей гроші, якщо ті підпалять військкомат

Судячи з відкритих даних, на останніх затриманих за спробу підпалу військкоматів — тих, хто став жертвами телефонних шахраїв, — справ про тероризм все ж таки не заводять.

83-річна Римма Второва — найстарша за віком серед затриманих і єдина (з усіх відомих випадків), кого в результаті визнали постраждалою у справі про шахрайство і кому не стали висувати звинувачення.

76-річний пенсіонер із Всеволзька за невдалий підпал військкомату став звинуваченим у замаху на знищення майна, але його не заарештовували, а 66-річна пенсіонерка з Петербурга у результаті опинилася під домашнім арештом.

Нова хвиля підпалів військкоматів виявилася настільки масовою, що російським МВС та Генпрокуратурі довелося випустити окремі застереження щодо цього.

Правоохоронці попередили росіян, що атаки на військкомати в Росії кваліфікуються як теракт чи диверсія, що загрожує тюремним строком до 20 років. За такими дзвінками, як стверджують відомства, стоять шахраї з України — хоча жодних фактів, що підтверджують це, поки що так і не з'явилося.

Телефонні шахраї переконували росіян підпалювати військкомати і раніше, вже після початку вторгнення Росії в Україну, але це відбувалося набагато рідше.

Наприкінці минулого року про новий вид шахрайства повідомило московське управління ФСБ.

"Зловмисники, використовуючи психологічні прийоми переконання, пропонують громадянам взяти участь в оперативно-розшукових заходах із упіймання злочинців", — йшлося у пресрелізі.

9 серпня цього року суд у Саратовській області засудив до півтора року умовно місцеву мешканку, звинувачену за статтею про псування майна за невдалу спробу підпалу військкомату.

За даними слідства, інструкції для скоєння злочину вона отримала від невідомих телефоном. Зважаючи на все, вона теж стала жертвою телефонних шахраїв. Її вирок - одне з найбільш м'яких покарань за такі діяння.